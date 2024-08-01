Nicolás Maduro contra Elon Musk. Elon Musk contra Nicolás Maduro. A la distancia, el multimillonario y el presidente venezolano se han dedicado a criticarse mutuamente, pero en medio de la crisis política de Venezuela tras las cuestionadas elecciones de este domingo los intercambios se han exacerbado.
Magnate, "ultracapitalista", partidario de Donald Trump: Musk, quien es dueño de compañías como SpaceX, Tesla y la red social X, es todo lo que Maduro dice detestar, y desde hace varios días el mandatario lo menciona con frecuencia en sus discursos.
Calificándolo de "archienemigo", acusa a Musk de orquestar "ataques contra Venezuela" e incluso de estar detrás del supuesto "hackeo informático" del que se dice víctima el Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, que proclamó ganador a Maduro.
Incluso, en una rueda de prensa este miércoles con corresponsales internacionales, Maduro volvió a retarlo a sostener una pelea. "Elon Musk, vamos a darnos (puños). Pero vente pa’ acá, en el (coliseo) Poliedro, tú y yo. Si te gano, Elon Musk, te acepto el viaje a Marte. Pero te vas conmigo".
Maduro ya le había planteado el mismo reto justo después de la elección. “¿Quieres pelea, Elon Musk? Estoy listo, soy hijo de (Simón) Bolívar y (Hugo) Chávez, no te tengo miedo", aseguró el mandatario socialista, que se encamina a un tercer período consecutivo con el que sumaría 18 años en el poder.
Musk le respondió "acepto" en un mensaje en X. En otro incluso dijo que, si ganaba, Maduro debía "renunciar como dictador de Venezuela" y que, si en cambio el mandatario se llevaba la victoria, le daría "un viaje gratis a Marte" de los que planea realizar con su compañía aeroespacial SpaceX.
En medio de este cruce de palabras, Maduro anunció el martes la creación de "una comisión especial para evaluar, con asesoramiento ruso y chino" el sistema de seguridad y, en particular, el ataque que, según su gobierno, dañó el sistema de comunicación del CNE.
"Los ataques, estoy seguro, están dirigidos por el poder de Elon Musk", declaró el mandatario rodeado de militares.
La oposición y los observadores internacionales no creen que haya ocurrido un hackeo. Por el contrario, consideran más bien que se trata de una estrategia para eludir la publicación de los resultados verdaderos.
El martes por la noche, frente a cientos de activistas desde su balcón, Maduro volvió a atacar a Musk a la distancia.
"Venezuela, como lo he denunciado ayer y hoy, está enfrentando una agresión nacional e internacional de los poderes mundiales. Ahora resulta que Elon Musk... ¿saben ustedes quién es Elon Musk? Ahora resulta que a él se le metió la obsesión de tomar Venezuela y de gobernar Venezuela desde afuera", afirmó.
"Él es en gran parte responsable de los ataques y agresiones", dijo, refiriéndose a una "alianza de la extrema derecha global, la extrema derecha fascista, el narcotráfico, Elon Musk y el gobierno imperialista de Estados Unidos".
"Pero les recuerdo: todo el que se mete con Venezuela se seca", zanjó en tono altisonante.
"Vergüenza” para Maduro
Ahora bien, Musk también comenta periódicamente las políticas de Maduro en X.
Cuando se le preguntó sobre las críticas, un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela comentó: "Sabemos quién es Musk. Es de extrema derecha y apoya al (presidente de Argentina Javier) Milei... Así que tomamos todo eso como un cumplido".
Antes de la votación del 28 de julio, Musk publicó: "Es hora de que el pueblo venezolano tenga la oportunidad de un futuro mejor. ¡Apoyen a María Corina!", en referencia a la líder opositora venezolana, quien fue clave en la campaña que enfrentó a Maduro en las presidenciales.
Cuando se anunciaron los resultados el domingo, el magnate añadió: "Qué vergüenza para el dictador Maduro"..."Qué parodia", dijo en referencia a las cifras anunciadas por el CNE y consideradas por la oposición como un fraude.
Los comentarios del multimillonario desencadenaron la ira de Maduro: "Le gustaría venir con sus cohetes y un ejército a invadir Venezuela. ¡Elon Musk, afortunadamente diste la cara porque sabíamos que estabas detrás de todo! Con tu dinero, con tus satélites".
Al publicar el video de la intervención de Maduro, Musk comentó en español: "El burro sabe más que Maduro" para luego escribir nuevamente en ese idioma: "Perdón por comparar al pobre burro con Maduro, es un insulto al mundo animal".
Maduro, que suele denunciar censura en su contra, se declara vencedor ante los ataques del magnate y de la "ultraderecha mundial".
"El pueblo le ganó a los bots (robots virtuales) y a Elon Musk, le ganamos a los bots y a Elon Musk", celebró el mandatario.