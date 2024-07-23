El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llegó a Estados Unidos este lunes en el marco de una visita que ha generado críticas y malestar entre muchos estadounidenses. Decenas de personas se reunieron frente al hotel donde se hospeda el líder para protestar y además se convocó a manifestaciones masivas para las próximas horas.
Los activistas alzaron carteles que decían "Arresten a Netanyahu" y "Un criminal de guerra se queda aquí", en referencia al primer ministro.
Los manifestantes propalestinos, que se oponen a la ofensiva de Israel en Gaza y al continuo apoyo militar del Gobierno de Joe Biden a ese país, también planean una protesta masiva frente al Capitolio este miércoles. Se espera que allí Netanyahu pronuncie un discurso durante una sesión conjunta del Congreso de EE.UU.
Su agenda también incluye un encuentro con Biden esta semana, aunque los detalles sobre la reunión no están del todo claros.
Netanyahu se reunirá con la vicepresidenta estadounidense y posible candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, en la Casa Blanca.
Asimismo, el primer ministro solicitó un encuentro en persona con el candidato presidencial republicano Donald Trump, pero el expresidente aún no ha accedido, según informó el medio Político.
Esta es la primera vez que Netanyahu viaja al extranjero desde que comenzó su brutal ofensiva en Gaza el 7 de octubre. También es el primero desde que la Corte Penal Internacional anunció que buscaba su arresto por presuntos crímenes de guerra en Gaza.
Israel niega estas acusaciones y Estados Unidos no reconoce a la CPI.
Protestas masivas
Se espera que varios grupos participen en las protestas contra Netanyahu, entre ellos ANSWER (por las siglas en inglés de“Actúa ahora para detener la guerra y poner fin al racismo”), el grupo de paz y derechos humanos liderado por mujeres CodePink, grupos palestinos, entre ellos el Centro Comunitario Palestino Americano, y grupos judíos, incluido Voz Judía por la Paz.
En esta línea, CodePink explicó a la agencia Reuters que activistas de todo Estados Unidos acudirán a la manifestación y que los organizadores han dispuesto autobuses para sus traslados.
Los manifestantes planean formar una línea roja alrededor del edificio del Capitolio, como metáfora de que el Gobierno de Biden no ha trazado un límite o "línea roja" para dejar de apoyar a Israel, a pesar del número de muertos en la ofensiva sobre Gaza.
Además, alrededor de 230 empleados anónimos del Capitolio de 122 oficinas firmaron una carta instando a sus jefes a protestar o boicotear el discurso ante el Congreso.
En esta línea, la Policía aseguró que espera un "gran número de manifestantes" y que estaba tomando medidas de seguridad adicionales, aunque afirmó que al momento no se registraron amenazas.
"Anticipamos que concurrirá un gran número de manifestantes", aseguró la Policía del Capitolio, y explicó que habrá más oficiales en las calles, incluso de varias agencias externas.
Durante los últimos meses, Estados Unidos ha sido escenario de protestas de activistas de derechos humanos y de estudiantes universitarios que se manifestaron a favor de Palestina y en contra del apoyo a Israel. Se realizaron marchas, vigilias, y bloqueos de puentes y carreteras en múltiples ciudades, además de los campamentos en campus universitarios.
Netanyahu: Israel quiere seguir siendo aliado de EE.UU. luego de Biden
En este marco, Netanyahu aseguró que Israel continuará como el aliado más fuerte de Estados Unidos en Oriente Medio independientemente del resultado de las elecciones presidenciales de noviembre.
La visita del primer ministro ocurre dos días después de que Biden anunciara que no buscaría la reelección.
"Les diré a mis amigos de ambos partidos que independientemente de a quién elija el pueblo estadounidense como su próximo presidente, Israel sigue siendo el aliado fuerte e indispensable de Estados Unidos en Oriente Medio", indicó.