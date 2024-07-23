La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró que ya consiguió el apoyo necesario entre los demócratas para convertirse en la candidata presidencial del partido en las elecciones de noviembre y para enfrentar al expresidente Donald Trump, candidato republicano, en las urnas.

"Anhelo aceptar formalmente la nominación muy pronto", afirmó Harris en la noche de este lunes. También señaló que se siente "orgullosa" de haber logrado el respaldo de suficientes delegados entre el partido.

Según un recuento de la agencia de noticias Associated Press, Harris ya había conseguido 2.214 delegados la noche de este lunes. Una cifra que supera considerablemente la mayoría simple que necesitaba para asegurar la candidatura presidencial en la primera votación.

Al hablar con miembros de su campaña en Wilmington, Delaware, Harris reconoció la "montaña rusa" de las últimas semanas, pero expresó confianza en su nuevo equipo.

"Mi intención es salir y obtener esta candidatura, y ganar", indicó.

Harris también prometió "unir a nuestro Partido Demócrata, unir a nuestra nación y ganar estas elecciones".

Relacionado Quién es Kamala Harris y por qué haría historia en las elecciones de EE.UU.

Un récord de más de 81 millones de dólares en 24 horas

Harris recaudó una cifra récord de 81 millones de dólares en las primeras 24 horas de su campaña tras el retiro del presidente de EE.UU., Joe Biden, de la contienda presidencial.

Más de 888.000 donantes de base hicieron sus donaciones en ese período: para el 60% de ellos fue su primera contribución del ciclo 2024, dijo la campaña de Harris el lunes.

También agregó que el dinero recaudado en 24 horas es la cifra "más alta de cualquier candidato en historia".