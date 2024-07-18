Ursula von der Leyen fue reelecta como presidenta de la Comisión Europea este jueves tras la votación de los representantes de los 27 países que integran el bloque, realizada en Estrasburgo, Francia.

La alemana obtuvo en esa votación secreta un total de 401 votos a favor, por 284 en contra, 15 abstenciones y siete votos nulos.

El bloque político del Partido Popular Europeo (PPE, derecha), que sostenía su candidatura, posee la mayor bancada del Parlamento Europeo, con 188 escaños. Además, los socialdemócratas, liberales y verdes indicaron con antelación que votarían a favor.

Sin embargo, después de las elecciones europeas de junio, el Parlamento Europeo enfrentaba una coyuntura política difícil, debido al fortalecimiento de la extrema derecha.

La reelección garantiza la continuidad del liderazgo de Von der Leyen en el bloque integrado por 27 países, que lidia con crisis como la guerra en Ucrania, el cambio climático, la migración y la falta de vivienda.

Asimismo, la Eurocámara, renovada tras las elecciones europeas de junio, inició este martes la nueva legislatura con la reelección de la conservadora maltesa Roberta Metsola como su presidenta, limitando la influencia de los partidos de extrema derecha.

Metsola recibió 562 votos, y de esa forma conducirá al legislativo europeo en los próximos dos años y medio.

Qué es la Comisión y qué es la presidencia de la UE

La Comisión Europea, conocida también como Ejecutivo Comunitario es una de las siete altas instituciones de la Unión Europea (UE), la cual ostenta el poder Ejecutivo. Se encarga de elaborar y proponer legislación y dirigir la administración comunitaria.