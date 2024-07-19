DISCRIMINACIÓN
Francia prohíbe el hiyab a deportistas francesas en los Juegos Olímpicos
El Ministerio de Deporte de Francia impone la prohibición del velo islámico, lo que supone una discriminación por motivos religiosos, que diversas organizaciones de derechos humanos han calificado como “hipocresía discriminatoria”
19 de julio de 2024

A pocos días del comienzo de los Juegos Olímpicos de París, Francia se enfrenta a críticas tras anunciar la prohibición del hiyab para las deportistas francesas. Esta decisión ha generado controversia por parte de organizaciones de derechos humanos, que argumentan que va en contra de la libertad religiosa, un principio fundamental de la Carta Olímpica.

La prohibición fue anunciada inicialmente por la ministra de Deportes francesa, Amelie Oudea-Castera, el 24 de septiembre de 2023. Unos días después, sostuvo en un programa de televisión que “ninguna mujer de la delegación de su país llevaría un pañuelo en la cabeza durante los Juegos Olímpicos”.

Tras este anuncio, Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, indicó en una declaración que la prohibición no es justa.

“Nadie debe imponer a una mujer lo que debe o no debe vestir”, aseguró Hurtado.

Amnistía Internacional denuncia “doble rasero discriminatorio”

El 24 de mayo de este año, Amnistía Internacional y varias otras organizaciones se unieron para enviar una carta sobre la prohibición del hiyab al Comité Olímpico Internacional (COI), la organización responsable de organizar los Juegos Olímpicos de París 2024.

La carta instó al COI a hacer un llamamiento público a las autoridades deportivas francesas para que levanten todas las restricciones impuestas a las deportistas musulmanas francesas que utilizan el hiyab, tanto en estas Olimpiadas como en todos los eventos deportivos.

Según Amnistía Internacional, la respuesta del COI no fue adecuada. A esto, el COI alegó que la prohibición del velo en Francia estaba fuera de su ámbito de competencia y que “la libertad de religión es interpretada de maneras diferentes por los distintos Estados”.

Posteriormente, la organización de derechos humanos reiteró que la prohibición del hiyab demuestra la existencia de una política de “doble rasero discriminatoria” en el país.

También reiteró que prohibir la participación de atletas francesas en los Juegos Olímpicos por el solo hecho de usar velo supone una violación a los derechos humanos.

Asimismo, afirmó que la prohibición demuestra la “hipocresía discriminatoria” de las autoridades francesas en vísperas de los Juegos Olímpicos de París, que se celebrarán desde el 26 de julio al 11 de agosto, y la “debilidad” del Comité Olímpico Internacional en su respuesta.

FUENTE:TRT World
