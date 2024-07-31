Ismail Haniyeh, jefe político del grupo de resistencia de Hamás, fue asesinado por Israel en Irán, según dio a conocer la organización.

Hamás informó que a Haniyeh lo asesinaron la madrugada de este miércoles en un ataque israelí contra su residencia en Teherán.

En un comunicado, Hamás lamentó la muerte de Haniyeh, de 62 años: "Fue asesinado en una operación sionista traicionera en su residencia en Teherán después de participar en la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Irán". Justamente, la última vez que a Haniyeh se le vio en público fue horas antes junto al recién investido mandatario Masoud Pezeshkian.

Su funeral se realizará en Teherán y luego su cuerpo será trasladado a Qatar, donde será enterrado, según informó el grupo palestino.

El asesinato ocurre menos de un día después de que Israel intentara matar al comandante militar de mayor rango del grupo armado libanés Hezbollah en un ataque selectivo en Beirut en el que murieron al menos tres personas. Se desconoce el destino del líder de Hezbollah.

Haniyeh, una figura destacada en el grupo político y de resistencia palestina, ha sido clave antes y durante la ofensiva genocida de Israel en la asediada Gaza.

El periódico iraní Nournews afirmó que la residencia de Haniyeh fue impactada por un "proyectil aéreo", lo que implica que se trataba de algún tipo de misil. "Se están llevando a cabo más investigaciones para determinar los detalles de esta operación terrorista", añadió.

El Gobierno de Irán anunció una investigación sobre el asesinato, cuyos resultados se espera conocer pronto.

"La residencia de Ismail Haniyeh, jefe del Departamento Político de la Resistencia Islámica de Hamás, fue atacada en Teherán y, como resultado de este incidente, él y uno de sus guardaespaldas fueron martirizados", señaló un comunicado del sitio web de noticias Sepah del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Hamás: El asesinato de Haniyeh es una grave escalada y no quedará impune

El grupo de resistencia sostuvo que el asesinato de Haniyeh representa una "grave escalada".

Al-Aqsa TV, medio dirigido por Hamás, citó al funcionario del grupo Moussa Abu Marzouk, quien dijo que el asesinato de Haniyeh es un "acto cobarde que no quedará impune".

En la misma línea, Sami Abu Zuhri, alto funcionario del grupo, afirmó que estos hechos no quebrantarán la voluntad de Hamás ni la voluntad del pueblo palestino.

"Este asesinato es una escalada grave que busca quebrar la voluntad de Hamás y la voluntad de nuestro pueblo para alcanzar objetivos falsos. Confirmamos que esta escalada fracasará en lograr sus objetivos", sostuvo.

Nadie se atribuyó inmediatamente la responsabilidad del asesinato, pero las sospechas recayeron inmediatamente sobre Israel, que ha prometido matar a Haniyeh y a otros dirigentes de Hamás. Israel ha asesinado a muchos familiares cercanos y lejanos de Haniyeh en su continua masacre en Gaza.

Los analistas de la televisión estatal de Irán comenzaron inmediatamente a culpar a Israel por los hechos.

Hasta el momento, Israel no ha hecho comentarios sobre el asesinato de Haniyeh. Sin emabrgo, usualmente suele mantener silencio cuando se trata de asesinatos llevados a cabo por su conocida agencia de inteligencia, el Mossad.