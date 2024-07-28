Mucho está en juego en las elecciones presidenciales de este domingo en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, quien ha gobernado la nación desde 2013, se enfrenta a Edmundo González Urrutia, un representante de la líder opositora María Corina Machado, quien tiene prohibido postularse para un cargo.
Un tema clave es la alineación de Venezuela en sus relaciones internacionales. Machado no oculta su simpatía para con Estados Unidos, al punto de prometer convertir a Venezuela en una nación bilingüe, con todos los escolares aprendiendo inglés además del español, su lengua materna. Mientras tanto, Maduro denuncia el imperialismo estadounidense, aunque reitera constantemente su deseo de mantener relaciones cordiales con Washington, aunque sin ataduras.
Otros temas planteados tanto por la oposición como por el gobierno de Maduro son la defensa de la democracia de la nación. Según Machado, la elección se trata de “el pueblo venezolano... luchando por la libertad y la democracia”. Para los partidarios de Maduro, las sanciones internacionales impuestas por Washington a Venezuela son una burla a la democracia, ya que muchos votantes se sentirán presionados a votar por la oposición para asegurar que se levanten las sanciones.
Maduro es el sucesor del presidente venezolano Hugo Chávez, quien fue elegido presidente en 1998 y reelegido en 2006 con el 63% de los votos. Chávez nacionalizó industrias esenciales como el acero, la electricidad y el cemento, redujo la participación extranjera en la industria petrolera y priorizó los programas sociales.
Antes de morir de cáncer, Chávez le pasó la batuta a Maduro, quien había sido su ministro de Relaciones Exteriores. Las sanciones que Washington impuso a Venezuela, primero con el presidente Obama y luego intensificadas bajo Trump, hundieron la economía de la nación. Varios intentos de golpe de Estado por parte de la oposición fracasaron, pero al mismo tiempo la contracción económica desgastó el apoyo a Maduro.
Democracia
Maduro ha consolidado el poder para su partido, en respuesta a planes desestabilizadores, incluyendo un intento de asesinato del presidente por dos drones, una invasión de Venezuela desde Colombia por mar, y un fallido intento de golpe de Estado dirigido por Leopoldo López, quien anteriormente fue el principal líder de la oposición.
Pero Machado argumenta que algunos movimientos del gobierno son antidemocráticos. Por ejemplo, en 2020, el Tribunal Supremo de Justicia entregó varios partidos de oposición a pequeños grupos disidentes, desplazando así a los líderes principales. El año pasado, el Tribunal Supremo hizo lo mismo con el Partido Comunista de Venezuela, el más antiguo del país.
Washington también ha expresado preocupación por el estado de la democracia venezolana, pero difícilmente ha sido un observador neutral, ni siquiera en la rivalidad dentro de la oposición para elegir a su candidato presidencial. Quizás lo que más agrada a Washington es el aval de Machado a la privatización masiva, incluida la industria petrolera, con el objetivo de remediar los problemas económicos urgentes de la nación.
A finales del año pasado, Washington relajó temporalmente las sanciones económicas sobre las industrias de petróleo y gas de la nación, con la esperanza de que el gobierno permitiera a Machado postularse para presidente. Las sanciones se volvieron a imponer en abril, después de que el Tribunal Supremo se negase a levantar la prohibición sobre Machado. Los partidarios del Gobierno justificaron la decisión del Tribunal alegando en la traición, señalando el apoyo de Machado a la intervención militar estadounidense y al endurecimiento de las sanciones.
El tema de las sanciones está intrincadamente ligado a las elecciones y ha sido un tema divisivo durante la campaña. Un congresista del partido socialcristiano de Venezuela, COPEI, introdujo una moción en el Tribunal Supremo para la suspensión temporal de las elecciones de julio hasta que terminen lo que él llamó "leyes, decretos y embargos unilaterales coercitivos de Estados Unidos".
Washington no pudo haber ignorado el impacto que tendría en las elecciones su decisión de reimponer las sanciones anunciada en abril. No hacerlo habría representado un plus para Maduro en las urnas.
Ejes de conflicto
En política exterior, nada ilustra mejor las diferencias entre Maduro y Machado que sus posiciones sobre Oriente Medio. Durante el mandato de Maduro como ministro de Relaciones Exteriores, Chávez rompió lazos con Israel en respuesta a sus acciones en la guerra de Gaza de 2008-2009. Desde el inicio del conflicto actual, Maduro condenó rotundamente la incursión de Israel en Gaza. En una conversación telefónica con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, Maduro prometió 30 toneladas de ayuda humanitaria para iniciar un “apoyo directo y constante al pueblo palestino.”
En contraste, Machado ha planteado la renovación de los lazos con Israel, agregando que "Israel está bien posicionado para captar los peligros... planteados por el corrupto y asesino régimen de Caracas, con sus vínculos con grupos terroristas islamistas". El anterior portavoz principal de la oposición venezolana, Juan Guaidó, a quien Machado apoyó firmemente, sugirió la posibilidad de que, después de restablecer relaciones diplomáticas, Venezuela ubicaría su embajada en Jerusalén.
En otro marcado contraste entre los dos líderes, Machado ha exclamado "desde un punto de vista geopolítico, cómo se están fortaleciendo las alianzas de Venezuela con Putin e Irán". Según Machado, este desarrollo tendrá un gran impacto en la región.
En contraste, Maduro ha agradecido tanto a Rusia como a China por su apoyo en la defensa de la soberanía nacional. Durante un viaje a China en septiembre pasado, Maduro se reunió con el líder chino Xi Jinping, quien declaró "China siempre apoyará firmemente... la justa causa de Venezuela de oponerse a la interferencia extranjera".
Sin duda, el aspecto económico del eje geopolítico de Caracas es más importante para Venezuela que las expresiones de solidaridad verbales. Durante su visita en septiembre, Maduro solicitó formalmente el apoyo chino para la aspiración de Venezuela de unirse al grupo BRICS en la próxima cumbre de la organización que se celebrará en Rusia en octubre. Después de regresar de China, Maduro declaró: "Estamos apostando por los BRICS como parte de un nuevo mundo, un nuevo equilibrio... un mundo de iguales".
El dólar es la columna vertebral del sistema de sanciones, y los BRICS están listos para debilitar su hegemonía en el área del comercio y las finanzas internacionales.
Hace unos días, el corresponsal de CNN para América Latina, Stefano Pozzebon, escribió un artículo titulado "Cómo las elecciones de Venezuela podrían trastocar la geopolítica de las Américas". Washington es muy consciente de que el resultado electoral podría mover a Venezuela sólidamente al campo estadounidense después de 25 años de un gobierno percibido como hostil. O podría fortalecer los lazos con los BRICS, lo que a su vez podría debilitar al dólar, así como al sistema de sanciones internacionales sustentado por esta moneda.