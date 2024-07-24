ORIENTE MEDIO
4 MIN DE LECTURA
Los niños de Gaza necesitan apoyo psicológico por los ataques israelíes
Los niños palestinos sufren el impacto psicológico provocado por el genocidio. Algunas asociaciones organizan actividades para ayudarlos a afrontar las difíciles condiciones en las que viven.
Los niños de Gaza necesitan apoyo psicológico por los ataques israelíes
Un niño en Gaza, Palestina / Photo: AA
24 de julio de 2024

Los incesantes ataques israelíes tienen un terrible impacto psicológico en los niños de Gaza y sus posibilidades de acceder a actividades de apoyo son limitadas.

Pero algunos de ellos se olvidaron por un breve momento del infierno de los ataques durante un evento organizado por la Asociación de Maestros Productivos, en la sureña ciudad de Jan Yunis, que se encuentra devastada tras nueve meses de ofensiva israelí.

En el patio de la escuela para niñas de Aqqa, los grupos de niños vistieron trajes tradicionales palestinos, cantaron canciones, bailaron, participaron en competiciones y disfrutaron de los juegos organizados.

El activista Cemal Abu Mustafa, de la Asociación de Maestros Productivos, dijo que las familias desplazadas a Jan Yunis están viviendo en condiciones muy difíciles.

Destacando los efectos negativos que tienen los desplazamientos repetidos sobre los niños, Abu Mustafa señaló que el grupo involucra a los niños en actividades para gastar su energía, les brinda asesoramiento individual y grupal e implementa programas para apoyar a las familias.

"Hemos observado un fuerte deseo entre muchos niños de participar en este evento y liberar sus energías negativas. El evento contribuyó a cambiar la tendencia de la violencia infantil", aseguró.

Las madres allí reunidas aseguran que sus temores se han multiplicado. Por ejemplo, Iman Al-Kefarne explicó que sufrió reiterados desplazamientos: desde Beit Hanoun, en el norte de Gaza, a Yabalia; después a Nuseirat, luego Rafah y finalmente a Jan Yunis. Pero ahora teme pasar por la misma situación si continúan los ataques en Jan Yunis.

Recomendados

"Nuestros temores crecieron, especialmente después de la masacre de Mawasi y los ataques a escuelas sin previo aviso", expresó. Los incesantes ataques en Jan Yunis, una zona que había sido designada “segura” por Israel, mataron al menos a 90 palestinos e hirieron a cientos más en las últimas semanas.

Luego, Al-Kefarne subrayó la necesidad de brindar apoyo psicológico y social a los desplazados y ayudarlos a liberar energías negativas.

También pidió ampliar el apoyo psicológico a las madres para ayudar a los niños a afrontar las difíciles condiciones de vida durante la brutal ofensiva israelí.

Cemelat el-Misri, de 11 años, quien participó en el evento, contó cómo Jan Yunis había sido objeto de ataques recientes que llevaron a la gente a huir porque tienen miedo.

“Vivimos con miedo, pero con las actividades de apoyo psicológico y social, el ambiente cambió por completo. Nos olvidamos de la guerra y del miedo y disfrutamos de las actividades divertidas”, manifestó.

El niño asegura que todavía mantiene la esperanza de que los ataques terminen pronto para que los residentes puedan regresar a sus hogares y a la escuela, y que todo vuelva a la normalidad.

FUENTE:AA
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar