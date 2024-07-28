ORIENTE MEDIO
ONU pide "máxima moderación" tras ataque en los Altos del Golán ocupados
Israel reportó 12 muertos tras el impacto de un cohete que, según informó, procedía del sur de Líbano. Hezbollah negó estar implicado.
Ataque en los Altos de Golán ocupados. / Foto: Reuters.
28 de julio de 2024

Naciones Unidas pidió “máxima moderación” luego de que Israel acusara a Hezbollah de lanzar un cohete que mató al menos a 12 jóvenes en los Altos de Golán ocupados. El grupo libanés negó estar implicado en el ataque; sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que pagarán "un alto precio".

El impacto del cohete ocurrió en un campo de fútbol en Majdal Shams y "causó la muerte de 12 chicos y chicas jóvenes", de acuerdo a lo indicado por el portavoz militar israelí, Daniel Hagari. Además, otros 18 jóvenes fueron heridos, según los servicios de emergencia israelíes.

El ejército israelí alegó que Hezbollah había disparado el cohete desde el sur del Líbano, una afirmación refutada por el grupo libanés.

"Hezbollah no tiene conexión con el ataque a Majdal Shams en los Altos del Golán ocupados", informaron desde el grupo a la agencia de noticias Anadolu.

En este marco, la ONU condenó el ataque, pidió bajar las tensiones y se refirió al potencial catastrófico de una escalada en Oriente Medio.

"Insto a todos a ejercer la máxima moderación. El lanzamiento de cohetes a través de la Línea Azul debe cesar de inmediato. Oriente Medio está al borde del abismo; el mundo y la región no pueden permitirse otro conflicto abierto", indicó Tor Wennesland, coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en la región.

Israel ocupó los Altos del Golán durante la guerra de 1967.

FUENTE:TRT Español y agencias
