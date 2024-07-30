El bombardeo del ejército de Israel contra una reserva de agua potable en Rafah, en el sur de Gaza, llevó a que la ONU se pronunciara indicando que bajo el derecho internacional humanitario (DIH) está “estrictamente prohibido” atacar objetos esenciales para la supervivencia de la población civil. Lo que incluye los depósitos de agua.

"Está estrictamente prohibido por el derecho internacional humanitario atacar objetivos civiles indispensables para la supervivencia de la población civil, como las fuentes de agua potable", destacó este lunes la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Las declaraciones se dieron en referencia al vídeo que circula en internet, el cual muestra la detonación del depósito de agua en Rafah.

El video, difundido por activistas en redes sociales, muestra a un soldado israelí colocando un dispositivo explosivo en el principal depósito de agua de Tal al-Sultan. Las imágenes desataron nuevamente la condena internacional a estas reiteradas prácticas de Israel en su brutal agresión contra Gaza.

Incluso, uno de los soldados israelíes publicó el video en su red social con el título "Destrucción del depósito de agua de Tel Sultan en honor al Shabat"

El diario israelí Haaretz afirmó que se abrió una investigación sobre el incidente. Sin embargo, “la Oficina de Derechos Humanos no ha recibido información sobre ninguna investigación realizada por Israel acerca del incidente específico de la destrucción de la reserva de agua", afirmó el portavoz Jeremy Laurence.

Un largo historial de impunidad

El portavoz también criticó la falta de capacidad de Israel para rendir cuentas en virtud del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos.

En la misma línea, subrayó que ante los antecedentes “bien documentados y prolongados de Israel” para no rendir cuentas “por las graves violaciones” al derecho internacional se necesita una acción internacional.