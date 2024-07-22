Con el retiro de Joe Biden de la contienda presidencial en Estados Unidos, que pone fin a los cuestionamientos y preocupaciones de sus compañeros demócratas, el partido enfrenta ahora un desafío significativo para unir fuerzas detrás de la vicepresidenta Kamala Harris, a quien el mandatario respaldó como su reemplazo en la candidatura presidencial.

Biden, una figura central en la política tradicional estadounidense y conocido defensor de guerras e intervenciones militares, deja atrás un legado problemático y sangriento en varias partes del mundo.

Una corte federal de Estados Unidos desestimó recientemente un caso que acusaba a Biden y a altos funcionarios de su Gobierno de complicidad en la ofensiva genocida de Israel contra Gaza.

Aunque el tribunal enfatizó en los límites procesales de su jurisdicción, el juez Jeffrey White instó a Biden y a sus funcionarios a considerar las consecuencias para los derechos humanos del apoyo inquebrantable a Israel. Además, señaló la sugerencia de la Corte Internacional de Justicia de que las acciones de Israel podrían constituir un genocidio.

Esto destaca una parte significativa del legado de Biden: una trayectoria marcada por el respaldo a intervenciones extranjeras y la ampliación de los poderes de seguridad nacional.

Un defensor de la guerra

La carrera de Biden se ha visto opacada por su respaldo reiterado a las intervenciones en el extranjero y la ampliación de los poderes en materia de seguridad nacional. A diferencia de sus predecesores, que en ocasiones optaron por posturas antiguerra, Biden defendió sistemáticamente las intervenciones militares desde el comienzo de su trayectoria política.

El historial de Biden en política exterior incluye el apoyo a intervenciones militares en Iraq y Afganistán, así como la expansión de la OTAN hacia el este, lo que generó tensiones con Rusia.

También respaldó una intervención militar en Darfur en 2007. Sin embargo, en algunas pocas ocasiones se opuso a la alternativa de guerra, como por ejemplo su rechazo a la primera Guerra del Golfo.

Los fuertes vínculos de Biden con Israel se remontan décadas. Conocido como uno de los aliados más firmes de Tel Aviv en el Congreso, defendió constantemente los intereses israelíes e incluso se ha descrito a sí mismo como sionista.

De hecho, su apoyo inquebrantable a Israel aseguró respaldo financiero y militar para Tel Aviv, incluso a costa de disparar las tensiones en las relaciones de Estados Unidos con Oriente Medio.

El Gobierno de Biden reflejó su arraigada postura a favor de Israel, al mantener el patrón de proteger a Tel Aviv de las críticas internacionales pese del creciente descontento entre los votantes demócratas y los líderes progresistas.

Biden fue también un defensor de la ampliación del estado de seguridad nacional. Como vicepresidente de Barack Obama contribuyó a extender los poderes del gobierno bajo este argumento.

Incluso antes de eso, la posición de Biden de “mano dura contra el crimen” había sido polémica a la luz de las libertades civiles. Se le recuerda por su papel en la aprobación de legislaciones que socavaron las protecciones legales fundamentales, como el proyecto de ley contra el crimen en el que trabajó en 1993 que redujo los derechos de los presos a presentar peticiones de hábeas corpus.

En 1991, Biden presentó proyectos de ley que permitían a las empresas tecnológicas dar acceso a las autoridades a través de las llamadas "puertas traseras", lo que implicaba debilitar la encriptación. Preocupados, los programadores destacaron rápidamente defectos en el enfoque de Biden, lo que los impulsó a desarrollar la encriptación de correo electrónico.

Después del atentado de Oklahoma City, Biden presentó una ley antiterrorista, que amplió los poderes del gobierno para vigilar y detener sospechosos, medidas que se replicaron en la Ley Patriota posterior al 11 de septiembre.

Biden desempeñó un papel importante en la elaboración de esta ley, que dio extensos poderes de vigilancia a las fuerzas del orden. De hecho, lamentó que la ley no fuera más allá al expresar su arrepentimiento por la eliminación de disposiciones que permitían a la Policía realizar vigilancia de emergencia sin una orden judicial.

El apoyo de Biden a la militarización de las fuerzas de seguridad nacionales incluyó la defensa de programas que armaron a las autoridades policiales locales y ampliaron su papel en la lucha contra las drogas.

Por otro lado, Biden también se opuso ocasionalmente a la expansión de la vigilancia, como cuando votó contra las enmiendas de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior en 2007 y 2008.

Sus antecedentes, en general, lo muestran como un defensor poco confiable de las libertades civiles. Sus calificaciones por parte de la organización Unión Americana de Libertades Civiles reflejan esta ambivalencia. La organización calificó con alta puntuación en momentos políticamente ventajosos y con puntuaciones bajas en otros casos.

“Joe Biden demócrata”

Tras derrotar a Trump en 2020, su llegada a la presidencia se consideró un respiro para una nación agotada de la administración anterior y de la pandemia, explicó Douglas Brinkley, historiador de la Universidad de Rice, a la agencia de noticias Associated Press.