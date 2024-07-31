Ismail Haniyeh, jefe político del grupo de resistencia de Hamás, fue asesinado por Israel en Irán, según dio a conocer la organización.
Hamás informó que a Haniyeh lo asesinaron la madrugada de este miércoles en un ataque israelí contra su residencia en Teherán.
En un comunicado, Hamás lamentó la muerte de Haniyeh, de 62 años: "Fue asesinado en una operación sionista traicionera en su residencia en Teherán después de participar en la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Irán". Justamente, la última vez que a Haniyeh se le vio en público fue horas antes junto al recién investido mandatario Masoud Pezeshkian.
Su funeral se realizará en Teherán y luego su cuerpo será trasladado a Qatar, donde será enterrado, según informó el grupo palestino.
El asesinato ocurre menos de un día después de que Israel intentara matar al comandante militar de mayor rango del grupo armado libanés Hezbollah en un ataque selectivo en Beirut en el que murieron al menos tres personas. Se desconoce el destino del líder de Hezbollah.
Haniyeh, una figura destacada en el grupo político y de resistencia palestina, ha sido clave antes y durante la ofensiva genocida de Israel en la asediada Gaza.
El periódico iraní Nournews afirmó que la residencia de Haniyeh fue impactada por un "proyectil aéreo", lo que implica que se trataba de algún tipo de misil. "Se están llevando a cabo más investigaciones para determinar los detalles de esta operación terrorista", añadió.
El Gobierno de Irán anunció una investigación sobre el asesinato, cuyos resultados se espera conocer pronto.
"La residencia de Ismail Haniyeh, jefe del Departamento Político de la Resistencia Islámica de Hamás, fue atacada en Teherán y, como resultado de este incidente, él y uno de sus guardaespaldas fueron martirizados", señaló un comunicado del sitio web de noticias Sepah del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Hamás: El asesinato de Haniyeh es una grave escalada y no quedará impune
El grupo de resistencia sostuvo que el asesinato de Haniyeh representa una "grave escalada".
Al-Aqsa TV, medio dirigido por Hamás, citó al funcionario del grupo Moussa Abu Marzouk, quien dijo que el asesinato de Haniyeh es un "acto cobarde que no quedará impune".
En la misma línea, Sami Abu Zuhri, alto funcionario del grupo, afirmó que estos hechos no quebrantarán la voluntad de Hamás ni la voluntad del pueblo palestino.
"Este asesinato es una escalada grave que busca quebrar la voluntad de Hamás y la voluntad de nuestro pueblo para alcanzar objetivos falsos. Confirmamos que esta escalada fracasará en lograr sus objetivos", sostuvo.
Nadie se atribuyó inmediatamente la responsabilidad del asesinato, pero las sospechas recayeron inmediatamente sobre Israel, que ha prometido matar a Haniyeh y a otros dirigentes de Hamás. Israel ha asesinado a muchos familiares cercanos y lejanos de Haniyeh en su continua masacre en Gaza.
Los analistas de la televisión estatal de Irán comenzaron inmediatamente a culpar a Israel por los hechos.
Hasta el momento, Israel no ha hecho comentarios sobre el asesinato de Haniyeh. Sin emabrgo, usualmente suele mantener silencio cuando se trata de asesinatos llevados a cabo por su conocida agencia de inteligencia, el Mossad.
Se sospecha que Israel lleva años ejecutando una campaña de asesinatos contra científicos nucleares iraníes y otras personas asociadas con su programa atómico.
Un revés para las negociaciones del alto el fuego en Gaza
Haniyeh, que normalmente residía en Qatar, había sido la cara de la diplomacia internacional de Hamás desde que Israel empezó a atacar Gaza el 7 de octubre.
También desempeñaba un papel central en las conversaciones entre Hamás e Israel, impulsadas por actores internacionales para poner fin a la brutal agresión en la que Tel Aviv ha matado a más de 39.000 palestinos.
Más de 100 rehenes israelíes siguen en poder de Hamás y otros grupos de resistencia palestinos en Gaza.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha enfrentado protestas internas y presión internacional para asegurar su liberación a través de un acuerdo negociado. Pero su gobierno de extrema derecha ha continuado con la masacre.
Hace unos meses, el Ejército israelí mató a tres de los hijos de Haniyeh y a cuatro de sus nietos en Gaza. El líder de Hamás en ese momento dijo que en total unos 60 miembros de su familia habían sido asesinados desde el 7 de octubre.
Türkiye rechaza el “despreciable” asesinato
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, condenó "fuertemente" el asesinato y lo calificó de "ataque traicionero".
"Es un acto despreciable destinado a destruir la causa palestina", sostuvo. También reiteró su apoyo a "los hermanos palestinos con todos nuestros medios". "Continuaremos trabajando para un Estado de Palestina independiente con las fronteras de 1967 y Jerusalén Este como su capital".
En la misma línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye condenó el “atroz” asesinato. “Ofrecemos nuestras condolencias al pueblo palestino que ha perdido cientos de miles de mártires como Haniyeh en su empeño por vivir en paz en su propio Estado”, señaló en un comunicado.
“Una vez más queda demostrado que el Gobierno de Netanyahu no tiene intención de alcanzar la paz”, añadió el ministerio. Y agregó que este ataque solo busca “extender la ofensiva en Gaza a un nivel regional”. Por eso, destacó que si la comunidad internacional “no toma acciones para detener a Israel, nuestra región enfrentará conflictos mucho más amplios”.
El ministerio también reiteró el apoyo de Türkiye con la causa justa del pueblo palestino.
Reacciones al asesinato
Por su parte, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, condenó “fuertemente” el asesinato.
Además, el alto funcionario palestino Hussein al Sheikh en la Cisjordania ocupada calificó el asesinato de Haniyeh de “acto cobarde”. “Denunciamos y condenamos enérgicamente el asesinato”, escribió el jefe de asuntos civiles de la Autoridad Palestina en X.
Y añadió: “Lo consideramos un acto cobarde, esto nos empuja a permanecer más firmes frente a la ocupación y la necesidad de lograr la unidad de las fuerzas y facciones palestinas”.