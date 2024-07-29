TÜRKİYE
Erdogan: Poderosa defensa turca puede parar ofensiva de Israel a palestinos
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, advirtió que los avances de Ankara en sus sistemas de defensa le permitirían contrarrestar la brutalidad de Israel contra los palestinos.
El presidente Erdogan destacó la importancia de la industria de defensa de Türkiye como medida preventiva. / Foto: AA.
29 de julio de 2024

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que Ankara podría impedir los brutales ataques de Israel contra los palestinos si llegara el caso, una vez que su industria de defensa sea "muy fuerte”.

Durante declaraciones desde su ciudad natal, en la provincia nororiental de Rize, Erdogan destacó este domingo los avances de Türkiye en defensa y expresó su confianza en que se produzcan más progresos.

"Al igual que entramos en Karabaj, al igual que entramos en Libia, podemos hacer lo mismo con ellos. No hay ninguna razón para no hacerlo. Sólo tenemos que ser fuertes para poder dar estos pasos", aseguró Erdogan.

El mandatario también recordó que Türkiye cortó todos sus vínculos comerciales y diplomáticos con Tel Aviv en respuesta a las atrocidades de Israel en Gaza.

En relación con la visita a Türkiye del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, Erdogan indicó que Ankara lo había invitado, pero Abbas no pudo aceptar a la invitación.

"Llevaremos a cabo el siguiente proceso en consecuencia", agregó Erdogan.

Netanyahu “enfrentará el mismo final que Hitler”

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye señaló este lunes que “así como llegó el fin del genocida Hitler, también llegará el fin del genocida (primer ministro de Israel Benjamín) Netanyahu".

"Así como los nazis genocidas rindieron cuentas, aquellos que buscan destruir a los palestinos también lo harán", aseveró el ministerio en comunicado. "La humanidad estará con los palestinos. No podrán destruir a los palestinos", añadió.

El comunicado se emitió después de que Israel Katz, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, hiciera comentarios difamatorios e insultantes contra el presidente Erdogan en las redes sociales.

Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, señaló en X que Erdogan "se ha convertido en la voz de la conciencia de la humanidad".

"Aquellos que buscan silenciar esta voz justa, especialmente los círculos sionistas internacionales, incluido Israel, están en un estado de gran pánico. La historia ha terminado de la misma manera para todos los perpetradores genocidas y sus partidarios", añadió.

La masacre de Israel en Gaza

La brutal ofensiva que lanzó Israel en Gaza desde octubre pasado ha matado a más de 39.300 palestinos -en su mayoría mujeres y niños- y ha herido a más de 90.800, según las autoridades locales de salud.

Más de nueve meses después de la agresión israelí, grandes extensiones de Gaza se encuentran en ruinas en medio de un bloqueo devastador de alimentos, agua potable y medicinas.

Israel está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, cuyo último fallo le ordenó detener de inmediato su operación militar en la ciudad de Rafah, en el sur del enclave, donde más de un millón de palestinos habían buscado refugio de la guerra antes de que la invadiera el pasado 6 de mayo.

FUENTE:TRT Español y agencias
