Mucho está en juego en las elecciones presidenciales de este domingo en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, quien ha gobernado la nación desde 2013, se enfrenta a Edmundo González Urrutia, un representante de la líder opositora María Corina Machado, quien tiene prohibido postularse para un cargo.

Un tema clave es la alineación de Venezuela en sus relaciones internacionales. Machado no oculta su simpatía para con Estados Unidos, al punto de prometer convertir a Venezuela en una nación bilingüe, con todos los escolares aprendiendo inglés además del español, su lengua materna. Mientras tanto, Maduro denuncia el imperialismo estadounidense, aunque reitera constantemente su deseo de mantener relaciones cordiales con Washington, aunque sin ataduras.

Otros temas planteados tanto por la oposición como por el gobierno de Maduro son la defensa de la democracia de la nación. Según Machado, la elección se trata de “el pueblo venezolano... luchando por la libertad y la democracia”. Para los partidarios de Maduro, las sanciones internacionales impuestas por Washington a Venezuela son una burla a la democracia, ya que muchos votantes se sentirán presionados a votar por la oposición para asegurar que se levanten las sanciones.

Maduro es el sucesor del presidente venezolano Hugo Chávez, quien fue elegido presidente en 1998 y reelegido en 2006 con el 63% de los votos. Chávez nacionalizó industrias esenciales como el acero, la electricidad y el cemento, redujo la participación extranjera en la industria petrolera y priorizó los programas sociales.

Antes de morir de cáncer, Chávez le pasó la batuta a Maduro, quien había sido su ministro de Relaciones Exteriores. Las sanciones que Washington impuso a Venezuela, primero con el presidente Obama y luego intensificadas bajo Trump, hundieron la economía de la nación. Varios intentos de golpe de Estado por parte de la oposición fracasaron, pero al mismo tiempo la contracción económica desgastó el apoyo a Maduro.

Democracia

Maduro ha consolidado el poder para su partido, en respuesta a planes desestabilizadores, incluyendo un intento de asesinato del presidente por dos drones, una invasión de Venezuela desde Colombia por mar, y un fallido intento de golpe de Estado dirigido por Leopoldo López, quien anteriormente fue el principal líder de la oposición.

Pero Machado argumenta que algunos movimientos del gobierno son antidemocráticos. Por ejemplo, en 2020, el Tribunal Supremo de Justicia entregó varios partidos de oposición a pequeños grupos disidentes, desplazando así a los líderes principales. El año pasado, el Tribunal Supremo hizo lo mismo con el Partido Comunista de Venezuela, el más antiguo del país.

Washington también ha expresado preocupación por el estado de la democracia venezolana, pero difícilmente ha sido un observador neutral, ni siquiera en la rivalidad dentro de la oposición para elegir a su candidato presidencial. Quizás lo que más agrada a Washington es el aval de Machado a la privatización masiva, incluida la industria petrolera, con el objetivo de remediar los problemas económicos urgentes de la nación.

A finales del año pasado, Washington relajó temporalmente las sanciones económicas sobre las industrias de petróleo y gas de la nación, con la esperanza de que el gobierno permitiera a Machado postularse para presidente. Las sanciones se volvieron a imponer en abril, después de que el Tribunal Supremo se negase a levantar la prohibición sobre Machado. Los partidarios del Gobierno justificaron la decisión del Tribunal alegando en la traición, señalando el apoyo de Machado a la intervención militar estadounidense y al endurecimiento de las sanciones.

El tema de las sanciones está intrincadamente ligado a las elecciones y ha sido un tema divisivo durante la campaña. Un congresista del partido socialcristiano de Venezuela, COPEI, introdujo una moción en el Tribunal Supremo para la suspensión temporal de las elecciones de julio hasta que terminen lo que él llamó "leyes, decretos y embargos unilaterales coercitivos de Estados Unidos".