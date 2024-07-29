ORIENTE MEDIO
Este nadador olímpico palestino busca crear oportunidades para compatriotas
Yazan Al Bawwab, de 24 años, compitió en 100 metros espalda en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la esperanza de que su participación visibilice las dificultades que enfrentan los deportistas palestinos.
29 de julio de 2024

El nadador palestino Yazan Al Bawwab espera que su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 ayude a visibilizar la difícil situación que enfrentan los atletas de Gaza, y así aumentar sus oportunidades de desarrollarse como deportistas.

Al Bawwab, de 24 años, nació en Arabia Saudita pero reside en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Compitió este domingo en las eliminatorias de 100 metros espalda.

Esta es la segunda vez que participa en las Olimpiadas, luego de competir en Tokio 2020. Además, ha ganado dos medallas de oro en los Juegos Árabes.

Aunque su marca en La Defense Arena no fue suficiente para clasificar a las semifinales, el joven espera que su presencia en el evento internacional visibilice la difícil situación de los deportistas palestinos que sueñan con participar en este tipo de eventos.

"El tiempo que logré (en la carrera) fue dedicado a Palestina. El carril (donde nadé) fue solo para Palestina. Creo que ese es mi mensaje de paz. Estamos intentando que el mundo sepa que somos seres humanos. Podemos competir deportivamente como cualquier otra persona", reflexionó en diálogo con periodistas después de su carrera.

Luego, afirmó: “Me veo como un niño de Gaza y gracias a los deportes es que me escuchan y que importa lo que digo. Pero a nadie le importa lo que dice la gente en Palestina, por eso, este es mi mensaje de paz”.

"Por favor, trátennos como seres humanos. Merecemos los mismos derechos que cualquiera y queremos participar en deportes como cualquier otra persona", añadió.

Al Bawwab nadó con un tatuaje de la bandera palestina en su pecho. Tras competir aseguró que la presencia de la bandera de Palestina y de su equipo generó varias reacciones, las cuáles consideró positivas en un 95%.

“Soy palestino y estoy orgulloso”

"Mucha gente se sorprende de que estemos aquí, se sorprende de que hayamos logrado clasificar a una competencia como esta sin tener comida ni agua en su país", relató.

Sin embargo, aseguró que algunos atletas se burlaron de ellos.

“En otras competiciones, algunas personas nos decían que quitemos la bandera y que nos quitemos la camiseta, que no quieren ver a Palestina”, indicó.

“¿Imaginan si esto ocurriera con su país? Pero bueno, soy palestino y estoy orgulloso, y no me importa si alguien no quiere que lleve mi bandera. Deben aceptarlo”, añadió.

El joven de 24 años indicó que la brutal ofensiva de Israel en Gaza ha matado a varios de sus familiares y amigos.

Al Bawwab, quien estudió en Canadá y el Reino Unido, y cuyos padres tienen ciudadanía italiana, ha participado en una organización que busca mejorar las instalaciones para los nadadores palestinos.

"No tenemos piscinas en Palestina, pero si empezamos a construir infraestructuras deportivas podemos brindar una salida a mucha gente y puede hacerles sonreír al menos cinco minutos al día", sostuvo.

