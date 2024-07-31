En medio de una escalada de tensiones con el grupo Hezbollah, Israel bombardeó este martes los suburbios del sur de Beirut, capital del Líbano, en lo que Tel Aviv dijo era una represalia por el ataque con cohetes durante el fin de semana en los Altos del Golán ocupados. Hezbollah ha negado tener responsabilidad en dicha acción.

Una mujer y dos niños murieron tras el ataque y otras 69 personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, informó el Ministerio de Salud del Líbano.

El bombardeo se lanzó en las cercanías de la sede del Consejo Shura de Hezbollah en Haret Hreik, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano. Uno de los testigos le relató a la agencia Reuters que se escuchó una fuerte explosión en la noche del martes y luego se pudo ver una columna de humo elevándose sobre los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbollah.

La agencia de noticias estatal informó inicialmente que el ataque lo lanzó un dron israelí que disparó tres misiles contra un edificio, destruyendo dos pisos.

Posteriormente, el Ejército de Israel confirmó el bombardeo y señaló que tenía como objetivo a Fuad Shukr, alto comandante de Hezbollah, a quien responsabilizan del ataque en los Altos del Golán ocupados el pasado sábado, en el que murieron 12 personas en la ciudad drusa de Majdal. Aunque Tel Aviv ha culpado reiteradamente al grupo libanés por esa acción, Hezbollah sigue negando cualquier responsabilidad.

Momentos después, Israel aseguró que había matado a Shukr durante el ataque. “En una eliminación selectiva, basada en información de inteligencia, los aviones de combate de la Fuerza Aérea israelí eliminaron al comandante militar de mayor rango de Hezbollah”, dijo el Ejército en un comunicado.

Las fuerzas israelíes añadieron que Shukr sirvió como “mano derecha del secretario General de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y fue su asesor para la planificación y dirección de las operaciones en tiempos de guerra”. También que Shukr dirigió los ataques del grupo libanés contra Israel desde el 8 de octubre.

Hezbollah no se pronunció de inmediato sobre la afirmación de Israel de que mató a su comandante. Tras varias horas de silencio, el grupo dijo este miércoles que Shukr se encontraba en el edificio atacado y que desconocía aún su suerte.

"Los equipos de protección civil están trabajando" para "retirar los escombros" y "seguimos esperando los resultados de esta operación sobre la suerte del comandante y de otros ciudadanos", que se encontraban en el edificio, añadió Hezbollah en un comunicado.

El primer ministro del Líbano Najib Mikati condenó el ataque: "Este acto criminal que ocurrió esta noche es un eslabón en una serie de operaciones agresivas que se cobran civiles en clara violación del derecho internacional y el derecho internacional humanitario".