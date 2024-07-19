Un gran fallo informático afectó este viernes a aerolíneas internacionales, compañías ferroviarias e industrias de telecomunicaciones en todo el mundo. La causa de los inconvenientes fue una actualización defectuosa de la plataforma de seguridad informática CrowdStrike, que pertenece a Microsoft.
“Esto no es un incidente de seguridad ni un ciberataque. El problema ha sido identificado y aislado, y se ha identificado una solución", dijo el director ejecutivo de CrowdStrike, George Kurtz, tras el fallo de este sistema de protección de Windows.
Asimismo, la compañía aseguró que estaba solucionando el problema que generó la imposibilidad de acceder a la mayoría de sus aplicaciones y servicios.
"Nuestros servicios siguen viendo mejoras continuas mientras seguimos tomando medidas de mitigación", escribió la empresa en su cuenta de X.
Además, Microsoft 365 publicó en esa red social que la empresa estaba "trabajando para redirigir el tráfico afectado a sistemas alternativos para aliviar el impacto de una manera más conveniente" y que estaban "observando una tendencia positiva en la disponibilidad del servicio".
Aeropuertos y servicios afectados
Las principales aerolíneas estadounidenses, entre ellas Delta, United y American Airlines, suspendieron sus vuelos a primera hora debido a "problemas de comunicaciones", informó la Administración Federal de Aviación.
Problemas similares afectaron los aeropuertos de Berlín, en Alemania; al neerlandés de Ámsterdam-Schiphol, al de Hong Kong y a todos los de España, indicaron los gestores aeroportuarios de estos países. En Suiza, el aeropuerto de Zúrich, el primero del país, informó que había suspendido los aterrizajes hasta nuevo aviso.
Además de compañías aéreas y aeropuertos, el fallo informático afectó también a hospitales de Holanda, a la Bolsa de Londres y al operador ferroviario de Gran Bretaña.
Las emisiones de la cadena británica Sky News se vieron interrumpidas y en Australia, la cadena nacional ABC declaró que sus sistemas se habían visto afectados por un fallo "importante".
Asimismo, el sitio web DownDetector, que rastrea los cortes de Internet reportados por los usuarios, registró interrupciones crecientes en los servicios de Visa, ADT Security y Amazon, y en aerolíneas como American Airlines y Delta.
También el fallo habría afectado las operaciones informáticas de las olimpíadas de París 2024, según informó el comité de organización del evento deportivo.