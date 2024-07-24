Los recientes intercambios de ataques entre Israel y los Hutíes de Yemen “muestran el peligro real de una devastadora escalada en toda la región”, advirtieron desde Naciones Unidas.

El enviado de ONU para Yemen, Hans Grundberg, afirmó que tras siete meses de tensión creciente, se ha alcanzado un “nuevo y peligroso pico la semana pasada”.

En los últimos días, los Hutíes lanzaron un ataque con aviones no tripulados en Tel Aviv, a lo que Israel respondió con ataques en el puerto yemení de Hudeida y a las instalaciones de petróleo y energía de ese país.

En este marco, Grundberg recalcó que la escalada puede llevar a la región “a una guerra en toda regla”.

También precisó que los ataques hutíes contra barcos en el mar Rojo y las vías navegables circundantes continúan, al igual que los ataques aéreos contra objetivos hutíes por parte de Estados Unidos y el Reino Unido.

Un rayo de esperanza

Por otro lado, Grundberg aportó un rayo de esperanza al informar que las partes en guerra de Yemen -el gobierno reconocido internacionalmente y los rebeldes hutíes- "acordaron varias medidas para reducir la escalada entre ellos" este lunes, lo que se puede traducir en una mejora relativa sobre la dura situación económica del país, devastado por la guerra.

Desde 2015, los Hutíes están en guerra contra el Gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente y apoyado por Arabia Saudí. En ese momento, el grupo tomó la capital, Saná, y la mayoría de las ciudades del país.

Este conflicto alcanzó una vertiente económica, en el que ambos grupos establecieron bancos centrales separados e independientes, y diferentes versiones de la moneda oficial.