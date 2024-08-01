Horas después de que Israel asesinara al líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, en Irán, los residentes de Gaza -aún asediada por los incesantes bombardeos de Tel Aviv- expresaron su temor de que la muerte de Haniyeh sólo prolongue la brutal agresión contra el enclave palestino.

"El mundo debería entender ahora que Israel no quiere un alto el fuego ni el fin de la ofensiva", dijo este miércoles Salah Abu Rezik, residente de Gaza.

Haniyeh, quien residía principalmente en Qatar, era el rostro fuerte de la diplomacia internacional de Hamás mientras la agresión israelí devastaba Gaza. De hecho, tres de sus hijos murieron en el enclave tras un bombardeo contra su casa.

Mediadores de Egipto, Estados Unidos y Qatar no han logrado hasta ahora asegurar un alto el fuego, a pesar de sus muchos intentos.

"Es un día muy triste. Es un gran golpe para nosotros y nos duele el corazón, una mañana muy triste", dijo a Reuters Salah Abu Rezik, un hombre de 63 años de la Ciudad de Gaza, a través de una aplicación de chat.

Algunos palestinos señalaron que el asesinato de Haniyeh hace que las perspectivas para un fin de la agresión sean aún más remotas. "Ahora creo que nunca habrá un alto el fuego en mucho tiempo", dijo Nadia, quien sólo proporcionó su nombre de pila.

El asesinato de Haniyeh también avivó las preocupaciones de que se desate un conflicto más amplio y complejo en Oriente Medio, mientras Hezbollah, respaldado por Irán en el Líbano, e Israel intercambian fuego en su frontera, y los hutíes en Yemen atacan barcos con vínculos con Tel Aviv en el mar Rojo.

"Si Irán no ataca a Israel, puedo decir que vendió a Haniyeh", dijo Rasha Ali, un residente de Gaza de 40 años.

El mayor obstáculo para la paz

Haniyeh había liderado Hamás desde 2017.

Para dos de los anteriores vecinos de Haniyeh en el campo de refugiados de Shati, en la Ciudad de Gaza, su muerte también es una pérdida personal.

Fátima Al Saati estaba durmiendo cuando se difunfió la noticia de la muerte de Haniyeh. No ha dejado de llorar desde que Oriente Medio se despertó ante lo que podría ser el mayor obstáculo para la paz.

"Qué pérdida. Perdimos a uno de los nuestros", dijo Al Saati sobre Haniyeh. Otro vecino, Hachem Al-Saati, señaló: "Esta noticia da miedo. Sentimos que era como un padre para nosotros”.

Los residentes de Gaza han sido testigos de cómo Israel ha asesinado, uno tras otro, a los líderes de Hamás desde la fundación del grupo en 1987, durante el primer levantamiento palestino contra la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha prometido destruir al grupo que gobierna Gaza desde 2007, después de que Tel Aviv retiró a los colonos y las fuerzas terrestres.

El asesinato de Haniyeh lleva “la batalla a nuevas dimensiones”

En un comunicado, las Brigadas de Qassam, el brazo armado de Hamás, aseguraron que el “asesinato criminal” de Haniyeh “lleva la batalla” contra Israel a nuevos niveles con repercusiones para toda la región.

"El asesinato criminal del líder Haniyeh en el corazón de la capital iraní es un punto de inflexión y un desarrollo peligroso que lleva el conflicto a nuevos niveles y tendrá enormes consecuencias para toda la región", afirmaron las brigadas.