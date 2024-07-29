El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ganó la reelección en los comicios de este domingo con el 51,2% de los votos, según anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE). Este resultado le permitirá a Maduro gobernar en un tercer mandato.

El CNE añadió que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, obtuvo el 44,2% de los votos. Sin embargo, la coalición opositora, que había liderado las encuestas, rechazó los resultados de los comicios. Señaló que, a diferencia de lo informado por el CNE, sumaron el 70% de los votos.

En medio de este panorama, varios gobiernos y mandatarios de Latinoamérica reaccionaron al anuncio de la victoria de Maduro. Algunos manifestaron su apoyo al presidente, mientras que otros expresaron dudas sobre la transparencia de las elecciones.

Estados Unidos

Estados Unidos manifestó su "seria preocupación" de que el resultado no refleje la voluntad del pueblo.

"Ahora que concluyó la votación, es de vital importancia que cada voto sea contado de forma justa y transparente. Llamamos a las autoridades electorales a publicar el recuento detallado de votos (las actas) para asegurar la transparencia y rendición de cuentas", indicó en un comunicado el jefe de la diplomacia del país norteamericano, Antony Blinken.

Bolivia

El presidente de Bolivia, Luis Arce, indicó su satisfacción porque "se haya respetado la voluntad del pueblo venezolano en las urnas" y ratificó su "voluntad de continuar fortaleciendo nuestros lazos de amistad".

Colombia

El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, pidió este lunes un "conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente" para "despejar cualquier duda sobre los resultados".

Cuba

En una serie de publicaciones en X, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, celebró el resultado.

“Hoy triunfó la dignidad y el valor del pueblo venezolano sobre presiones y manipulaciones. Transmito al hermano presidente Nicolás Maduro nuestras afectuosas felicitaciones por esta victoria histórica y el compromiso de Cuba de estar junto a la Revolución Bolivariana y Chavista”, sostuvo.

Argentina

El presidente argentino, Javier Milei, rechazó el resultado de las votaciones. "Dictador Maduro, afuera”, escribió en su red social X, poco antes de que se difundieran resultados oficiales.

"Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte", señaló, asegurando que su Gobierno “no va a reconocer otro fraude” y espera que “las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular”.

Chile