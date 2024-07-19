Un gran fallo informático afectó este viernes a aerolíneas internacionales, compañías ferroviarias e industrias de telecomunicaciones en todo el mundo. La causa de los inconvenientes fue una actualización defectuosa de la plataforma de seguridad informática CrowdStrike, que pertenece a Microsoft.

“Esto no es un incidente de seguridad ni un ciberataque. El problema ha sido identificado y aislado, y se ha identificado una solución", dijo el director ejecutivo de CrowdStrike, George Kurtz, tras el fallo de este sistema de protección de Windows.

Asimismo, la compañía aseguró que estaba solucionando el problema que generó la imposibilidad de acceder a la mayoría de sus aplicaciones y servicios.

"Nuestros servicios siguen viendo mejoras continuas mientras seguimos tomando medidas de mitigación", escribió la empresa en su cuenta de X.

Además, Microsoft 365 publicó en esa red social que la empresa estaba "trabajando para redirigir el tráfico afectado a sistemas alternativos para aliviar el impacto de una manera más conveniente" y que estaban "observando una tendencia positiva en la disponibilidad del servicio".

Aeropuertos y servicios afectados