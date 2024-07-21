Científicos brasileños descubrieron un esqueleto fosilizado de lo que creen es uno de los dinosaurios más antiguos del mundo, después de que las devastadoras lluvias en el estado de Rio Grande do Sul, en el sur del país, aceleraran el proceso natural de erosión.

El fósil, encontrado junto a un embalse en el municipio de Sao Joao do Polesine, tiene alrededor de 233 millones de años, según el paleontólogo Rodrigo Temp Müller, quien dirigió el equipo de la Universidad Federal de Santa María que descubrió los restos en mayo pasado.

Las afirmaciones no han sido verificadas por otros científicos ni publicadas en una revista científica.

El investigador cree que el dinosaurio vivió durante el período Triásico, cuando todos los continentes formaban parte de una única masa terrestre llamada Pangea. Se considera que los dinosaurios evolucionaron por primera vez en esa época.

El superdepredador descubierto en Rio Grande do Sul pertenece al grupo conocido como Herrerasauridae, una familia de dinosaurios que solía deambular por las tierras que hoy conforman Brasil y Argentina, según una hoja informativa sobre el descubrimiento compartida con la agencia de noticias The Associated Press.

El tamaño de los huesos revela que el dinosaurio habría alcanzado alrededor de 2,5 metros de longitud, según el documento.

Rodrigo Temp Müller manifestó que él y su equipo estaban "muy emocionados y sorprendidos" por sus hallazgos.

Después de unos cuatro días de excavaciones, el grupo de investigadores transportó un bloque de roca que contenía el espécimen al laboratorio, donde le realizaron pruebas.

"Al principio parecían unos pocos huesos aislados, pero a medida que expusimos el material pudimos ver que teníamos un esqueleto casi completo", relató Müller.

El experto plantea la hipótesis de que su descubrimiento supone el segundo esqueleto más completo de este tipo de dinosaurio.