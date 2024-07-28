Naciones Unidas pidió “máxima moderación” luego de que Israel acusara a Hezbollah de lanzar un cohete que mató al menos a 12 jóvenes en los Altos de Golán ocupados. El grupo libanés negó estar implicado en el ataque; sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que pagarán "un alto precio".

El impacto del cohete ocurrió en un campo de fútbol en Majdal Shams y "causó la muerte de 12 chicos y chicas jóvenes", de acuerdo a lo indicado por el portavoz militar israelí, Daniel Hagari. Además, otros 18 jóvenes fueron heridos, según los servicios de emergencia israelíes.

El ejército israelí alegó que Hezbollah había disparado el cohete desde el sur del Líbano, una afirmación refutada por el grupo libanés.

"Hezbollah no tiene conexión con el ataque a Majdal Shams en los Altos del Golán ocupados", informaron desde el grupo a la agencia de noticias Anadolu.