El grupo libanés Hezbollah evacuó sus posiciones en el sur y este del Líbano, así como en Siria, tras las amenazas de Israel por el mortal ataque con cohetes en los Altos del Golán ocupados, según informó una fuente cercana a la organización el domingo.
El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, prometió "atacar duramente al enemigo" un día después de que un cohete lanzado desde el Líbano matara a 12 jóvenes en Majdal Shams. La escalada volvió a generar temores de que una guerra más amplia se extienda a la región.
Israel culpó a Hezbollah por el lanzamiento del cohete, pero el grupo libanés negó cualquier responsabilidad y aseguró que no tenía "ninguna relación" con el incidente.
"Hezbollah ha evacuado algunas posiciones en el sur del país y en el valle de la Bekaa, que cree que podrían ser un objetivo para Israel", reveló una fuente cercana al grupo a la agencia de noticias AFP. La fuente pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar con la prensa.
Hezbollah tiene presencia en el valle de Bekaa, en el este del Líbano, que limita con Siria, y en el sur del país, donde ha lanzado ataques casi a diario contra posiciones israelíes desde octubre, en lo que el grupo sostiene es solidaridad con los palestinos en Gaza.
El Líbano recibe garantías internacionales sobre respuesta israelí
El ministro de Relaciones Exteriores del Líbano, Abdallah Bouhabib, aseguró que Beirut ha recibido garantías "tranquilizadoras" a nivel internacional de que la represalia de Israel por el ataque en los Altos del Golán será "limitada".
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores del Líbano, Abdallah Bou Habib, aseguró que Beirut ha recibido mensajes "tranquilizadores" de algunos países, de que la represalia de Israel por el mortal ataque con cohetes en Majdal Shams será "limitada", como también lo será la respuesta posterior de Hezbollah.
"Estados Unidos no apoya la expansión de la guerra, pero si Israel quiere hacerlo, Estados Unidos no lo detendrá ni detendrá su suministro de armas", señaló Bou Habib en una entrevista con el canal libanés Al Jadeed el domingo.
"Hemos recibido garantías de los países preocupados (por la situación) de que la respuesta israelí será limitada, al igual que la respuesta de Hezbollah", añadió el funcionario.
"Es ridículo y trágico que Israel, que ha cometido masacres en Gaza, quiera defender a los civiles en los Altos del Golán sirios ocupados... y condenamos cualquier agresión contra los civiles en cualquier lugar", sostuvo Bou Habib.
Hezbollah reubica posiciones en Siria
Hezbollah también se ha desplegado en Siria, donde desde hace años apoya a Bashar al Assad en la guerra civil en el país.
Grupos internacionales de seguimiento de la guerra informaron que militantes afiliados al grupo han evacuado sus posiciones al sur de la capital de Siria, Damasco, así como en partes de los Altos del Golán controlados por Siria, en previsión a posibles ataques aéreos israelíes.
Al parecer, Hezbollah ya había abandonado anteriormente algunas de sus posiciones en Siria a principios de junio tras ataques israelíes.
Además, desde que estalló la guerra en Siria en 2011, Israel llevó a cabo cientos de ataques en el país, principalmente contra posiciones del Ejército sirio y grupos respaldados por Irán, incluido Hezbollah.
Los ataques buscan cortar las rutas de suministro de Hezbollah al Líbano.
Las autoridades de Tel Aviv rara vez comentan sobre los ataques que cometen en Siria, aunque dijeron repetidamente que no permitirán que Irán amplíe su presencia allí.
Las incursiones de Israel sobre Siria se intensificaron desde que comenzó la brutal ofensiva sobre Gaza, tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre.
En esa línea, Tel Aviv también está acusado de bombardear el edificio consular iraní en Damasco, donde murieron siete funcionarios del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, incluido un alto comandante, el 1 de abril.
Ese ataque llevó a Irán a lanzar un ataque directo con misiles y aviones no tripulados contra Israel por primera vez el 13 y 14 de abril, lo que disparó las tensiones regionales.
Altos del Golán ocupados por Israel
Los Altos del Golán están ubicados en el suroeste de Siria y tienen gran relevancia estratégica.
Israel lo ocupa desde la guerra árabe-israelí de 1967 y lo anexó ilegalmente en 1981, una acción no reconocida por las Naciones Unidas, que considera esta tierra como parte de Siria.
Los temores de una guerra israelí en el Líbano tras los sucesivos intercambios de ataques transfronterizos han aumentado drásticamente, y esta nueva escalada se produce en el contexto de la brutal agresión israelí contra Gaza, que ha matado a más de 39.300 víctimas desde octubre y herido a más de 90.830 personas.