La ONU advierte de escalada “devastadora” en Yemen tras ataques de Israel
El enviado de la ONU para Yemen alertó sobre el peligro de una guerra regional total, tras los recientes ataques de Israel en el puerto de Hudeida.
Aviones de combate israelíes llevaron a cabo un ataque en Yemen. Foto: AA / AA
24 de julio de 2024

Los recientes intercambios de ataques entre Israel y los Hutíes de Yemen “muestran el peligro real de una devastadora escalada en toda la región”, advirtieron desde Naciones Unidas.

El enviado de ONU para Yemen, Hans Grundberg, afirmó que tras siete meses de tensión creciente, se ha alcanzado un “nuevo y peligroso pico la semana pasada”.

En los últimos días, los Hutíes lanzaron un ataque con aviones no tripulados en Tel Aviv, a lo que Israel respondió con ataques en el puerto yemení de Hudeida y a las instalaciones de petróleo y energía de ese país.

En este marco, Grundberg recalcó que la escalada puede llevar a la región “a una guerra en toda regla”.

También precisó que los ataques hutíes contra barcos en el mar Rojo y las vías navegables circundantes continúan, al igual que los ataques aéreos contra objetivos hutíes por parte de Estados Unidos y el Reino Unido.

Un rayo de esperanza

Por otro lado, Grundberg aportó un rayo de esperanza al informar que las partes en guerra de Yemen -el gobierno reconocido internacionalmente y los rebeldes hutíes- "acordaron varias medidas para reducir la escalada entre ellos" este lunes, lo que se puede traducir en una mejora relativa sobre la dura situación económica del país, devastado por la guerra.

Desde 2015, los Hutíes están en guerra contra el Gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente y apoyado por Arabia Saudí. En ese momento, el grupo tomó la capital, Saná, y la mayoría de las ciudades del país.

Este conflicto alcanzó una vertiente económica, en el que ambos grupos establecieron bancos centrales separados e independientes, y diferentes versiones de la moneda oficial.

En este contexto, Grundberg informó que ambos bandos llegaron a un acuerdo sobre cuatro puntos para reducir la escalada de un enfrentamiento que ya lleva meses sobre el sector bancario.

En esta línea, el enviado subrayó "la necesidad de que las partes colaboren en pos de una economía que beneficie a todos los yemeníes y apoye la aplicación de un alto el fuego a nivel nacional y la reanudación de un proceso político inclusivo".

La situación en Yemen

Yemen es el país más pobre del mundo árabe y enfrenta una grave crisis humanitaria. Además se ve envuelto ante una escalada bélica más grande con Israel, Estados Unidos y el Reino Unido.

La jefa humanitaria interina de la ONU, Joyce Msuya, aseguró que el PIB de Yemen se ha reducido a más de la mitad desde que comenzó el conflicto, y un análisis reciente del Banco Mundial encontró que se contrajo aún más en el último año.

Añadió que la caída del valor del rial yemení hizo que los precios de los alimentos, que ya eran altísimos, estén aún más fuera del alcance de millones de personas.

En este marco, destacó el impacto positivo que podría tener una desescalada de tensión entre los Hutíes y el gobierno yemení. ”, añadió.

FUENTE:TRT Español y agencias
