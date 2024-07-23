La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró que ya consiguió el apoyo necesario entre los demócratas para convertirse en la candidata presidencial del partido en las elecciones de noviembre y para enfrentar al expresidente Donald Trump, candidato republicano, en las urnas.
"Anhelo aceptar formalmente la nominación muy pronto", afirmó Harris en la noche de este lunes. También señaló que se siente "orgullosa" de haber logrado el respaldo de suficientes delegados entre el partido.
Según un recuento de la agencia de noticias Associated Press, Harris ya había conseguido 2.214 delegados la noche de este lunes. Una cifra que supera considerablemente la mayoría simple que necesitaba para asegurar la candidatura presidencial en la primera votación.
Al hablar con miembros de su campaña en Wilmington, Delaware, Harris reconoció la "montaña rusa" de las últimas semanas, pero expresó confianza en su nuevo equipo.
"Mi intención es salir y obtener esta candidatura, y ganar", indicó.
Harris también prometió "unir a nuestro Partido Demócrata, unir a nuestra nación y ganar estas elecciones".
Un récord de más de 81 millones de dólares en 24 horas
Harris recaudó una cifra récord de 81 millones de dólares en las primeras 24 horas de su campaña tras el retiro del presidente de EE.UU., Joe Biden, de la contienda presidencial.
Más de 888.000 donantes de base hicieron sus donaciones en ese período: para el 60% de ellos fue su primera contribución del ciclo 2024, dijo la campaña de Harris el lunes.
También agregó que el dinero recaudado en 24 horas es la cifra "más alta de cualquier candidato en historia".
"La histórica efusión de apoyo a la vicepresidenta Harris representa exactamente el tipo de energía y entusiasmo de base que gana las elecciones", afirmó el portavoz de la campaña Kevin Muñoz.
Un rápido ascenso
Kamala Harris acaparó el foco de atención después de que Biden anunció el domingo que no buscaría la reelección y respaldó a la vicepresidenta como su sucesora.
La medida sacudió a un Partido Demócrata desmoralizado que Harris ahora podría unificar.
Los cuestionamientos sobre el estado de salud y la viabilidad de la campaña de Biden aumentaron después de su desastroso desempeño contra Donald Trump en el primer debate. Eso llevó a muchos demócratas a pedirle que dimitiera.
“Conozco el tipo de Trump”: Harris arremete contra el expresidente
En el lanzamiento de su campaña, la vicepresidenta Kamala Harris arremetió contra Trump y prometió ganarle en noviembre a pesar de la "montaña rusa" que supuso la sorprendente salida de Biden.
"Vamos a ganar en noviembre", sostuvo Harris, sonriente, a los trabajadores de la campaña en su encendido discurso en la sede de la campaña en Wilmington, Delaware.
Al lanzar un feroz comentario contra Trump, Harris se refirió a su papel anterior como fiscal general de California y dijo que "se enfrentó a perpetradores de todo tipo".
"Depredadores que abusaron de las mujeres. Estafadores que engañaron a los consumidores. Tramposos que rompieron las reglas para su propio beneficio. Así que escúchenme cuando digo que conozco el tipo de Donald Trump", dijo entre aplausos.