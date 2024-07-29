El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ganó la reelección en los comicios de este domingo con el 51,2% de los votos, según anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE). Este resultado le permitirá a Maduro gobernar en un tercer mandato.
El CNE añadió que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, obtuvo el 44,2% de los votos. Sin embargo, la coalición opositora, que había liderado las encuestas, rechazó los resultados de los comicios. Señaló que, a diferencia de lo informado por el CNE, sumaron el 70% de los votos.
En medio de este panorama, varios gobiernos y mandatarios de Latinoamérica reaccionaron al anuncio de la victoria de Maduro. Algunos manifestaron su apoyo al presidente, mientras que otros expresaron dudas sobre la transparencia de las elecciones.
Estados Unidos
Estados Unidos manifestó su "seria preocupación" de que el resultado no refleje la voluntad del pueblo.
"Ahora que concluyó la votación, es de vital importancia que cada voto sea contado de forma justa y transparente. Llamamos a las autoridades electorales a publicar el recuento detallado de votos (las actas) para asegurar la transparencia y rendición de cuentas", indicó en un comunicado el jefe de la diplomacia del país norteamericano, Antony Blinken.
Bolivia
El presidente de Bolivia, Luis Arce, indicó su satisfacción porque "se haya respetado la voluntad del pueblo venezolano en las urnas" y ratificó su "voluntad de continuar fortaleciendo nuestros lazos de amistad".
Colombia
El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, pidió este lunes un "conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente" para "despejar cualquier duda sobre los resultados".
Cuba
En una serie de publicaciones en X, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, celebró el resultado.
“Hoy triunfó la dignidad y el valor del pueblo venezolano sobre presiones y manipulaciones. Transmito al hermano presidente Nicolás Maduro nuestras afectuosas felicitaciones por esta victoria histórica y el compromiso de Cuba de estar junto a la Revolución Bolivariana y Chavista”, sostuvo.
Argentina
El presidente argentino, Javier Milei, rechazó el resultado de las votaciones. "Dictador Maduro, afuera”, escribió en su red social X, poco antes de que se difundieran resultados oficiales.
"Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte", señaló, asegurando que su Gobierno “no va a reconocer otro fraude” y espera que “las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular”.
Chile
El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó que los resultados anunciados son "difíciles de creer". Pidió "total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el Gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados".
"Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable", añadió.
Perú
El ministro peruano de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, anunció que llamará a consultas a su embajador en Caracas "ante los muy graves anuncios oficiales de las autoridades electorales venezolanas".
Uruguay
El mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, sostuvo que "no se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él".
"Era un secreto a voces. Iban a 'ganar' sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado", agregó en su cuenta de X.
Nicaragua
El presidente Daniel Ortega envió a Maduro su "homenaje y saludo, en honor, gloria y por más victorias", así como su "abrazo de siempre".
Guatemala
Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo escribió en X que "Venezuela merece resultados transparentes, certeros y apegados a la voluntad de su pueblo".
Costa Rica
El mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves, rechazó "categóricamente la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la cual consideramos fraudulenta".
España
El ministro español de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, pidió a Venezuela que garantice una "total transparencia" en el cómputo de votos y la "publicación de las actas mesa por mesa", así como mantener “la calma y el civismo".
China
También China, que mantiene estrechos lazos con Venezuela, felicitó a Maduro por su reelección y sostuvo que "está dispuesta a enriquecer la asociación estratégica" con el país latinoamericano.
Rusia
Además, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó a Maduro este lunes por su reelección como presidente de Venezuela, anunció el Kremlin.