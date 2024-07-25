El movimiento de resistencia palestino Hamás denunció que en Gaza se están perpetrando una “limpieza étnica y asesinatos masivos” en medio de los incesantes ataques israelíes. En ese sentido, el grupo criticó duramente el hecho de permitir que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pronunciara un discurso ante el Congreso de Estados Unidos.

Hamás calificó las palabras de Netanyahu como "una oportunidad de limpiar su cara ante el mundo" al subrayar que debe responder ante la Corte Penal Internacional por sus crímenes de guerra, según una declaración del grupo. Negando lo que Netanyahu afirmó sobre sus acciones por recuperar a los rehenes israelíes, Hamás lo acusó de frustrar "todos los esfuerzos encaminados a poner fin a la ofensiva y concluir un acuerdo para liberar a los prisioneros, a pesar de los continuos esfuerzos de los mediadores".

Hamás también dijo que la visión de Netanyahu sobre el futuro de Gaza después del fin de la agresión son "meras ilusiones y fantasías". También que el pueblo palestino "tiene el derecho a determinar su destino y decidir quién lo gobierna".

Los ataques no cesan

Mientras Netanyahu estaba en Estados Unidos, y su discurso no paró de recibir aplausos de congresistas, los salvajes ataques israelíes en Gaza no han cesado.

Al menos 129 palestinos han muerto y más de 416 han resultado heridos en Jan Yunis, en el sur de Gaza, desde el lunes, según informaron las autoridades locales.

También, funcionarios indicaron que más de 44 personas siguen desaparecidas desde que empezaron estos bombardeos.

El Ejército israelí lanzó un ataque sorpresa contra los barrios orientales de la ciudad después de emitir órdenes a los residentes para que evacuaran inmediatamente sus hogares. Algo que ocurrió a pesar de que las fuerzas israelíes habían designado previamente el área como una “zona segura” para los palestinos desplazados.

La oficina de prensa del gobierno en Gaza dijo que recibió alrededor de 1.350 llamadas de ayuda de familias atrapadas en el este de Jan Yunis.

"¿Adónde vamos? ¿Cruzamos el mar?", se pregunta Ghada, que ha sido desplazada con su familia seis veces durante la ofensiva israelí.

"Estamos exhaustos, hambrientos y queremos que la guerra termine inmediatamente" añadió.

Según el comunicado, unas 237 casas fueron bombardeadas en la zona.

"Estados Unidos es culpable de lo que está sucediendo en Gaza. Los aviones, tanques, barcos y tropas estadounidenses nos están masacrando", dijo Kazem Abu Taha, un residente desplazado de Rafah.

Quince niños de Gaza recibirán tratamiento en España

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó el miércoles que 15 menores de entre 3 y 17 años, y la madre de uno de ellos, están viajando de Egipto a España para recibir tratamiento médico urgente.

"Estos niños, muy enfermos, recibirán el tratamiento que necesitan gracias a la cooperación entre varios socios y países", aseguró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un comunicado.

No obstante, los niños evacuados "sólo son la punta del iceberg", advirtió Hanan Balkhy, directora regional de la OMS para el Mediterráneo oriental.