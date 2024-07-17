Desde el pasado año, la familia Hernández Pacheco comenzó a notar que varios haitianos estaban llegando a un apartamento justo en la calle enfrente de su centro médico en las afueras de Ciudad de México.

Su oficina de dos pisos, de color verde menta, se encuentra en una pequeña calle de la localidad de clase trabajadora Ciudad Nezahualcóyotl. Los haitianos destacaban entre los vendedores de tamales y los vendedores callejeros, mientras se sentaban al sol para calentarse del frío.

Un día, la doctora Sarahí Hernández Pacheco, que habla francés, se acercó a un joven haitiano de 15 años que con frecuencia parecía estar triste y aburrido. “Tengo dos sobrinos, ¿quieres jugar con ellos?”, le preguntó.

Casi un año después, los migrantes haitianos representan buena parte de los pacientes que atiende la clínica, en la que trabaja Hernández, su madre y dos de sus hermanos que también son médicos.

La inmigración en México, tanto de haitianos como de otras naciones de Latinoamérica e incluso África, ha sido un asunto político clave. De hecho, más de 1,74 millones de migrantes se refugiaron en México durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, según cifras del Instituto Nacional de Migración. De ese total, a 513.063 se les concedió asilo por razones humanitarias, de acuerdo a la entidad. López Obrador, quien termina su mandato en octubre de este año, prometió abordar las causas fundamentales de la migración en la región y brindar atención humanitaria a los migrantes.

Un refugio seguro

La clínica Bassuary de la doctora Hernández ofrece consultas gratis a los migrantes, y la familia además comenzó a proporcionarles comida a los haitianos. Con el tiempo, hasta ayudó a algunos de ellos a encontrar trabajo, incluido dentro del mismo centro médico.

Hernández quiere que la clínica sea un refugio seguro para los migrantes haitianos ya sea que planeen quedarse en México o continuar el viaje hacia la frontera con Estados Unidos.

“No me puedo ni imaginar cómo debe ser estar en otro país donde hay tantas limitaciones”, expresó. “Las puertas de mi clínica están abiertas para ayudarlos en todo lo que podamos. No solo como médica, sino como amiga” añadió.

Una de sus pacientes, Bellantta Lubin, de 23 años, acudió inicialmente al centro porque tenía dolor de estómago.

Poco después, Lubin regresó en busca de trabajo y les comentó a la médica y a su hermana, la Dra. Hosanna Berenice Hernández Pacheco, que estaba pasando dificultades. Como no hablaba español nadie la contrataba. Entonces ellas le ofrecieron un empleo de limpieza en la clínica tres veces por semana.

Hablando una mezcla de español, francés y creole, Lubin y los médicos han creado un baile entre estas lenguas durante los últimos ocho meses.

“Ella empezó a enseñarme palabras en criollo y nos hicimos muy amigas”, relató Berenice. “Realmente se ha abierto conmigo” explicó.

La inestabilidad política y los desastres naturales han causado olas de migración a través de México durante la última década. Muchos haitianos fueron inicialmente a Sudamérica, incluido Brasil, y luego se trasladaron al norte debido a las crisis económicas surgidas desde la pandemia de COVID-19.

A eso se suma que la creciente violencia de las pandillas en Haití ha desplazado internamente a casi 580.000 ciudadanos desde el mes de marzo, según un informe reciente de la agencia de migración de la ONU.

Muchos migrantes como Lubin esperan en México durante meses una cita de asilo a través de la aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP One.

Siguiendo los pasos de sus padres

Las hermanas Hernández Pacheco siguen los pasos de sus padres: dos médicos de origen humilde que fueron los primeros en ejercer la profesión en el barrio rural donde abrieron la primera clínica en 1963.

Sarahí Hernández, quien estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, abrió su propia clínica privada en 2014 para brindar atención médica gratuita a los residentes de bajos ingresos de su comunidad. El centro médico se encuentra al otro lado de la calle del consultorio de sus padres, que aún continúa abierto.

La clínica privada no recibe financiación ni subvención de ninguna institución. En ocasiones recibe donaciones de organizaciones no gubernamentales y trabaja por mantener los costos bajos para los pacientes de la zona.

En la clínica Bassuary, además de Sarahí Hernández, trabajan su madre, de 83 años; su hermana menor, Berenice, y su hermano Marco Antonio. A ellos se suman dos sobrinas que les ayudan como enfermeras.