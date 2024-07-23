El Gobierno de Grecia anunció que cerrará cuatro escuelas de educación primaria para la minoría turca en Tracia Occidental, una región densamente habitada por esta población, según informaron medios locales griegos el sábado.

Los centros educativos afectados son las escuelas primarias Hacioren, Keziren y Payamlar, en Ródope, y la escuela Karakoy en Xanthi (Iskece), en el norte de Grecia.

Las autoridades griegas aseguran que los cierres son suspensiones debido a la "falta de estudiantes". Sin embargo, los representantes de la minoría turca criticaron la decisión y la describieron como un plan que pretende negar la identidad de los turcos. También señalaron que hay acciones sistemáticas para reducir la presencia de escuelas minoritarias sin consultar a las comunidades afectadas.

Las escuelas turcas en Grecia han disminuido de 307 en 1926 a tan solo 86, si los cierres anunciados recientemente se llevan a cabo.

Türkiye ha condenado en reiteradas ocasiones estos cierres, como por ejemplo en 2022 cuando Grecia cesó las operaciones en otras cuatro escuelas. Según Ankara, estos cierres violan el Tratado de Paz de Lausana, que se firmó en 1923 en el que se regularon los derechos de la minoría turcomusulmana en Grecia.

Violaciones a los derechos de la minoría turca en Grecia

Alrededor de 150.000 personas de etnia turca viven en la Tracia Occidental, donde sus derechos a la educación, la asociación y el liderazgo religioso –salvaguradados a través de múltiples acuerdos bilaterales y multilarales– han enfrentado violaciones sistemáticas.

De hecho, a pesar de que el Tratado de Lausana tiene dos artículos que garantizan el derecho a la educación en su lengua materna y a la autonomía en la gestión de las instituciones educaciones, Grecia no ha cumplido sus obligaciones. El reciente cierre de escuelas es un ejemplo de ello.

Es más, desde 2011, se ha producido un aumento constante del cierre sistemático de escuelas primarias de minoría turca debido a lo que la administración griega afirma ser una “ausencia de estudiantes”.

Un informe de Human Rights Watch señala que la implementación del Tratado de Lausana por parte de la administración griega ha sido irregular, lo que ha llevado a un sistema educativo mal organizado y descuidado para la minoría turca.