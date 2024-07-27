Más de 180.000 personas fueron desplazadas esta semana alrededor de Jan Yunis, ciudad en el sur de Gaza, debido a un incremento de los enfrentamientos, según informó la ONU. Se espera que el número continúe en aumento, ya que el ejército israelí dictó órdenes de evacuación a los civiles de esa ciudad a primera hora de este sábado.
Los gazatíes deben abandonar el sur de Jan Yunis y desplazarse hacia la zona de Al Mawasi, cerca de la costa, según el ejército. El perímetro de esta localidad es cada vez más reducido y ya se encontraba abarrotado de gazatíes que viven en terribles condiciones, en tiendas de campaña, sin agua y sin luz.
El sábado por la madrugada, las órdenes de evacuar llegaron a los civiles a través de mensajes, llamadas telefónicas, transmisiones de medios en árabe y folletos. Poco después comenzaron los primeros ataques de artillería, según reportó EFE.
Más de 130 gazatíes murieron a causa de los ataques israelíes en Jan Yunis esta semana y más de 400 resultaron heridos.
Mientras tanto, los ataques israelíes continúan a lo largo y ancho de Gaza. Este sábado, helicópteros atacaron una casa en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave asediado, que dejó varios heridos, de acuerdo con la agencia de noticias local Wafa.
La brutal ofensiva en Gaza ha matado al menos a 39.175 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, según datos del Ministerio de Salud local.
Ataques mataron a 560 palestinos refugiados tras bandera de la ONU
La comisionada general adjunta de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), Antonia Marie De Meo, advirtió este viernes que más de 560 palestinos desplazados han muerto mientras se refugiaban bajo la bandera de la ONU en la Franja de Gaza.
Precisó que sólo en las dos últimas semanas fueron atacadas ocho escuelas de la UNRWA, todas ellas refugios para desplazados.
“Nuestra sede y nuestras oficinas en Gaza han quedado destruidas hasta el punto de no poder reconocerlas. Más de 560 desplazados, entre ellos muchas mujeres y niños, han muerto mientras se refugiaban bajo la bandera de la ONU”, agregó De Meo.