El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que Ankara podría impedir los brutales ataques de Israel contra los palestinos si llegara el caso, una vez que su industria de defensa sea "muy fuerte”.

Durante declaraciones desde su ciudad natal, en la provincia nororiental de Rize, Erdogan destacó este domingo los avances de Türkiye en defensa y expresó su confianza en que se produzcan más progresos.

"Al igual que entramos en Karabaj, al igual que entramos en Libia, podemos hacer lo mismo con ellos. No hay ninguna razón para no hacerlo. Sólo tenemos que ser fuertes para poder dar estos pasos", aseguró Erdogan.

Relacionado Türkiye afirma que podría ser garante en solución de dos Estados

El mandatario también recordó que Türkiye cortó todos sus vínculos comerciales y diplomáticos con Tel Aviv en respuesta a las atrocidades de Israel en Gaza.

En relación con la visita a Türkiye del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, Erdogan indicó que Ankara lo había invitado, pero Abbas no pudo aceptar a la invitación.

"Llevaremos a cabo el siguiente proceso en consecuencia", agregó Erdogan.

Netanyahu “enfrentará el mismo final que Hitler”

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye señaló este lunes que “así como llegó el fin del genocida Hitler, también llegará el fin del genocida (primer ministro de Israel Benjamín) Netanyahu".

"Así como los nazis genocidas rindieron cuentas, aquellos que buscan destruir a los palestinos también lo harán", aseveró el ministerio en comunicado. "La humanidad estará con los palestinos. No podrán destruir a los palestinos", añadió.