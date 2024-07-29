El nadador palestino Yazan Al Bawwab espera que su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 ayude a visibilizar la difícil situación que enfrentan los atletas de Gaza, y así aumentar sus oportunidades de desarrollarse como deportistas.

Al Bawwab, de 24 años, nació en Arabia Saudita pero reside en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Compitió este domingo en las eliminatorias de 100 metros espalda.

Esta es la segunda vez que participa en las Olimpiadas, luego de competir en Tokio 2020. Además, ha ganado dos medallas de oro en los Juegos Árabes.

Aunque su marca en La Defense Arena no fue suficiente para clasificar a las semifinales, el joven espera que su presencia en el evento internacional visibilice la difícil situación de los deportistas palestinos que sueñan con participar en este tipo de eventos.

"El tiempo que logré (en la carrera) fue dedicado a Palestina. El carril (donde nadé) fue solo para Palestina. Creo que ese es mi mensaje de paz. Estamos intentando que el mundo sepa que somos seres humanos. Podemos competir deportivamente como cualquier otra persona", reflexionó en diálogo con periodistas después de su carrera.

Luego, afirmó: “Me veo como un niño de Gaza y gracias a los deportes es que me escuchan y que importa lo que digo. Pero a nadie le importa lo que dice la gente en Palestina, por eso, este es mi mensaje de paz”.

"Por favor, trátennos como seres humanos. Merecemos los mismos derechos que cualquiera y queremos participar en deportes como cualquier otra persona", añadió.

Al Bawwab nadó con un tatuaje de la bandera palestina en su pecho. Tras competir aseguró que la presencia de la bandera de Palestina y de su equipo generó varias reacciones, las cuáles consideró positivas en un 95%.