ORIENTE MEDIO
5 MIN DE LECTURA
Protestas propalestinas estallan en Estados Unidos por visita de Netanyahu
Activistas protestaron frente al hotel donde se hospeda el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Además se planean grandes manifestaciones frente al Capitolio, donde el líder dará un discurso.
Protestas propalestinas estallan en Estados Unidos por visita de Netanyahu
Protesta propalestina el 22 de julio de 2024 en Washington, DC, durante la visita de Netanyahu a EE.UU.. Foto: Getty Images / Getty Images
23 de julio de 2024

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llegó a Estados Unidos este lunes en el marco de una visita que ha generado críticas y malestar entre muchos estadounidenses. Decenas de personas se reunieron frente al hotel donde se hospeda el líder para protestar y además se convocó a manifestaciones masivas para las próximas horas.

Los activistas alzaron carteles que decían "Arresten a Netanyahu" y "Un criminal de guerra se queda aquí", en referencia al primer ministro.

Los manifestantes propalestinos, que se oponen a la ofensiva de Israel en Gaza y al continuo apoyo militar del Gobierno de Joe Biden a ese país, también planean una protesta masiva frente al Capitolio este miércoles. Se espera que allí Netanyahu pronuncie un discurso durante una sesión conjunta del Congreso de EE.UU.

Su agenda también incluye un encuentro con Biden esta semana, aunque los detalles sobre la reunión no están del todo claros.

RelacionadoGrupos palestinos, incluido Hamás, acuerdan “gobierno de unidad” en Gaza

Netanyahu se reunirá con la vicepresidenta estadounidense y posible candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, en la Casa Blanca.

Asimismo, el primer ministro solicitó un encuentro en persona con el candidato presidencial republicano Donald Trump, pero el expresidente aún no ha accedido, según informó el medio Político.

Esta es la primera vez que Netanyahu viaja al extranjero desde que comenzó su brutal ofensiva en Gaza el 7 de octubre. También es el primero desde que la Corte Penal Internacional anunció que buscaba su arresto por presuntos crímenes de guerra en Gaza.

Israel niega estas acusaciones y Estados Unidos no reconoce a la CPI.

Protestas masivas

Se espera que varios grupos participen en las protestas contra Netanyahu, entre ellos ANSWER (por las siglas en inglés de“Actúa ahora para detener la guerra y poner fin al racismo”), el grupo de paz y derechos humanos liderado por mujeres CodePink, grupos palestinos, entre ellos el Centro Comunitario Palestino Americano, y grupos judíos, incluido Voz Judía por la Paz.

Recomendados

En esta línea, CodePink explicó a la agencia Reuters que activistas de todo Estados Unidos acudirán a la manifestación y que los organizadores han dispuesto autobuses para sus traslados.

Los manifestantes planean formar una línea roja alrededor del edificio del Capitolio, como metáfora de que el Gobierno de Biden no ha trazado un límite o "línea roja" para dejar de apoyar a Israel, a pesar del número de muertos en la ofensiva sobre Gaza.

Además, alrededor de 230 empleados anónimos del Capitolio de 122 oficinas firmaron una carta instando a sus jefes a protestar o boicotear el discurso ante el Congreso.

En esta línea, la Policía aseguró que espera un "gran número de manifestantes" y que estaba tomando medidas de seguridad adicionales, aunque afirmó que al momento no se registraron amenazas.

"Anticipamos que concurrirá un gran número de manifestantes", aseguró la Policía del Capitolio, y explicó que habrá más oficiales en las calles, incluso de varias agencias externas.

Durante los últimos meses, Estados Unidos ha sido escenario de protestas de activistas de derechos humanos y de estudiantes universitarios que se manifestaron a favor de Palestina y en contra del apoyo a Israel. Se realizaron marchas, vigilias, y bloqueos de puentes y carreteras en múltiples ciudades, además de los campamentos en campus universitarios.

RelacionadoDevastadores bombardeos de Israel matan al menos a 70 palestinos en Gaza

Netanyahu: Israel quiere seguir siendo aliado de EE.UU. luego de Biden

En este marco, Netanyahu aseguró que Israel continuará como el aliado más fuerte de Estados Unidos en Oriente Medio independientemente del resultado de las elecciones presidenciales de noviembre.

La visita del primer ministro ocurre dos días después de que Biden anunciara que no buscaría la reelección.

"Les diré a mis amigos de ambos partidos que independientemente de a quién elija el pueblo estadounidense como su próximo presidente, Israel sigue siendo el aliado fuerte e indispensable de Estados Unidos en Oriente Medio", indicó.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar