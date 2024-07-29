Siete detenidos palestinos intentaron suicidarse en la prisión militar israelí de Ofer, en la Cisjordania ocupada, ante la “brutalidad de los carceleros”, informaron autoridades palestinas.

“Los prisioneros son sometidos a golpizas durante el arresto y la detención”, indicó la Comisión de Asuntos de los Detenidos de Palestina en un comunicado.

“Si un prisionero se retrasa en el conteo o si se despierta tarde, a las 4 am, es golpeado y agredido”, añadió.

La comisión señaló que los siete detenidos intentaron suicidarse debido a las difíciles condiciones de detención y a la violencia de los carceleros.

“Hambre y negligencia médica”