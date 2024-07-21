El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una decisión que cambia por completo el panorama de las elecciones presidenciales en noviembre: no buscará la reelección y se retira de la contienda por la Casa Blanca. La noticia, que publicó en la red social en X, llega después de que sus compañeros demócratas cuestionaran su agudeza mental y su capacidad para vencer al expresidente Donald Trump, candidato del Partido Republicano. Así la carrera presidencial queda en territorio inexplorado.

"Ha sido el mayor honor de mi vida ejercer su presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y el país es que me retire y me concentre únicamente en el cumplimiento de mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato", escribió Biden en X este domingo. Su período termina en enero de 2025.

En una publicación adicional, Biden respaldó a la actual vicepresidenta Kamala Harris como nueva candidata presidencial demócrata. "Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado", sostuvo.

"Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas, es hora de unirnos y vencer a Trump. Hagámoslo", añadió.

Harris sería la primera mujer negra en la historia de Estados Unidos que compite en las elecciones presidenciales como candidata de uno de los dos principales partidos.

El anuncio de Biden llega en medio de una ola de presión pública y privada de legisladores demócratas y funcionarios del partido para que abandonara la contienda después de un sorprendentemente desempeño bajo durante un debate televisado el mes pasado contra Trump.

En su mensaje, Biden añadió que se dirigirá a la nación a finales de esta semana con más detalle sobre su decisión.