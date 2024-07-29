El grupo libanés Hezbollah evacuó sus posiciones en el sur y este del Líbano, así como en Siria, tras las amenazas de Israel por el mortal ataque con cohetes en los Altos del Golán ocupados, según informó una fuente cercana a la organización el domingo.

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, prometió "atacar duramente al enemigo" un día después de que un cohete lanzado desde el Líbano matara a 12 jóvenes en Majdal Shams. La escalada volvió a generar temores de que una guerra más amplia se extienda a la región.

Israel culpó a Hezbollah por el lanzamiento del cohete, pero el grupo libanés negó cualquier responsabilidad y aseguró que no tenía "ninguna relación" con el incidente.

"Hezbollah ha evacuado algunas posiciones en el sur del país y en el valle de la Bekaa, que cree que podrían ser un objetivo para Israel", reveló una fuente cercana al grupo a la agencia de noticias AFP. La fuente pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar con la prensa.

Hezbollah tiene presencia en el valle de Bekaa, en el este del Líbano, que limita con Siria, y en el sur del país, donde ha lanzado ataques casi a diario contra posiciones israelíes desde octubre, en lo que el grupo sostiene es solidaridad con los palestinos en Gaza.

El Líbano recibe garantías internacionales sobre respuesta israelí

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores del Líbano, Abdallah Bou Habib, aseguró que Beirut ha recibido mensajes "tranquilizadores" de algunos países, de que la represalia de Israel por el mortal ataque con cohetes en Majdal Shams será "limitada", como también lo será la respuesta posterior de Hezbollah.

"Estados Unidos no apoya la expansión de la guerra, pero si Israel quiere hacerlo, Estados Unidos no lo detendrá ni detendrá su suministro de armas", señaló Bou Habib en una entrevista con el canal libanés Al Jadeed el domingo.

"Hemos recibido garantías de los países preocupados (por la situación) ​​de que la respuesta israelí será limitada, al igual que la respuesta de Hezbollah", añadió el funcionario.

"Es ridículo y trágico que Israel, que ha cometido masacres en Gaza, quiera defender a los civiles en los Altos del Golán sirios ocupados... y condenamos cualquier agresión contra los civiles en cualquier lugar", sostuvo Bou Habib.

Hezbollah reubica posiciones en Siria