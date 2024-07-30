Mientras el Líbano se encuentra en un estado de máxima alerta, una oleada de esfuerzos diplomáticos se concentra en buscar alternativas para detener la escalada entre Israel y Hezbollah.

La actividad diplomática se intensificó de cara al temor de un fuerte ataque por parte de Israel al Líbano, según informó el ministro de Relaciones Exteriores de este último país, Abdallah Bou Habib.

"Israel intensificará la ofensiva de forma limitada y Hezbollah responderá de forma limitada… Esas son las garantías que hemos recibido", afirmó Bou Habib en una entrevista con la emisora ​​local Al-Jadeed.

Varios analistas dijeron a la agencia de noticias AFP que lo más probable es que este sea el escenario, pues Israel teme verse en la posición de librar ofensivas en dos frentes.

Por su parte, el primer ministro libanés, Najib Mikati, confirmó que "se están llevando a cabo conversaciones con las partes internacionales, europeas y árabes para proteger al Líbano y alejar los peligros". En esa línea, Habib añadió que Estados Unidos, Francia y otros países tratan de contener la escalada.

Israel vuelve a atacar el sur del Líbano y Hezbollah responde

Israel lanzó bombardeos este lunes en varias ciudades del sur del Líbano, incluidas Houla, Markaba y Mays al-Jabal, informó la Agencia Nacional de Noticias estatal.

Las fuerzas aéreas israelíes mataron a una persona e hirieron a otras dos en un ataque contra una carretera que conecta las localidades de Kafr Rumman y Tapline, de acuerdo a la agencia. También hirieron a otras dos en la ciudad de Kunin, indicó la publicación.

En respuesta, Hezbollah informó que atacó varios puestos militares de espionaje en el norte de Israel utilizando “armas apropiadas” el lunes. El grupo también señaló haber atacado con misiles guiados las posiciones de soldados israelíes en el área de Al-Raheb y haber disparado docenas de cohetes Katyusha a la zona de Al-Baghdadi.

Estas ofensivas se dan en medio de los temores de que una ofensiva en toda regla se desate entre Israel y Hezbollah.

Hasta el momento, no hay información disponible sobre nuevos heridos o daños del lado israelí.

Tensión en aumento

La tensión entre Hezbollah e Israel empezó a escalar tras un ataque con misiles contra la ciudad drusa de Majdal Shams, que mató a 12 personas e hirió a otras 40, en los Altos del Golán ocupados por Israel el sábado.

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, culpó a Hezbollah por el lanzamiento del cohete y prometió "atacar duramente al enemigo".

Sin embargo, el grupo libanés negó cualquier responsabilidad y aseguró que no tenía "ninguna relación" con el incidente.

Hezbollah mueve sus misiles ante posible ataque israelí