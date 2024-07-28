El ejército israelí atacó una zona calificada como “segura” en Al Mawasi, en Gaza, donde actualmente se refugian miles de palestinos desplazados, matando al menos a ocho civiles.

Las muertes ocurrieron cuando un dron israelí disparó dos misiles en una zona de tiendas de campaña donde se habían reunido un grupo de civiles, según informaron fuentes médicas.

Actualmente, en Al Mawasi se han refugiado miles de palestinos, ya que en los últimos días más de 180.000 tuvieron que desplazarse desde la ciudad de Jan Yunis debido a enfrentamientos y a una orden de evacuación por parte del ejército israelí.

En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud gazatí ha confirmado 66 muertos y 241 heridos en todo el enclave asediado. Así, la ofensiva israelí ha matado al menos a 39.324 palestinos y herido a 80.830, aunque se estima que entre el número de muertos y heridos es mucho mayor.