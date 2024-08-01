Nicolás Maduro contra Elon Musk. Elon Musk contra Nicolás Maduro. A la distancia, el multimillonario y el presidente venezolano se han dedicado a criticarse mutuamente, pero en medio de la crisis política de Venezuela tras las cuestionadas elecciones de este domingo los intercambios se han exacerbado.

Magnate, "ultracapitalista", partidario de Donald Trump: Musk, quien es dueño de compañías como SpaceX, Tesla y la red social X, es todo lo que Maduro dice detestar, y desde hace varios días el mandatario lo menciona con frecuencia en sus discursos.

Calificándolo de "archienemigo", acusa a Musk de orquestar "ataques contra Venezuela" e incluso de estar detrás del supuesto "hackeo informático" del que se dice víctima el Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, que proclamó ganador a Maduro.

Incluso, en una rueda de prensa este miércoles con corresponsales internacionales, Maduro volvió a retarlo a sostener una pelea. "Elon Musk, vamos a darnos (puños). Pero vente pa’ acá, en el (coliseo) Poliedro, tú y yo. Si te gano, Elon Musk, te acepto el viaje a Marte. Pero te vas conmigo".

Maduro ya le había planteado el mismo reto justo después de la elección. “¿Quieres pelea, Elon Musk? Estoy listo, soy hijo de (Simón) Bolívar y (Hugo) Chávez, no te tengo miedo", aseguró el mandatario socialista, que se encamina a un tercer período consecutivo con el que sumaría 18 años en el poder.

Musk le respondió "acepto" en un mensaje en X. En otro incluso dijo que, si ganaba, Maduro debía "renunciar como dictador de Venezuela" y que, si en cambio el mandatario se llevaba la victoria, le daría "un viaje gratis a Marte" de los que planea realizar con su compañía aeroespacial SpaceX.

Relacionado Musk cuestiona el acuerdo de Apple con OpenAI y lanza amenaza

En medio de este cruce de palabras, Maduro anunció el martes la creación de "una comisión especial para evaluar, con asesoramiento ruso y chino" el sistema de seguridad y, en particular, el ataque que, según su gobierno, dañó el sistema de comunicación del CNE.

"Los ataques, estoy seguro, están dirigidos por el poder de Elon Musk", declaró el mandatario rodeado de militares.

La oposición y los observadores internacionales no creen que haya ocurrido un hackeo. Por el contrario, consideran más bien que se trata de una estrategia para eludir la publicación de los resultados verdaderos.

El martes por la noche, frente a cientos de activistas desde su balcón, Maduro volvió a atacar a Musk a la distancia.

"Venezuela, como lo he denunciado ayer y hoy, está enfrentando una agresión nacional e internacional de los poderes mundiales. Ahora resulta que Elon Musk... ¿saben ustedes quién es Elon Musk? Ahora resulta que a él se le metió la obsesión de tomar Venezuela y de gobernar Venezuela desde afuera", afirmó.