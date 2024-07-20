ORIENTE MEDIO
Casi 50 palestinos masacrados en una hora mientras Israel redobla ataques
Tres ataques israelíes en menos de una hora en Gaza mataron a 48 personas, reportó la agencia local de defensa civil. Al menos 25 se encontraban en una escuela en el campo de refugiados de Nuseirat.
Estos ataques, prácticamente simultáneos en el norte, centro y sur del enclave, ocurren en medio de los esfuerzos diplomáticos internacionales por lograr un alto el fuego en Gaza. Foto: AA / AA
20 de julio de 2024

En medio de las estancadas conversaciones para un alto al fuego en Gaza, Israel redobló su ofensiva en el devastado enclave y mató a 48 palestinos en tres ataques en menos de una hora, indicó la agencia local de defensa civil. Añadió que los bombardeos, a lo largo del territorio, también dejaron decenas de heridos.

El balance actualizado señaló que 25 personas murieron en la escuela Al Razi, administrada por la ONU, que albergaba a personas desplazadas en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, según dijo Mohammed al Mughair, director de la agencia, a AFP.

A eso se suman las al menos 18 personas que perdieron la vida en medio de bombardeos en Al Mawasi, cerca de la ciudad de Jan Yunis, en el sur del enclave, indicó el funcionario. Justamente, esa área había sido designada por el Ejército de Israel como "zona humanitaria" para palestinos desplazados en medio de la letal ofensiva de Tel Aviv. Las fuerzas israelíes ya habían atacado Al Mawasi de manera devastadora el fin de semana, cuando mataron al menos a 71 personas.

El tercer ataque se lanzó en el norte de Gaza, según Al Mughair: cinco personas perdieron la vida en el bombardeo cerca de una rotonda en Beit Lahia.

RelacionadoRecuerdos y pesadillas: la vida a través del lente de un fotógrafo de Gaza

"Las nuevas masacres son las últimas del genocidio cometido por el Ejército de ocupación contra nuestro pueblo palestino", señaló la Oficina de Prensa de Gaza. En esa línea, hizo un llamado a la comunidad internacional, a la ONU y a las organizaciones humanitarias para que "presionen a la ocupación y a Washington para que detengan la guerra genocida en Gaza".

Estos ataques, prácticamente simultáneos en el norte, centro y sur del enclave, ocurren en medio de los esfuerzos diplomáticos internacionales por lograr un alto el fuego en Gaza, que con el paso de los días y la reticencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, parece estancado. Mientras Estados Unidos, Egipto y Qatar continúan tratando de alcanzar acuerdos entre Israel y Hamás, el Gobierno de Netanyahu bombardea el territorio devastado.

Israel, desacatando una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un cese del fuego inmediato, se ha enfrentado a la condena internacional por su incesante y brutal ofensiva contra Gaza desde el ataque del 7 de octubre de 2023 que realizó Hamás.

Desde entonces, los bombardeos israelíes han matado a casi 38.700 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y han herido a más de 89.000, según las autoridades de salud locales.

Más de nueve meses después del ataque israelí, vastas zonas de Gaza yacen en ruinas en medio de un bloqueo devastador de alimentos, agua potable y medicinas.

Israel está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, cuyo último fallo le ordenó detener inmediatamente su operación militar en la ciudad de Rafah, donde más de un millón de palestinos habían buscado refugio de los ataques antes de ser invadida el 6 de mayo.

FUENTE:TRT Español y agencias
