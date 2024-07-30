Mientras el Líbano se encuentra en un estado de máxima alerta, una oleada de esfuerzos diplomáticos se concentra en buscar alternativas para detener la escalada entre Israel y Hezbollah.
La actividad diplomática se intensificó de cara al temor de un fuerte ataque por parte de Israel al Líbano, según informó el ministro de Relaciones Exteriores de este último país, Abdallah Bou Habib.
"Israel intensificará la ofensiva de forma limitada y Hezbollah responderá de forma limitada… Esas son las garantías que hemos recibido", afirmó Bou Habib en una entrevista con la emisora local Al-Jadeed.
Varios analistas dijeron a la agencia de noticias AFP que lo más probable es que este sea el escenario, pues Israel teme verse en la posición de librar ofensivas en dos frentes.
Por su parte, el primer ministro libanés, Najib Mikati, confirmó que "se están llevando a cabo conversaciones con las partes internacionales, europeas y árabes para proteger al Líbano y alejar los peligros". En esa línea, Habib añadió que Estados Unidos, Francia y otros países tratan de contener la escalada.
Israel vuelve a atacar el sur del Líbano y Hezbollah responde
Israel lanzó bombardeos este lunes en varias ciudades del sur del Líbano, incluidas Houla, Markaba y Mays al-Jabal, informó la Agencia Nacional de Noticias estatal.
Las fuerzas aéreas israelíes mataron a una persona e hirieron a otras dos en un ataque contra una carretera que conecta las localidades de Kafr Rumman y Tapline, de acuerdo a la agencia. También hirieron a otras dos en la ciudad de Kunin, indicó la publicación.
En respuesta, Hezbollah informó que atacó varios puestos militares de espionaje en el norte de Israel utilizando “armas apropiadas” el lunes. El grupo también señaló haber atacado con misiles guiados las posiciones de soldados israelíes en el área de Al-Raheb y haber disparado docenas de cohetes Katyusha a la zona de Al-Baghdadi.
Estas ofensivas se dan en medio de los temores de que una ofensiva en toda regla se desate entre Israel y Hezbollah.
Hasta el momento, no hay información disponible sobre nuevos heridos o daños del lado israelí.
Tensión en aumento
La tensión entre Hezbollah e Israel empezó a escalar tras un ataque con misiles contra la ciudad drusa de Majdal Shams, que mató a 12 personas e hirió a otras 40, en los Altos del Golán ocupados por Israel el sábado.
El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, culpó a Hezbollah por el lanzamiento del cohete y prometió "atacar duramente al enemigo".
Sin embargo, el grupo libanés negó cualquier responsabilidad y aseguró que no tenía "ninguna relación" con el incidente.
Hezbollah mueve sus misiles ante posible ataque israelí
Un funcionario de Hezbollah informó a la agencia AP que la postura del grupo no ha cambiado y que no quiere una gran guerra con Israel que cuenta con el respaldo de Estados Unidos. Sin embargo, aclaró que si estalla la guerra luchará “sin límites”.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que desde el domingo Hezbollah comenzó a mover algunos de sus "misiles inteligentes guiados con precisión" para utilizarlos si fuera necesario.
Israel estima que Hezbollah tiene un arsenal de 150.000 cohetes y misiles, incluidos misiles guiados de precisión.
Egipto continúa sus esfuerzos para contener la escalada
Por su parte, Egipto ha establecido contactos con "partes relevantes" en un intento por contener la actual escalada y evitar que se extienda por la región.
El ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, informó haber mantenido una conversación telefónica con su homólogo libanés Abdullah Bou Habib y el primer ministro del país, Najib Mikati, en la que les informó de sus contactos con las partes relevantes para contener la agresión israelí, según un comunicado emitido por su ministerio.
Las partes acordaron continuar las consultas para coordinar esfuerzos para reducir la tensión y la escalada, añadió el ministerio.
“Hasta que Tel Aviv ponga fin a su genocidio en Gaza”
El grupo libanés, respaldado por Irán y aliado de Hamás, libra una confrontación de baja intensidad con el Ejército israelí desde que comenzó la brutal agresión de Israel contra Gaza, desde octubre pasado.
Durante estos meses, los enfrentamientos entre Hezbollah y el ejército israelí dejaron al menos 529 muertos en Líbano, según un recuento de AFP y en el lado israelí murieron al menos 22 soldados y 24 civiles, según Israel.
Por su parte, Hezbollah afirma que seguirá enfrentándose con el ejército israelí hasta que Tel Aviv ponga fin a su agresión genocida contra la asediada Gaza.
La ofensiva de Israel contra el enclave, que llega a su día 298, ha matado al menos a 39.363 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a otros 90.923. También se estima que más de 10.000 están sepultados bajo los escombros de las casas bombardeadas.
Desacatando una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato, Israel ha enfrentado la condena internacional en medio de su continua y brutal ofensiva contra Gaza.
Más de nueve meses después del inicio de la brutal agresión israelí, vastas extensiones de Gaza yacen en ruinas en medio de un bloqueo devastador de alimentos, agua potable y medicinas.