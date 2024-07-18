Ursula von der Leyen fue reelecta como presidenta de la Comisión Europea este jueves tras la votación de los representantes de los 27 países que integran el bloque, realizada en Estrasburgo, Francia.
La alemana obtuvo en esa votación secreta un total de 401 votos a favor, por 284 en contra, 15 abstenciones y siete votos nulos.
El bloque político del Partido Popular Europeo (PPE, derecha), que sostenía su candidatura, posee la mayor bancada del Parlamento Europeo, con 188 escaños. Además, los socialdemócratas, liberales y verdes indicaron con antelación que votarían a favor.
Sin embargo, después de las elecciones europeas de junio, el Parlamento Europeo enfrentaba una coyuntura política difícil, debido al fortalecimiento de la extrema derecha.
La reelección garantiza la continuidad del liderazgo de Von der Leyen en el bloque integrado por 27 países, que lidia con crisis como la guerra en Ucrania, el cambio climático, la migración y la falta de vivienda.
Asimismo, la Eurocámara, renovada tras las elecciones europeas de junio, inició este martes la nueva legislatura con la reelección de la conservadora maltesa Roberta Metsola como su presidenta, limitando la influencia de los partidos de extrema derecha.
Metsola recibió 562 votos, y de esa forma conducirá al legislativo europeo en los próximos dos años y medio.
Qué es la Comisión y qué es la presidencia de la UE
La Comisión Europea, conocida también como Ejecutivo Comunitario es una de las siete altas instituciones de la Unión Europea (UE), la cual ostenta el poder Ejecutivo. Se encarga de elaborar y proponer legislación y dirigir la administración comunitaria.
El presidente, a veces llamado presidente del Colegio de Comisarios o primer comisario, es el más alto funcionario de la institución. Es quien lidera y coordina la acción política, así como la administración de la entidad; también representa a la Unión al más alto nivel en las relaciones exteriores.
Es el Parlamento Europeo quien elige al presidente para un mandato de cinco años en función de los resultados de las elecciones europeas.
Reino Unido celebra reunión europea de alto nivel
El mismo día de la votación clave de la Comisión Europea, se celebró en Inglaterra la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), que incluye 45 países europeos, aunque no todos pertenecen a la Unión Europea (UE). Esta entidad se estableció hace dos años, como una alternativa a la membresía en la UE.
El nuevo primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, abrió la reunión y expresó su compromiso con restaurar los lazos británicos con el resto de Europa.
"Queremos trabajar para restablecer relaciones, redescubrir nuestros intereses comunes y renovar los lazos de confianza y amistad", aseguró Starmer, quien afirmó que el país "será un amigo y socio" tras los tumultos generados por el Brexit.
Los mandatarios y representantes de los Gobiernos debatieron sobre Ucrania, la energía, la protección de la democracia y la migración. Más allá de esos temas, la reunión es vista como una oportunidad única para que el nuevo gobierno británico impulse una nueva fase en su relación con los vecinos europeos.
De acuerdo con Starmer, en esta nueva fase el Reino Unido "no estará concentrado en nuestras diferencias, sino en los valores que compartimos".
Starmer, que apoyó que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea durante el referéndum sobre el Brexit, en 2016, ha descartado iniciar un camino de retorno al mercado único europeo o a la unión aduanera.