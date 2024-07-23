El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llegó a Estados Unidos este lunes en el marco de una visita que ha generado críticas y malestar entre muchos estadounidenses. Decenas de personas se reunieron frente al hotel donde se hospeda el líder para protestar y además se convocó a manifestaciones masivas para las próximas horas.

Los activistas alzaron carteles que decían "Arresten a Netanyahu" y "Un criminal de guerra se queda aquí", en referencia al primer ministro.

Los manifestantes propalestinos, que se oponen a la ofensiva de Israel en Gaza y al continuo apoyo militar del Gobierno de Joe Biden a ese país, también planean una protesta masiva frente al Capitolio este miércoles. Se espera que allí Netanyahu pronuncie un discurso durante una sesión conjunta del Congreso de EE.UU.

Su agenda también incluye un encuentro con Biden esta semana, aunque los detalles sobre la reunión no están del todo claros.

Netanyahu se reunirá con la vicepresidenta estadounidense y posible candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, en la Casa Blanca.

Asimismo, el primer ministro solicitó un encuentro en persona con el candidato presidencial republicano Donald Trump, pero el expresidente aún no ha accedido, según informó el medio Político.

Esta es la primera vez que Netanyahu viaja al extranjero desde que comenzó su brutal ofensiva en Gaza el 7 de octubre. También es el primero desde que la Corte Penal Internacional anunció que buscaba su arresto por presuntos crímenes de guerra en Gaza.

Israel niega estas acusaciones y Estados Unidos no reconoce a la CPI.

Protestas masivas

Se espera que varios grupos participen en las protestas contra Netanyahu, entre ellos ANSWER (por las siglas en inglés de“Actúa ahora para detener la guerra y poner fin al racismo”), el grupo de paz y derechos humanos liderado por mujeres CodePink, grupos palestinos, entre ellos el Centro Comunitario Palestino Americano, y grupos judíos, incluido Voz Judía por la Paz.