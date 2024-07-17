Impulsados por el auge de la inteligencia artificial (IA), Amazon y Microsoft invierten en proyectos de centros de datos en Aragón, una región de España que se encuentra a la vanguardia de las energías renovables y que podría convertir la tecnología en su motor de transformación económica.

Con el apoyo de las autoridades, las inversiones podrían representar un gran crecimiento y un importante desarrollo económico para el país.

"Aragón lo tiene todo para convertirse en una región clave para la nube europea", comenta Manuel Giménez, director ejecutivo de Spain DC, una federación que reúne a 170 empresas del mundo especializadas en centros de datos.

Los centros de datos son enormes repositorios donde se almacenan grandes cantidades de información virtual utilizada por empresas y particulares.

“La región no estaba en el mapa de la conectividad global. Pero hoy sí, todo el mundo sabe dónde está Aragón", remarca el especialista en tecnología y almacenamiento de datos, que espera que el entusiasmo tome aún más impulso en los próximos años.

En un contexto de feroz competencia entre regiones por captar inversiones, el gobierno de Aragón lanzó un gran proyecto de un parque tecnológico de 42 hectáreas en las afueras de Zaragoza, pensado para los pesos pesados del sector, pero también para empresas emergentes y centros públicos de investigación.

"En Aragón tradicionalmente hemos tenido la agroalimentación, la logística y la automoción como sectores líderes", pero ahora la tecnología puede convertirse en "un motor de transformación económica", explicó María del Mar Vaquero, vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno regional.

Amazon y Microsoft invierten en la región

A finales de mayo, el gigante estadounidense Amazon anunció una colosal inversión de 15.700 millones de euros, a través de su filial Amazon Web Services (AWS), para aumentar la capacidad de sus tres centros de datos en Aragón, instalados desde 2022 en zonas industriales con paisajes áridos y rocosos.

Microsoft hizo lo propio a principios de julio, con un proyecto de 2.200 millones de euros, elevando sus inversiones totales en la región del noreste de España a 6.700 millones de euros.

Además, se estima que Meta, matriz de Instagram y Facebook, podría seguir sus pasos, según informan medios españoles.

Se trata del fruto de una estrategia de los gigantes digitales que se ven obligados a aumentar su capacidad de almacenamiento ante las enormes necesidades de IA generativa, y ampliar su red para acercarse a sus usuarios.