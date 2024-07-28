El ejército israelí atacó una zona calificada como “segura” en Al Mawasi, en Gaza, donde actualmente se refugian miles de palestinos desplazados, matando al menos a ocho civiles.
Las muertes ocurrieron cuando un dron israelí disparó dos misiles en una zona de tiendas de campaña donde se habían reunido un grupo de civiles, según informaron fuentes médicas.
Actualmente, en Al Mawasi se han refugiado miles de palestinos, ya que en los últimos días más de 180.000 tuvieron que desplazarse desde la ciudad de Jan Yunis debido a enfrentamientos y a una orden de evacuación por parte del ejército israelí.
En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud gazatí ha confirmado 66 muertos y 241 heridos en todo el enclave asediado. Así, la ofensiva israelí ha matado al menos a 39.324 palestinos y herido a 80.830, aunque se estima que entre el número de muertos y heridos es mucho mayor.
El ataque ocurrió mientras suben las tensiones en la frontera entre Israel y Líbano.
Según Israel, un cohete disparado este sábado por la noche desde Líbano causó la muerte de 12 jóvenes de entre 10 y 16 años mientras jugaban en un campo de fútbol de esta localidad, en los Altos del Golán. El ataque también dejó cerca de 30 heridos.
Desde el ejército israelí alegaron que el ataque fue perpetrado por Hezbollah, aunque desde el grupo libanés negaron estar implicados. El ministro de Defensa Yoav Gallant declaró que su país golpeará "con fuerza al enemigo" y poco después el ejército inició una serie de ataques a pueblos del sur de Líbano.