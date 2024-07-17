CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Aragón, el oasis de España para los centros de datos
La comunidad autónoma española de Aragón, a la vanguardia en energías renovables, busca ahora convertirse en una potencia para el almacenamiento de datos. Amazon y Microsoft ya invierten aquí.
Los proyectos de centros de datos se multiplican en Aragón gracias al desarrollo de la inteligencia artificial. Foto: AFP / AFP
17 de julio de 2024

Impulsados por el auge de la inteligencia artificial (IA), Amazon y Microsoft invierten en proyectos de centros de datos en Aragón, una región de España que se encuentra a la vanguardia de las energías renovables y que podría convertir la tecnología en su motor de transformación económica.

Con el apoyo de las autoridades, las inversiones podrían representar un gran crecimiento y un importante desarrollo económico para el país.

"Aragón lo tiene todo para convertirse en una región clave para la nube europea", comenta Manuel Giménez, director ejecutivo de Spain DC, una federación que reúne a 170 empresas del mundo especializadas en centros de datos.

Los centros de datos son enormes repositorios donde se almacenan grandes cantidades de información virtual utilizada por empresas y particulares.

“La región no estaba en el mapa de la conectividad global. Pero hoy sí, todo el mundo sabe dónde está Aragón", remarca el especialista en tecnología y almacenamiento de datos, que espera que el entusiasmo tome aún más impulso en los próximos años.

En un contexto de feroz competencia entre regiones por captar inversiones, el gobierno de Aragón lanzó un gran proyecto de un parque tecnológico de 42 hectáreas en las afueras de Zaragoza, pensado para los pesos pesados del sector, pero también para empresas emergentes y centros públicos de investigación.

"En Aragón tradicionalmente hemos tenido la agroalimentación, la logística y la automoción como sectores líderes", pero ahora la tecnología puede convertirse en "un motor de transformación económica", explicó María del Mar Vaquero, vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno regional.

Amazon y Microsoft invierten en la región

A finales de mayo, el gigante estadounidense Amazon anunció una colosal inversión de 15.700 millones de euros, a través de su filial Amazon Web Services (AWS), para aumentar la capacidad de sus tres centros de datos en Aragón, instalados desde 2022 en zonas industriales con paisajes áridos y rocosos.

Microsoft hizo lo propio a principios de julio, con un proyecto de 2.200 millones de euros, elevando sus inversiones totales en la región del noreste de España a 6.700 millones de euros.

Además, se estima que Meta, matriz de Instagram y Facebook, podría seguir sus pasos, según informan medios españoles.

Se trata del fruto de una estrategia de los gigantes digitales que se ven obligados a aumentar su capacidad de almacenamiento ante las enormes necesidades de IA generativa, y ampliar su red para acercarse a sus usuarios.

Una oportunidad sin precedentes

En Zaragoza, capital de esta región que se extiende desde los Pirineos hasta el valle del Ebro, estas inversiones son consideradas como una oportunidad sin precedentes.

El objetivo del gobierno aragonés es convertir la región en la "Virginia europea", en referencia al estado de la costa este estadounidense que es un centro neurálgico de la nube global.

"Es una gran oportunidad, debemos aprovecharla", afirmó Vaquero, feliz de que Aragón sea un "foco de atracción" para estas grandes empresas.

A su juicio, este éxito se debe a que la región posee tierras abundantes y baratas, y una buena conexión con centros económicos del país como Madrid, Barcelona y País Vasco. También tiene inmensos parques solares y eólicos debido a su territorio soleado y escasamente poblado.

En este marco, Amazon explicó que estas circunstancias contribuyen a la sostenibilidad de sus operaciones, al alimentar "nuestros centros de datos" con "electricidad proveniente de fuentes 100% renovables".

La región creó "una unidad específica" para que "la burocracia no sea un obstáculo para ese tipo de proyectos" y "ofrecer seguridad jurídica” a las empresas, explicó la vicepresidenta Vaquero.

Críticas de ecologistas

La proliferación de centros de datos en la región también tiene detractores, empezando por los ecologistas, que consideran que estas infraestructuras necesitan de un elevado consumo de electricidad y de agua, necesaria para enfriar las salas de computadoras.

"Es difícil tener cifras exactas porque hay mucha opacidad en el sector", pero "sí sabemos que el consumo es enorme", afirma Aurora Gómez, de la plataforma "Tu nube seca mi río", que denuncia un desarrollo "sin control" que conlleva riesgos.

"España es uno de los países que más se va a ver afectado por el cambio climático y la desertificación. Hay que tener mucho cuidado", adviritió.

Mientras tanto, otros críticos siembran dudas sobre los beneficios económicos de estos centros, algo que Spain DC desestima. "El impacto positivo de la industria de los centros de datos en el PIB y en el empleo es evidente, es incluso mayor que el de la industria aeronáutica", sostiene Manuel Gimenez, director ejecutivo de la federación.

FUENTE:AFP
