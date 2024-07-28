ORIENTE MEDIO
3 MIN DE LECTURA
Ataque israelí en zona ‘segura’ de Gaza mata a 8 civiles palestinos
El ejército israelí atacó una zona de Al Mawasi, en Jan Yunis, que había sido designada como segura, matando al menos a ocho palestinos e hiriendo a decenas más.
Ataque israelí en zona ‘segura’ de Gaza mata a 8 civiles palestinos
El ejército israelí ataca la zona previamente declarada “segura” mientras los palestinos evacuan. /Foto: AA.
28 de julio de 2024

El ejército israelí atacó una zona calificada como “segura” en Al Mawasi, en Gaza, donde actualmente se refugian miles de palestinos desplazados, matando al menos a ocho civiles.

Las muertes ocurrieron cuando un dron israelí disparó dos misiles en una zona de tiendas de campaña donde se habían reunido un grupo de civiles, según informaron fuentes médicas.

RelacionadoIsrael ordena evacuar Jan Yunis: más de 180.000 palestinos desplazados

Actualmente, en Al Mawasi se han refugiado miles de palestinos, ya que en los últimos días más de 180.000 tuvieron que desplazarse desde la ciudad de Jan Yunis debido a enfrentamientos y a una orden de evacuación por parte del ejército israelí.

En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud gazatí ha confirmado 66 muertos y 241 heridos en todo el enclave asediado. Así, la ofensiva israelí ha matado al menos a 39.324 palestinos y herido a 80.830, aunque se estima que entre el número de muertos y heridos es mucho mayor.

Recomendados

El ataque ocurrió mientras suben las tensiones en la frontera entre Israel y Líbano.

Según Israel, un cohete disparado este sábado por la noche desde Líbano causó la muerte de 12 jóvenes de entre 10 y 16 años mientras jugaban en un campo de fútbol de esta localidad, en los Altos del Golán. El ataque también dejó cerca de 30 heridos.

Desde el ejército israelí alegaron que el ataque fue perpetrado por Hezbollah, aunque desde el grupo libanés negaron estar implicados. El ministro de Defensa Yoav Gallant declaró que su país golpeará "con fuerza al enemigo" y poco después el ejército inició una serie de ataques a pueblos del sur de Líbano.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar