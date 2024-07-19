A pocos días del comienzo de los Juegos Olímpicos de París, Francia se enfrenta a críticas tras anunciar la prohibición del hiyab para las deportistas francesas. Esta decisión ha generado controversia por parte de organizaciones de derechos humanos, que argumentan que va en contra de la libertad religiosa, un principio fundamental de la Carta Olímpica.

La prohibición fue anunciada inicialmente por la ministra de Deportes francesa, Amelie Oudea-Castera, el 24 de septiembre de 2023. Unos días después, sostuvo en un programa de televisión que “ninguna mujer de la delegación de su país llevaría un pañuelo en la cabeza durante los Juegos Olímpicos”.

Tras este anuncio, Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, indicó en una declaración que la prohibición no es justa.

“Nadie debe imponer a una mujer lo que debe o no debe vestir”, aseguró Hurtado.

Amnistía Internacional denuncia “doble rasero discriminatorio”

El 24 de mayo de este año, Amnistía Internacional y varias otras organizaciones se unieron para enviar una carta sobre la prohibición del hiyab al Comité Olímpico Internacional (COI), la organización responsable de organizar los Juegos Olímpicos de París 2024.