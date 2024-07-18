Al menos 1,6 millones de personas salieron de la pobreza en Colombia, según reveló un informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cuyos resultados celebró el presidente Gustavo Petro el miércoles.
El país latinoamericano, de 52 millones de habitantes, tenía una cifra de pobreza monetaria que afectaba al 33% de la población el pasado año, el equivalente a más de 16 millones de personas, según datos del DANE.
El porcentaje de población afectada por la pobreza disminuyó un 3,6% en el año 2023, en comparación con 2022, donde se encontraba en torno al 36,6%.
Zonas rurales, las peor afectadas
No obstante, el informe muestra que las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, continuan teniendo mayores tasas de afectación por la pobreza, pese a que se ha reducido levemente el pasado 2023.
En regiones apartadas de las ciudades principales, la pobreza afectó al 41,2% en 2023, superando la media nacional.
La pobreza en zonas rurales se redujo en un 4,7% con respecto al 2022, donde afectaba al 45,9%, poco menos de la mitad de la población rural del país.
Colombia, el país más desigual del mundo
No obstante, Colombia, es considerado como uno de los países con más desigualdad social del mundo, según datos del Banco Mundial y de Naciones Unidas.
"Colombia es hoy, según las estadísticas, el país más desigual del mundo", lamentó el presidente Gustavo Petro, a pesar de los datos positivos sobre la situación de la pobreza en el país.
Sin embargo, el informe también registró una leve disminución en la tasa de desigualdad, que se mide en el coeficiente de desigualdad Gini.
El coeficiente de desigualdad Gini, que va de 1 (desigualdad máxima) a 0 (desigualdad inexistente). Para el caso de Colombia, el coeficiente descendió ligeramente de 0,556 a 0,546.
"La paz se hace reduciendo la pobreza"
Petro lidera el primer gobierno de izquierda en Colombia e impulsa desde su posesión una amplia batería de reformas sociales para combatir la pobreza y la desigualdad en el país.
El mismo día de publicación del informe, se aprobó la ley de reforma de las pensiones, con las que Gustavo Petro se comprometió a reducir “en 7 puntos la pobreza en Colombia”.
No obstante, muchas de sus propuestas encuentran una fuerte oposición en el Congreso y muchas están estancadas en el trámite legislativo.
Petro consideró que el único camino para llegar a la paz es luchar contra la pobreza.
"La paz se hace reduciendo la pobreza como lo estamos haciendo y bajándose de los niveles terribles en la que la dejó el pasado gobierno", escribió Petro este miércoles en su cuenta de X, aludiendo a su predecesor Iván Duque, que gobernó desde el 2018 al 2022.
Metodología del informe
Según la metodología del informe, una persona se encuentra en situación de pobreza si sus ingresos están por debajo de 436.000 pesos (unos 110 dólares) mensuales y en situación de pobreza extrema si percibe menos de 219.000 persos al mes (unos 55 dólares).
La pobreza monetaria, es un índice que mide la cantidad económica mensual necesaria para que una persona pueda cubrir todas sus necesidades básicas, según explicó la entidad.