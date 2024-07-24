Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos y probable candidata demócrata, se convirtió en tendencia en las redes sociales a través de un particular meme de un cocotero que se viralizó. Y, Harris, política de larga data, no dudó en convertir esto en una oportunidad para conectar con las generaciones más jóvenes y sumar votos en esta población.

En su cuenta de X, Harris se alejó un poco de la formalidad y comenzó a compartir bromas sobre este tema.

Al cambio de imagen de sus redes sociales se sumó el apoyo de la joven cantante Charli XCX. Luego de esto, parece que la vicepresidenta de 59 años podría convertirse en una opción de voto atractiva para los Gen Z.

Pero, ¿cómo se relaciona a Harris con un cocotero y por qué incluso senadores llegaron a publicar los emojis en sus cuentas de Twitter?

Todo comenzó el año pasado, cuando la vicepresidenta brindó un discurso en la Casa Blanca sobre la igualdad de oportunidades en la educación y relató que su madre solía recordarle a ella y a su hermana que sean conscientes del contexto en el que nacieron.

"Mi madre a veces era un poco estricta con nosotros y decía: 'No sé qué les pasa a los jóvenes. ¿Creen que se acaban de caer de un cocotero?'", contó riendo. El comentario sorprendió a los asistentes ya que no tenía que ver con el tema y pronto se hizo viral en internet.

Después el tema pasó al olvido, hasta que los usuarios de redes volvieron a usar el emoji y las fotos de cocos para expresar que el presidente Joe Biden, de 81 años, debía renunciar a su candidatura a la reelección.

Este domingo, cuando Biden anunció que se retiraba y respaldaría a Harris, la anécdota del coco resurgió en internet inmediatamente. El interés de búsqueda en Google sobre la vicepresidenta y los cocos tuvo un marcado aumento.

Pero ahora el símbolo de la fruta adquirió un nuevo sentido: quienes lo comparten lo hacen con la intención de mostrar su apoyo a la vicepresidenta, algo que hicieron incluso senadores.