"Condeno y denuncio enérgicamente el traicionero asesinato del jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán", aseveró el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, tras la muerte del líder del grupo palestino a manos de Israel.

"Este asesinato es un acto despreciable destinado a socavar la causa palestina, la gloriosa resistencia de Gaza y la justa lucha de nuestros hermanos palestinos, con la intención de desmoralizarlos e intimidarlos", continuó Erdogan el miércoles.

"El objetivo de este asesinato es el mismo de los atroces ataques anteriores contra el jeque Ahmed Yassin, Abdulaziz El Rantisi y muchas otras figuras políticas de Gaza. Sin embargo, la barbarie sionista volverá a fracasar en alcanzar sus objetivos como lo ha hecho en el pasado", afirmó.

“Türkiye seguirá apoyando a Palestina”

El presidente Erdogan también hizo un llamado al mundo islámico y a la humanidad para unirse contra el "terrorismo israelí".

"Con una postura más firme del mundo islámico y la unidad de la humanidad, la opresión, el genocidio en Gaza y el terror que Israel está propagando en nuestra región llegarán seguramente a su fin, y nuestra región y el mundo encontrarán la paz", afirmó Erdogan.

"Con este propósito, Türkiye seguirá explorando todas las vías, haciendo todos los esfuerzos posibles y apoyando a nuestros hermanos palestinos con todos nuestros medios y fuerza. Seguiremos trabajando por el establecimiento de un Estado de Palestina libre, soberano e independiente, con Jerusalén Este como su capital, basado en las fronteras de 1967", añadió.

"Rezo por la misericordia de Dios para mi hermano mártir Ismail Haniyeh, por la paciencia para su familia y ofrezco mis condolencias a nuestros hermanos en Gaza, Palestina y el mundo islámico", concluyó. "Que Dios le conceda el honor del paraíso y su divina belleza".

Posterior a sus declaraciones, Erdogan habló por teléfono con la esposa y los hijos de Haniyeh y les expresó su profundo dolor por el asesinato.

En la misma línea, Fahrettin Altun, director de Comunicaciones de Türkiye, también condenó enérgicamente el asesinato de Haniyeh.