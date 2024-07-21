En una escalada que ha disparado las tensiones en la región, Israel bombardeó el puerto de Hudaida en el mar Rojo, en Yemen, la noche de este sábado, informó inicialmente Al Masirah TV, el principal medio de noticias televisivo dirigido por los hutíes en ese país.

Los ataques, que desataron un gran incendio en la zona portuaria, mataron a "dos personas e hirieron a otras 80, la mayoría con quemaduras graves", dijo el Ministerio de Salud afiliado a los hutíes.

Al referirse a los hechos como una “brutal agresión israelí contra Yemen”, el alto funcionario hutí Mohammed Abdulsalam dijo en redes sociales que el bombardeo apuntó contra "instalaciones de almacenamiento de combustible y una planta de energía" en Hudaida, "para presionar a Yemen a que deje de apoyar" a los palestinos que sufren bajo la brutal agresión de Israel en Gaza.

Por lo que el grupo lanzó una dura advertencia a Tel Aviv luego del ataque: “Pagará el precio”. El miembro del politburó hutí Mohammed al Bukhaiti aseveró en una publicación en las redes sociales que enfrentará el ataque con “otra escalada”. "La entidad sionista pagará el precio de atacar instalaciones civiles, y nos enfrentaremos a una escalada con otra escalada", sostuvo.

Luego, este domingo, los hutíes aseguraron que llevaron a cabo ataques contra el sur de Israel y un barco estadounidense en el mar Rojo. "Nuestras operaciones navales no cesarán a menos que cese la agresión israelí contra Gaza", dijo el portavoz militar hutí, Yahya Saree, en un discurso televisado.

Saree afirmó que el grupo lanzó un ataque contra "áreas vitales en Eilat, en el sur de Israel, con misiles balísticos, logrando un impacto directo". Afirmó que también atacaron al barco estadounidense en el mar Rojo con misiles balísticos y drones.

Netanyahu sobre el ataque en Yemen

Horas después de que se reportaran los bombardeos en Yemen este sábado y las imágenes del incendio comenzaran a circular, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se refirió al ataque. En su declaración aseguró que el puerto de Hudaida se utilizaba para suministrar armas iraníes a los hutíes, según reportes de medios estatales.