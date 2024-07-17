Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, afirmó este martes que "establecer nuevas ecuaciones de política exterior" no es una opción, sino una "necesidad" para el país.
"En un período en el que nuestra región está constantemente en vilo, establecer nuevas ecuaciones de política exterior no es sólo una elección sino una necesidad para Türkiye", indicó el mandatario en un discurso después de una reunión de gabinete.
En esa línea señaló que Türkiye es un país que "no puede ser reducido a un solo bloque, con sus vínculos geográficos, humanos, económicos e históricos".
Por eso, es igual de importante para el país avanzar en las relaciones con Occidente, así como fortalecer la cooperación con otras regiones, desde Asia hasta África y América Latina, afirmó Erdogan.
Y señaló que no se puede permitir que a Türkiye la confinen dentro de "estrechos moldes”. "Ni le damos la espalda a Oriente por Occidente ni descuidamos a Occidente por Oriente", sostuvo.
"Avanzamos en nuestras relaciones con todos, empezando por nuestros vecinos, en consonancia con los intereses de nuestro país", explicó.
El presidente destacó que durante los últimos 22 años, Türkiye ha dado pasos históricos para ampliar su esfera de influencia de acuerdo con sus intereses, empezando por los países vecinos.
En ese sentido indicó que el país ha dejado atrás compromisos que se remontaban a la era de la Guerra Fría y ha adoptado una perspectiva de política exterior de "360 grados".
De ahí que Türkiye haya fortalecido sus vínculos incluso con antiguos adversarios, sobre la base del respeto mutuo y los intereses comunes, afirmó.
Esto se ha logrado a pesar de las discusiones alimentadas por ciertos círculos sobre un "cambio de eje", añadió Erdogan.
Al subrayar que Ankara mantendrá este enfoque con nuevas iniciativas, el presidente sostuvo que Türkiye concede "gran importancia a ampliar el número de nuestros amigos".
"Vemos que no sólo nosotros sino también nuestros vecinos y otros países necesitamos estas aperturas. Por lo tanto, creemos que es beneficioso aflojar los puños", añadió.
Todos deben comprender que una mayor cooperación y solidaridad en la región fortalecerá la resiliencia contra las crecientes amenazas, destacó Erdogan. Por eso agregó que "de lo contrario, no podemos evitar que las fronteras de nuestra región se vuelvan a trazar con derramamiento de sangre y lágrimas como lo fueron hace un siglo".
"Esperamos sinceramente que los conflictos se resuelvan mediante la negociación en la mesa de conversaciones y el diálogo mutuo", afirmó.
Erdogan destacó que el reciente intento de asesinato contra Donald Trump, expresidente de EE.UU. y candidato presidencial, durante el fin de semana subrayó una vez más la actual fragilidad en el mundo.
Reiteró su condena al atentado contra la vida de Trump y le expresó sus buenos deseos a él, a su familia y a sus seguidores.
Con casi cada día que pasa surgen nuevas crisis en la región y más allá, advirtió Erdogan. Y añadió que persisten incertidumbres crecientes en muchas áreas, desde la economía y el comercio hasta la seguridad. Por eso explicó que la búsqueda de un "nuevo equilibrio" en el sistema global continúa intensificándose.
Erdogan afirmó que a pesar de este clima negativo, el gobierno de Türkiye se mantiene firme y sin inmutarse en sus objetivos.
Cumbre de la OTAN
Poniendo el foco sobre la cumbre de la OTAN de la semana pasada en Washington, Erdogan indicó enfáticamente que las armas "dadas a nuestro país por nuestros aliados con vacilación están saliendo de los escondites de la organización terrorista separatista".
También señaló que el encuentro reafirmó el papel indispensable de Türkiye dentro de la OTAN.
Erdogan aseguró que durante la cumbre, que marcó el aniversario número 75 de la alianza, expresó las expectativas que Ankara tiene de sus aliados en asuntos cruciales como la industria de defensa y la lucha contra el terrorismo.
Al destacar que Türkiye quiere mucha más cooperación en ambos asuntos, Erdogan manifestó: "Sin mencionar los miles de camiones llenos de armas y municiones enviados a la rama del PKK en Siria con el pretexto de luchar contra DAESH” (también conocido como ISIS).
"También encontramos esfuerzos para descarrilar la cooperación en materiales críticos relacionados con el comercio de la industria de defensa", completó.
Afirmó que estas acciones no se alinean con la solidaridad y el espíritu de la alianza, que son la columna vertebral de la OTAN. Erdogan también enfatizó en la necesidad de que estas cuestiones se resuelvan rápidamente durante las reuniones.
Cumbre de Shanghái
Al afirmar que las reuniones con el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, fueron "fructíferas" durante la Cumbre de Cooperación de Shanghái en la capital de Kazajistán, Astana, Erdogan expresó que la "puerta de Türkiye está abierta de par en par" a cualquier inversión que proporcione valor añadido a la economía del país. "Siempre y cuando actuemos con un enfoque de ganar-ganar", añadió.
"Deseamos mejorar nuestra cooperación con ambos países en todos los campos, desde el comercio hasta el turismo, el transporte y las inversiones directas", completó.
También destacó que un acuerdo de inversión de más de 1.000 millones de dólares firmado recientemente con el fabricante de automóviles chino BYD era el mejor ejemplo de voluntad mutua.
Con tales asociaciones de inversión, Ankara pretende llevar el comercio bilateral a un nivel más equilibrado y sostenible, destacó Erdogan.