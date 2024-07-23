El Gobierno de Grecia anunció que cerrará cuatro escuelas de educación primaria para la minoría turca en Tracia Occidental, una región densamente habitada por esta población, según informaron medios locales griegos el sábado.
Los centros educativos afectados son las escuelas primarias Hacioren, Keziren y Payamlar, en Ródope, y la escuela Karakoy en Xanthi (Iskece), en el norte de Grecia.
Las autoridades griegas aseguran que los cierres son suspensiones debido a la "falta de estudiantes". Sin embargo, los representantes de la minoría turca criticaron la decisión y la describieron como un plan que pretende negar la identidad de los turcos. También señalaron que hay acciones sistemáticas para reducir la presencia de escuelas minoritarias sin consultar a las comunidades afectadas.
Las escuelas turcas en Grecia han disminuido de 307 en 1926 a tan solo 86, si los cierres anunciados recientemente se llevan a cabo.
Türkiye ha condenado en reiteradas ocasiones estos cierres, como por ejemplo en 2022 cuando Grecia cesó las operaciones en otras cuatro escuelas. Según Ankara, estos cierres violan el Tratado de Paz de Lausana, que se firmó en 1923 en el que se regularon los derechos de la minoría turcomusulmana en Grecia.
Violaciones a los derechos de la minoría turca en Grecia
Alrededor de 150.000 personas de etnia turca viven en la Tracia Occidental, donde sus derechos a la educación, la asociación y el liderazgo religioso –salvaguradados a través de múltiples acuerdos bilaterales y multilarales– han enfrentado violaciones sistemáticas.
De hecho, a pesar de que el Tratado de Lausana tiene dos artículos que garantizan el derecho a la educación en su lengua materna y a la autonomía en la gestión de las instituciones educaciones, Grecia no ha cumplido sus obligaciones. El reciente cierre de escuelas es un ejemplo de ello.
Es más, desde 2011, se ha producido un aumento constante del cierre sistemático de escuelas primarias de minoría turca debido a lo que la administración griega afirma ser una “ausencia de estudiantes”.
Un informe de Human Rights Watch señala que la implementación del Tratado de Lausana por parte de la administración griega ha sido irregular, lo que ha llevado a un sistema educativo mal organizado y descuidado para la minoría turca.
Los desafíos en materia de educación que enfrenta la minoría abarcan un sistema administrativo mixto, maestros con baja calificación, escasez de jardines infantiles bilingües, el cierre y la fusión de escuelas primarias, la limitación de las escuelas secundarias, materiales de aprendizaje obsoletos e insuficientes, y la ausencia de un plan de estudios para la enseñanza del griego como segunda lengua.
Una educación deficiente
Desde 1951, Grecia y Türkiye acordaron intercambiar 35 profesores para las escuelas de las minorías en cada país. Sin embargo, Grecia redujo unilateralmente ese número a 16 en 1990.
Por otro lado, pese a que la minoría ortodoxa griega de Türkiye –cuyo estatus y derechos se determinan en el tratado de manera similar a la comunidad turca en Grecia– tiene el privilegio de operar escuelas y jardines educativos en su lengua materna, no hay ni un solo jardín de infancia público en las ciudades de Tracia Occidental que enseñe en lengua turca.
Discriminación institucional y desempleo
Los turcos de Tracia Occidental, a pesar de ser ciudadanos griegos, apenas ocupan puestos en la administración pública, y los graduados en universidades de Türkiye enfrentan más dificultades a la hora de acceder al mercado laboral, según una investigación de la Universidad de Sakarya.
Sólo un pequeño número de miembros de la comunidad étnica turca son empleados en puestos de servicio público a nivel municipal o estatal. Esto puede atribuirse a una educación insuficiente, seguida de la discriminación institucional contra la juventud turca.
Estas dificultades, producen un mayor éxodo hacia el extranjero por parte de los jóvenes de la minoría.
"La migración al extranjero está aumentando y la población está disminuyendo en Tracia Occidental debido a la falta de creación de empleo en nuestra región, que es una de las regiones menos desarrolladas del país en términos económicos", explicó previamente a TRT World el presidente de la Federación de Turcos de Tracia Occidental en Europa.
La minoría cree que negar su identidad sólo perpetúa la división y obstaculiza el progreso hacia una sociedad inclusiva y cohesionada.