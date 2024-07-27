Más de 180.000 personas fueron desplazadas esta semana alrededor de Jan Yunis, ciudad en el sur de Gaza, debido a un incremento de los enfrentamientos, según informó la ONU. Se espera que el número continúe en aumento, ya que el ejército israelí dictó órdenes de evacuación a los civiles de esa ciudad a primera hora de este sábado.

Los gazatíes deben abandonar el sur de Jan Yunis y desplazarse hacia la zona de Al Mawasi, cerca de la costa, según el ejército. El perímetro de esta localidad es cada vez más reducido y ya se encontraba abarrotado de gazatíes que viven en terribles condiciones, en tiendas de campaña, sin agua y sin luz.

El sábado por la madrugada, las órdenes de evacuar llegaron a los civiles a través de mensajes, llamadas telefónicas, transmisiones de medios en árabe y folletos. Poco después comenzaron los primeros ataques de artillería, según reportó EFE.

Más de 130 gazatíes murieron a causa de los ataques israelíes en Jan Yunis esta semana y más de 400 resultaron heridos.

Mientras tanto, los ataques israelíes continúan a lo largo y ancho de Gaza. Este sábado, helicópteros atacaron una casa en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave asediado, que dejó varios heridos, de acuerdo con la agencia de noticias local Wafa.