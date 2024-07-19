El Parlamento de Israel aprobó una resolución en contra de la creación de un Estado palestino por considerarlo una “amenaza existencial”.

"La Knéset de Israel se opone firmemente a la creación de un Estado palestino al oeste del (río) Jordán", porque "supondría un peligro existencial para el Estado de Israel y sus ciudadanos", indica el texto publicado tras la votación.

La resolución fue aprobada con 68 votos a favor y 9 en contra, en un Parlamento compuesto por 120 escaños. Los 43 diputados restantes se abstuvieron o retiraron del Knéset durante la votación.

Los grupos que votaron en contra fueron el Partido Laborista y los partidos árabes Raam y Hadash-Taal. Asimismo, miembros del partido opositor Yesh Atid decidieron no votar y abandonaron el recinto.

La propuesta fue presentada por el partido de derecha Nueva Esperanza, que surgió como una escisión del Likud, del primer ministro Benjamín Netanyahu. Su líder, Gideon Saar, declaró que el objetivo es “expresar la oposición general del pueblo israelí” a la creación del Estado palestino.

La medida aprobada alega que promover la creación de ese Estado alentaría a Hamás y a sus partidarios, perpetuaría el conflicto y desestabilizaría la región.

No es la primera vez que la Knéset aprueba una resolución en este sentido: en febrero pasado votó a favor de rechazar unilateralmente cualquier reconocimiento de Palestina como Estado.

La ONU critica la resolución

Aunque el pronunciamiento parlamentario es simbólico, generó duras críticas por parte de Naciones Unidas y la Autoridad Palestina.

"Está claro que no se puede rechazar la solución de dos Estados", expresó Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres. También expresó que el secretario está muy “decepcionado por la decisión de la Knéset”.

Asimismo, el portavoz añadió que Guterres aseguró en varias ocasiones que el único camino viable hacia una paz sostenible es “poner fin a la ocupación y negociar una solución de dos Estados, donde Israel y un Estado palestino independiente, democrático, contiguo, viable y soberano vivan uno al lado del otro en paz y seguridad. Precisó que deberá contar con una frontera segura y en base a las líneas de 1967, con Jerusalén como capital de ambos Estados”.

Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina, que ejerce una administración parcial en la Cisjordania ocupada, respondió que no habrá "ni paz ni seguridad para nadie sin el establecimiento de un Estado palestino" y acusó al Gobierno de Israel de "sumir a la región en un abismo".

Preocupación internacional

La votación se produjo mientras Netanyahu tiene previsto viajar a Washington este domingo para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

El Gobierno estadounidense anticipó que la creación de un Estado palestino "no es algo a lo que el presidente Biden vaya a renunciar", según el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

A su vez, varios países rechazaron la decisión del Parlamento israelí. Francia expresó su "consternación" por el voto y afirmó que "contradice las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU". También Egipto y Jordania, entre otros, condenaron la resolución.