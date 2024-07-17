Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, afirmó este martes que "establecer nuevas ecuaciones de política exterior" no es una opción, sino una "necesidad" para el país.

"En un período en el que nuestra región está constantemente en vilo, establecer nuevas ecuaciones de política exterior no es sólo una elección sino una necesidad para Türkiye", indicó el mandatario en un discurso después de una reunión de gabinete.

En esa línea señaló que Türkiye es un país que "no puede ser reducido a un solo bloque, con sus vínculos geográficos, humanos, económicos e históricos".

Por eso, es igual de importante para el país avanzar en las relaciones con Occidente, así como fortalecer la cooperación con otras regiones, desde Asia hasta África y América Latina, afirmó Erdogan.

Y señaló que no se puede permitir que a Türkiye la confinen dentro de "estrechos moldes”. "Ni le damos la espalda a Oriente por Occidente ni descuidamos a Occidente por Oriente", sostuvo.

"Avanzamos en nuestras relaciones con todos, empezando por nuestros vecinos, en consonancia con los intereses de nuestro país", explicó.

El presidente destacó que durante los últimos 22 años, Türkiye ha dado pasos históricos para ampliar su esfera de influencia de acuerdo con sus intereses, empezando por los países vecinos.

En ese sentido indicó que el país ha dejado atrás compromisos que se remontaban a la era de la Guerra Fría y ha adoptado una perspectiva de política exterior de "360 grados".

De ahí que Türkiye haya fortalecido sus vínculos incluso con antiguos adversarios, sobre la base del respeto mutuo y los intereses comunes, afirmó.

Esto se ha logrado a pesar de las discusiones alimentadas por ciertos círculos sobre un "cambio de eje", añadió Erdogan.

Al subrayar que Ankara mantendrá este enfoque con nuevas iniciativas, el presidente sostuvo que Türkiye concede "gran importancia a ampliar el número de nuestros amigos".

"Vemos que no sólo nosotros sino también nuestros vecinos y otros países necesitamos estas aperturas. Por lo tanto, creemos que es beneficioso aflojar los puños", añadió.

Todos deben comprender que una mayor cooperación y solidaridad en la región fortalecerá la resiliencia contra las crecientes amenazas, destacó Erdogan. Por eso agregó que "de lo contrario, no podemos evitar que las fronteras de nuestra región se vuelvan a trazar con derramamiento de sangre y lágrimas como lo fueron hace un siglo".

"Esperamos sinceramente que los conflictos se resuelvan mediante la negociación en la mesa de conversaciones y el diálogo mutuo", afirmó.

Erdogan destacó que el reciente intento de asesinato contra Donald Trump, expresidente de EE.UU. y candidato presidencial, durante el fin de semana subrayó una vez más la actual fragilidad en el mundo.

Reiteró su condena al atentado contra la vida de Trump y le expresó sus buenos deseos a él, a su familia y a sus seguidores.