El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, dio su respaldo oficial al presidente electo Masoud Pezeshkian este domingo. Se espera que este miércoles 30 de julio, el nuevo funcionario sea oficialmente nombrado en el Parlamento.

Resulta poco sorprendente que Pezeshkian, de 69 años y quien es cirujano, haya ganado las elecciones presidenciales en Irán. Contrariamente a la mayoría de los análisis, su triunfo no indica el regreso de una era reformista.

Más bien, su elección forma parte de una nueva estrategia del líder supremo de Irán, Jamenei, que busca mejorar la imagen del país, sacarlo del aislamiento internacional y fomentar una mayor participación en la política nacional.

El cambio está por venir

Pezeshkian no se pudo presentar como candidato a las anteriores elecciones de 2021 por decisión del Consejo de Guardianes, un organismo formado por 12 clérigos y juristas que ostentan un poder significativo en Irán.

El consejo evalúa las credenciales religiosas y revolucionarias de los candidatos y les ha vetado la participación en elecciones recientes a muchas figuras destacadas, tanto reformistas como moderadas.

El hecho de que Pezeshkian haya tenido la aprobación del consejo durante esta nueva ronda de elecciones es el primer indicio de cambio encabezado por el líder supremo Jamenei.

La medida de hecho formó parte parte de una estrategia de tres frentes para atraer a los votantes de nuevo a las urnas; restaurar la dañada legitimidad del régimen, especialmente entre los jóvenes y las minorías, y dar una apariencia de moderación que ayude a Irán a regresar a un "compromiso constructivo" con Occidente, que en últimas permita poner fin a las duras sanciones económicas y bancarias.

Si no fuera así, el líder supremo no habría exigido el pleno apoyo del Parlamento para el nuevo presidente en su primer discurso después de las elecciones.

"Quiero subrayar que deseo la cooperación plena del Parlamento con el presidente electo", afirmó Jamenei. "Si él tiene éxito en mejorar la economía, la política internacional y la política cultural, su éxito será el de todos nosotros" añadió.

Los expertos pronosticaron la participación más baja de la historia de las elecciones. Y, a pesar de todos los esfuerzos por reavivar el entusiasmo, el 60% de la población iraní no participó en la primera vuelta.

No obstante, la estrategia de utilizar un candidato reformista dio resultado: en la segunda vuelta, la participación del 50% fue suficiente para que fuera declarada oficial.

La baja participación planteó un gran motivo de preocupación para Irán, que ha obtenido su legitimidad debido al poder para reunir multitudes cuando es necesario.

De la misma manera, Pezeshkian no es realmente un líder reformista ya que su estrecha cooperación con el exministro de Relaciones Exteriores centrista Jawad Zarif, quien reapareció de repente en la escena política, muestra señales de la dirección política que seguirá el país en los próximos años.

Es cierto que Pezeshkian formó parte de dos gabinetes reformistas entre 1997 y 2005. Sin embargo, en los últimos 20 años, como miembro de un parlamento de línea dura, se ha desplazado hacia la derecha. Su estrecha relación con el exministro Zarif, al que llama su “gurú” y le besa las manos en público, es testimonio de este cambio de actitud.

Zarif, con una vasta experiencia en negociaciones con Occidente, ha sido elegido para dirigir el Comité de Política Interior y Exterior, el cual se encarga de proponer a los ministros más adecuados para esos puestos. Esta tarea, así como el proceso de aprobación de todos los miembros del gabinete, prometen ser arduos.

Relaciones globales

En un artículo reciente titulado "Mi mensaje al nuevo mundo", Pezeshkian dijo que planea seguir una política exterior "basada en las oportunidades" y crear "equilibrio en las relaciones con todos los países".

Si bien dejó claro que los aliados más cercanos de Irán son China y Rusia, destacó que "el compromiso constructivo con el mundo" era parte de su programa electoral.