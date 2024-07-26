Los líderes de Hamás y Fatah, las dos principales facciones políticas de Palestina, anunciaron a principios de esta semana su disposición para lograr una unidad después de décadas de disputa. La noticia, clave para Gaza, se dio a conocer durante una reunión muy publicitada en China.

Al firmar la "Declaración de Beijing", las dos partes acordaron poner fin a las divisiones políticas históricas y fortalecer la "unidad nacional" palestina.

La cumbre en Beijing también incluyó a otros 12 grupos palestinos como parte de los esfuerzos de reconciliación que lidera China, los cuales comenzaron con un encuentro inicial pero no concluyente realizado en abril en la capital china.

Relacionado Hamás y Fatah buscan la paz mientras Israel continúa el bombardeo de Gaza

Aunque persisten las dudas sobre la confiabilidad y la sostenibilidad de este acuerdo significativo, que podría llevar a que los palestinos por fin tengan un liderazgo fuerte y unido, es el papel de China como pacificador lo que ha captado la atención mundial.

“Medio Oriente es un microcosmos de lo que ofrece el nuevo orden chino”, explica a TRT World Diren Dogan, profesor visitante de relaciones internacionales en la Universidad de Oxford.

Luego de su papel en marzo de 2023 como facilitador de un acuerdo entre Irán y Arabia Saudita, dos naciones con una rivalidad de larga data, la participación de China en el intento por lograr la unidad palestina --posiblemente como precursor de una solución de dos Estados-- podría consolidar aún más su rol emergente como un mediador fiable.

Dogan explica que es significativo el acercamiento de Beijing a Medio Oriente, el cual comenzó a finales de 2022 con esfuerzos por establecer nuevas asociaciones con países como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

“Su objetivo fue involucrar a los líderes regionales en lo que denominó el ‘Siglo Chino’. Sin embargo, el estallido del conflicto palestino-israelí interrumpió este proceso”, añade Dogan.

No es solo humanitario

Los expertos destacan que la participación de China en la cuestión palestina está impulsada por preocupaciones humanitarias y por consideraciones pragmáticas.

“Es el mayor socio comercial de Medio Oriente y el mayor importador de petróleo de la región… busca asociaciones en lugar de alianzas”, señala a TRT World Degang Sun, profesor y director del Centro de Estudios de Oriente Medio de la Universidad de Fudan.

Si bien la política de China en Medio Oriente buscó alguna vez el beneficio económico, dejando de lado los enredos políticos de principios del siglo XXI, Sun apunta a que el país cambió su política regional. En esa línea, ahora está listo para “proyectar no solo su fuerte poder económico sino también su poder diplomático blando”.

Estabilizar la región es algo crucial para China, en especial por sus inversiones en la Iniciativa del Cinturón y la Ruta, el proyecto de infraestructura global de 1.000 millones de dólares que une a la nación asiática con el resto del mundo a través de Medio Oriente.

La influencia continua del gigante asiático en esta zona podría llevar a más cambios en la dinámica del poder global o al menos sellar su papel como un actor importante en la región. Encontrar una solución al conflicto palestino-israelí puede ser el camino.

Una división profunda