La participación de Israel en los Juegos Olímpicos ha generado críticas y controversia, ya que ocurre mientras ese país lanza brutales ataques sobre Gaza. En este marco, el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que los atletas israelíes son "bienvenidos" a París 2024.

"No utilizamos los juegos para hacer política. Los atletas israelíes son bienvenidos a nuestro país. Competirán bajo sus colores nacionales como lo ha decidido el comité y es responsabilidad de Francia garantizar su seguridad", indicó el mandatario en una entrevista con France 2.

Asimismo, enfatizó que la situación de Israel es diferente a la de Rusia, ya que el primero no está librando una "guerra de agresión", y que corresponde al Comité Olímpico Internacional (COI) decidir si los atletas rusos deben participar.

Rusia fue excluida del evento por el comité en respuesta a la guerra con Ucrania. Se decidió que los atletas rusos y bielorrusos podrían competir como "atletas neutrales" y que no se podrían usar banderas, emblemas e himnos de ambos países.

Relacionado Francia prohíbe el hiyab a deportistas francesas en los Juegos Olímpicos

Además, este martes el mandatario francés se refirió a declaraciones del parlamentario Thomas Portes, de La France Insoumise, que causaron controversia, y las calificó como “inadmisibles”.

Portes había asegurado que "la delegación israelí no es bienvenida en París" e instó a poner fin a los "dobles estándares". También había indicado que la diplomacia francesa debía presionar al Comité “para que la bandera y el himno israelíes no sean admitidos en los Juegos Olímpicos, tal como se hizo con Rusia".

Por otro lado, Macron indicó que Francia reconoce el derecho de Israel a la autodefensa.

"Estoy muy apegado a la seguridad del Estado de Israel, pero también estoy muy apegado a la solución de dos Estados y al establecimiento de un alto el fuego, ya que lo que está sucediendo hoy en Gaza es inadmisible", agregó Macron.

Además, añadió que tiene "profundos desacuerdos" con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pero que el primer ministro "sería también bienvenido" a la ceremonia inaugural, aunque que "no confirmó" su asistencia.

Las declaraciones del mandatario se producen en medio de crecientes llamados de activistas, políticos y atletas que exigen la expulsión de Israel del evento deportivo más grande del mundo, que tendrá lugar del 26 de julio al 11 de agosto.