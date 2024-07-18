Al menos 1,6 millones de personas salieron de la pobreza en Colombia, según reveló un informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cuyos resultados celebró el presidente Gustavo Petro el miércoles.

El país latinoamericano, de 52 millones de habitantes, tenía una cifra de pobreza monetaria que afectaba al 33% de la población el pasado año, el equivalente a más de 16 millones de personas, según datos del DANE.

El porcentaje de población afectada por la pobreza disminuyó un 3,6% en el año 2023, en comparación con 2022, donde se encontraba en torno al 36,6%.

Zonas rurales, las peor afectadas

No obstante, el informe muestra que las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, continuan teniendo mayores tasas de afectación por la pobreza, pese a que se ha reducido levemente el pasado 2023.

En regiones apartadas de las ciudades principales, la pobreza afectó al 41,2% en 2023, superando la media nacional.

La pobreza en zonas rurales se redujo en un 4,7% con respecto al 2022, donde afectaba al 45,9%, poco menos de la mitad de la población rural del país.

Colombia, el país más desigual del mundo

No obstante, Colombia, es considerado como uno de los países con más desigualdad social del mundo, según datos del Banco Mundial y de Naciones Unidas.

"Colombia es hoy, según las estadísticas, el país más desigual del mundo", lamentó el presidente Gustavo Petro, a pesar de los datos positivos sobre la situación de la pobreza en el país.

Sin embargo, el informe también registró una leve disminución en la tasa de desigualdad, que se mide en el coeficiente de desigualdad Gini.