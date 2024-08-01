Horas después de que Israel asesinara al líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, en Irán, los residentes de Gaza -aún asediada por los incesantes bombardeos de Tel Aviv- expresaron su temor de que la muerte de Haniyeh sólo prolongue la brutal agresión contra el enclave palestino.
"El mundo debería entender ahora que Israel no quiere un alto el fuego ni el fin de la ofensiva", dijo este miércoles Salah Abu Rezik, residente de Gaza.
Haniyeh, quien residía principalmente en Qatar, era el rostro fuerte de la diplomacia internacional de Hamás mientras la agresión israelí devastaba Gaza. De hecho, tres de sus hijos murieron en el enclave tras un bombardeo contra su casa.
Mediadores de Egipto, Estados Unidos y Qatar no han logrado hasta ahora asegurar un alto el fuego, a pesar de sus muchos intentos.
"Es un día muy triste. Es un gran golpe para nosotros y nos duele el corazón, una mañana muy triste", dijo a Reuters Salah Abu Rezik, un hombre de 63 años de la Ciudad de Gaza, a través de una aplicación de chat.
Algunos palestinos señalaron que el asesinato de Haniyeh hace que las perspectivas para un fin de la agresión sean aún más remotas. "Ahora creo que nunca habrá un alto el fuego en mucho tiempo", dijo Nadia, quien sólo proporcionó su nombre de pila.
El asesinato de Haniyeh también avivó las preocupaciones de que se desate un conflicto más amplio y complejo en Oriente Medio, mientras Hezbollah, respaldado por Irán en el Líbano, e Israel intercambian fuego en su frontera, y los hutíes en Yemen atacan barcos con vínculos con Tel Aviv en el mar Rojo.
"Si Irán no ataca a Israel, puedo decir que vendió a Haniyeh", dijo Rasha Ali, un residente de Gaza de 40 años.
El mayor obstáculo para la paz
Haniyeh había liderado Hamás desde 2017.
Para dos de los anteriores vecinos de Haniyeh en el campo de refugiados de Shati, en la Ciudad de Gaza, su muerte también es una pérdida personal.
Fátima Al Saati estaba durmiendo cuando se difunfió la noticia de la muerte de Haniyeh. No ha dejado de llorar desde que Oriente Medio se despertó ante lo que podría ser el mayor obstáculo para la paz.
"Qué pérdida. Perdimos a uno de los nuestros", dijo Al Saati sobre Haniyeh. Otro vecino, Hachem Al-Saati, señaló: "Esta noticia da miedo. Sentimos que era como un padre para nosotros”.
Los residentes de Gaza han sido testigos de cómo Israel ha asesinado, uno tras otro, a los líderes de Hamás desde la fundación del grupo en 1987, durante el primer levantamiento palestino contra la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha prometido destruir al grupo que gobierna Gaza desde 2007, después de que Tel Aviv retiró a los colonos y las fuerzas terrestres.
El asesinato de Haniyeh lleva “la batalla a nuevas dimensiones”
En un comunicado, las Brigadas de Qassam, el brazo armado de Hamás, aseguraron que el “asesinato criminal” de Haniyeh “lleva la batalla” contra Israel a nuevos niveles con repercusiones para toda la región.
"El asesinato criminal del líder Haniyeh en el corazón de la capital iraní es un punto de inflexión y un desarrollo peligroso que lleva el conflicto a nuevos niveles y tendrá enormes consecuencias para toda la región", afirmaron las brigadas.
El comunicado subraya que Israel "no hizo bien sus cálculos al ampliar el círculo de agresión y asesinar a los líderes de la resistencia en varias zonas, así como al violar la soberanía de los países de la región".
Las Brigadas Qassam también señalaron que los continuos crímenes israelíes "deben ser un incentivo para que todo el mundo respalde y apoye la resistencia en Palestina".
Netanyahu dice estar preparado para "cualquier escenario"
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que su país está preparado para enfrentar cualquier escenario tras los asesinatos israelíes del jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh, en Irán, y del alto comandante de Hezbollah, Fouad Shukr, en el Líbano.
En un mensaje lleno de beligerancia, Netanyahu prometió este miércoles que su agresión genocida contra la asediada Gaza no se detendrá. "Desde el comienzo de la guerra, dejé claro que estamos luchando contra el eje iraní del mal", dijo en una intervención grabada y emitida por los medios locales.
"En mi discurso ante el Congreso (de EE.UU.), enfaticé las tres herramientas principales del eje iraní del mal: Hamás, los hutíes y Hezbollah", agregó.
Insinuando responsabilidad por el asesinato de Haniyeh en Irán, Netanyahu dijo: "En los últimos días, hemos asestado un golpe aplastante a cada uno de ellos".
"Hace tres semanas, atacamos al jefe del Estado Mayor de Hamás, Mohammed Deif. Hace dos semanas, atacamos a los hutíes en una de las operaciones de mayor alcance, y ayer atacamos al jefe del Estado Mayor de Hezbollah (Fouad Shukr)", dijo.
Afirmó que Shukr era responsable del ataque con cohetes en la ciudad drusa de Majdal Shams en los Altos del Golán sirios ocupados, matando a 12 personas.
Hezbollah negó la responsabilidad del ataque y lo calificó de una operación de falsa bandera.
"Se avecinan días difíciles y, desde el ataque en Beirut, se escuchan amenazas por todas partes", dijo Netanyahu. "Estamos preparados para cualquier escenario”, dijo.
Caso de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia
Netanyahu también habló que durante meses ha enfrentado presiones, aunque no mencionó de dónde provienen, para poner fin a la ofensiva en Gaza: “No he sucumbido a esas voces y no lo haré".
Justificó su decisión diciendo: "Si nos hubiéramos rendido, no habríamos destruido a los terroristas y su infraestructura, no habríamos controlado el Corredor de Filadelfia y no habríamos creado las condiciones que nos acercan al plan para la liberación de los rehenes".
Israel anunció que había matado al comandante de Hezbollah Shukr, de 63 años, en un ataque aéreo sobre Beirut. El grupo confirmó la muerte del destacado militar un día después. Horas después del ataque a Shukr, Tel Aviv asesinó a Haniyeh en un ataque aéreo contra su residencia en Teherán, donde se encontraba por la toma de posesión del nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.
Israel ha matado a 39.445 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 91.000 hasta ahora en su brutal agresión contra la sitiada Gaza.
Tel Aviv también ha reducido a ruinas la mayor parte del enclave, al tiempo que ha provocado una importante escasez de necesidades básicas, como agua, alimentos, electricidad y medicinas, lo que también provocó la propagación de enfermedades.
Israel y sus líderes extremistas, incluido Netanyahu, están acusados de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia.