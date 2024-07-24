La participación de Israel en los Juegos Olímpicos ha generado críticas y controversia, ya que ocurre mientras ese país lanza brutales ataques sobre Gaza. En este marco, el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que los atletas israelíes son "bienvenidos" a París 2024.
"No utilizamos los juegos para hacer política. Los atletas israelíes son bienvenidos a nuestro país. Competirán bajo sus colores nacionales como lo ha decidido el comité y es responsabilidad de Francia garantizar su seguridad", indicó el mandatario en una entrevista con France 2.
Asimismo, enfatizó que la situación de Israel es diferente a la de Rusia, ya que el primero no está librando una "guerra de agresión", y que corresponde al Comité Olímpico Internacional (COI) decidir si los atletas rusos deben participar.
Rusia fue excluida del evento por el comité en respuesta a la guerra con Ucrania. Se decidió que los atletas rusos y bielorrusos podrían competir como "atletas neutrales" y que no se podrían usar banderas, emblemas e himnos de ambos países.
Además, este martes el mandatario francés se refirió a declaraciones del parlamentario Thomas Portes, de La France Insoumise, que causaron controversia, y las calificó como “inadmisibles”.
Portes había asegurado que "la delegación israelí no es bienvenida en París" e instó a poner fin a los "dobles estándares". También había indicado que la diplomacia francesa debía presionar al Comité “para que la bandera y el himno israelíes no sean admitidos en los Juegos Olímpicos, tal como se hizo con Rusia".
Por otro lado, Macron indicó que Francia reconoce el derecho de Israel a la autodefensa.
"Estoy muy apegado a la seguridad del Estado de Israel, pero también estoy muy apegado a la solución de dos Estados y al establecimiento de un alto el fuego, ya que lo que está sucediendo hoy en Gaza es inadmisible", agregó Macron.
Además, añadió que tiene "profundos desacuerdos" con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pero que el primer ministro "sería también bienvenido" a la ceremonia inaugural, aunque que "no confirmó" su asistencia.
Las declaraciones del mandatario se producen en medio de crecientes llamados de activistas, políticos y atletas que exigen la expulsión de Israel del evento deportivo más grande del mundo, que tendrá lugar del 26 de julio al 11 de agosto.
Palestina pide al Comité Olímpico Internacional a excluir a Israel
El organismo olímpico palestino envió una carta al COI para pedir formalmente que excluya a Israel de las Olimpiadas.
"La carta llega tras meses de información entregada por los respectivos organismos deportivos palestinos sobre las violaciones sistemáticas y continuas de la Carta Olímpica y los estatutos de la FIFA cometidas por los organismos deportivos israelíes y sus miembros, incluidos el Comité Olímpico y la Asociación de Fútbol de Israel", indicó el comunicado.
El pedido se centra en el incumplimiento por parte de Israel de la Resolución de la Asamblea General de la ONU sobre las Olimpiadas de París 2024, que exige una tregua olímpica en Gaza del 19 de julio al 15 de septiembre de 2024, para garantizar un entorno pacífico para los Juegos.
Asimismo, el escrito destacó que "aproximadamente 400 atletas palestinos han sido asesinados y la destrucción de instalaciones deportivas exacerba la difícil situación de los atletas que ya se encuentran bajo severas restricciones".
Operativos de seguridad para los atletas israelíes
Israel envió agentes armados de su servicio de seguridad interna, el Shin Bet, a París para proteger a los 88 atletas israelíes y sus equipos.
El Shin Bet gestionará la seguridad de los atletas "en cada etapa y lugar", desde su llegada hasta que abordan el avión de regreso a Israel, según informaron.
Los deportistas han recibido mensajes amenazantes, de acuerdo a la emisora israelí Walla. Se dice que hasta 15 atletas y sus equipos recibieron amenazas de muerte similares por correo electrónico, advirtiéndoles de consecuencias fatales si llegaban a Francia.