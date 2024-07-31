En medio de una escalada de tensiones con el grupo Hezbollah, Israel bombardeó este martes los suburbios del sur de Beirut, capital del Líbano, en lo que Tel Aviv dijo era una represalia por el ataque con cohetes durante el fin de semana en los Altos del Golán ocupados. Hezbollah ha negado tener responsabilidad en dicha acción.
Una mujer y dos niños murieron tras el ataque y otras 69 personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, informó el Ministerio de Salud del Líbano.
El bombardeo se lanzó en las cercanías de la sede del Consejo Shura de Hezbollah en Haret Hreik, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano. Uno de los testigos le relató a la agencia Reuters que se escuchó una fuerte explosión en la noche del martes y luego se pudo ver una columna de humo elevándose sobre los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbollah.
La agencia de noticias estatal informó inicialmente que el ataque lo lanzó un dron israelí que disparó tres misiles contra un edificio, destruyendo dos pisos.
Posteriormente, el Ejército de Israel confirmó el bombardeo y señaló que tenía como objetivo a Fuad Shukr, alto comandante de Hezbollah, a quien responsabilizan del ataque en los Altos del Golán ocupados el pasado sábado, en el que murieron 12 personas en la ciudad drusa de Majdal. Aunque Tel Aviv ha culpado reiteradamente al grupo libanés por esa acción, Hezbollah sigue negando cualquier responsabilidad.
Momentos después, Israel aseguró que había matado a Shukr durante el ataque. “En una eliminación selectiva, basada en información de inteligencia, los aviones de combate de la Fuerza Aérea israelí eliminaron al comandante militar de mayor rango de Hezbollah”, dijo el Ejército en un comunicado.
Las fuerzas israelíes añadieron que Shukr sirvió como “mano derecha del secretario General de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y fue su asesor para la planificación y dirección de las operaciones en tiempos de guerra”. También que Shukr dirigió los ataques del grupo libanés contra Israel desde el 8 de octubre.
Hezbollah no se pronunció de inmediato sobre la afirmación de Israel de que mató a su comandante. Tras varias horas de silencio, el grupo dijo este miércoles que Shukr se encontraba en el edificio atacado y que desconocía aún su suerte.
"Los equipos de protección civil están trabajando" para "retirar los escombros" y "seguimos esperando los resultados de esta operación sobre la suerte del comandante y de otros ciudadanos", que se encontraban en el edificio, añadió Hezbollah en un comunicado.
El primer ministro del Líbano Najib Mikati condenó el ataque: "Este acto criminal que ocurrió esta noche es un eslabón en una serie de operaciones agresivas que se cobran civiles en clara violación del derecho internacional y el derecho internacional humanitario".
Luego de ataque este martes, la Radio del Ejército israelí también informó que las fuerzas armadas les ordenaron a los residentes de las ciudades cercanas a la frontera libanesa que permanecieran en refugios en previsión de posibles represalias de Hezbollah.
Tras la declaración del ejército sobre el ataque, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, publicó en X que “Hezbollah cruzó la línea roja”.
Poco antes del ataque en el sur de Beirut, el ejército israelí dijo que se habían disparado 15 proyectiles a través de la frontera libanesa en las últimas horas, con impactos en partes de la región de la Alta Galilea. No se informó de heridos
En medio de estas acciones, los temores de un conflicto extendido en toda regla entre Israel y Hezbollah se han disparado.
“Gran preocupación” de la ONU por el ataque israelí
La ONU expresó este martes su "grave preocupación" por el ataque israelí e instó “nuevamente a las partes a que ejerzan la máxima moderación”, dijo Stephane Dujarric, portavoz del secretario General de la ONU, en un comunicado.
Dujarric también dijo que la ONU pedía “a todos los implicados que eviten una mayor escalada”. "Todas las partes deben cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional”, advirtió.
Por su parte, Estados Unidos, principal aliado de Israel, dijo que defendería a Tel Aviv en el caso de que Hezbollah contraataque. "Si Israel es atacado, sí, ayudaremos a Israel a defenderse. Hemos sido claros al respecto desde el principio. Pero, repito, no queremos que eso ocurra", dijo a la prensa el secretario de Defensa, Lloyd Austin. También insistió en que EE.UU. quiere que "las cosas se resuelvan de manera diplomática".
Irán y Rusia condenan el ataque de Israel en Beirut
Irán condenó el ataque en el sur de Beirut y señaló que "la acción cruel y criminal de la banda delincuente sionista en los suburbios de Beirut ciertamente no puede detener... la orgullosa resistencia del Líbano de continuar el camino honorable de apoyar a los palestinos oprimidos y oponerse a la agresión del régimen israelí del apartheid", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nasser Kanani, en un comunicado.
"Condenamos en los términos más enérgicos la pecaminosa y cobarde agresión israelí que tuvo como objetivo el suburbio sur de Beirut, y que cobró la vida de un número de mártires y heridos", dijo la embajada de Irán en Líbano en X.
Rusia también acusó a Israel de violar el derecho internacional después del ataque. "Esta es una grave violación del derecho internacional", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia a las agencias de noticias estatales.