ORIENTE MEDIO
Hezbollah confirma que ataque israelí en Beirut asesinó a alto comandante
El grupo libanés confirmó que el ataque israelí asesinó al alto comandante Fuad Shukr. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, Herzi Halevi, amenazó con invadir Líbano.
El ataque que ocurrió en Beirut este martes asesinó a Fuad Shukr, según confirmó Hezbollah 24 horas después. / Foto: AP
1 de agosto de 2024

El grupo libanés Hezbollah confirmó que Israel asesinó a uno de sus altos comandantes, Fuad Shukr, en un ataque que realizó en Beirut este martes y que escaló la tensión en todo Oriente Medio.

El ataque, que se llevó a cabo en un barrio densamente poblado, ha matado al menos a dos niños y tres mujeres, y dejó más de 80 heridos.

Israel responsabilizó a Shukr de un ataque con un cohete que impactó una cancha de fútbol el sábado en Majdal Shams, una localidad de los Altos del Golán ocupados, que dejó doce niños muertos. Sin embargo, desde el grupo libanés negaron categóricamente tener relación con esta explosión.

La confirmación de la muerte de Shukr por parte de Hezbollah se produjo poco después de que otro ataque israelí, esta vez en Irán, asesinara al líder político de Hamás, Ismail Haniyeh. El grupo de resistencia palestino e Irán culparon a Israel por el asesinato, aunque Tel Aviv aún no ha confirmado ni negado su participación.

Relacionado¿Cuál es el futuro de Hamás tras el asesinato de Haniyeh a manos de Israel?

Israel amenaza con invadir Líbano

Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, Herzi Halevi, amenazó con invadir Líbano y llevar a cabo más asesinatos en su capital.

Haveli hizo estas declaraciones durante un ejercicio militar que realizaron a lo largo de la frontera norte con Líbano.

“Ayer por la tarde, tuvimos la oportunidad de eliminar a Shukr, la figura militar de mayor rango de Hezbollah y una persona muy cercana a (el secretario general de Hezbollah, Hassan) Nasrallah”, aseguró Haveli, y añadió que Shukr era quien organizaba “todos los asuntos militares” para Nasrallah.

Luego, sugirió que podrían llevar a cabo más asesinatos en la capital libanesa. Aseguró que el ejército “sabe cómo operar y llegar a cierta ventana en un barrio de Beirut, sabe cómo apuntar a cierto punto subterráneo y también sabe cómo operar sobre el terreno con mucha fuerza”.

RelacionadoPalestinos temen que masacre en Gaza se prolongue tras asesinato de Haniyeh

A su vez, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, aseguró al secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, que “Israel está preparado para responder a cualquier ataque de Hezbollah”.

Asimismo, un comunicado del Ministerio de Defensa israelí indicó que Gallant informó a Austin sobre la “operación precisa” llevada a cabo por Tel Aviv para asesinar a Shukr.

Desde el 7 de octubre, la brutal ofensiva de Israel en Gaza ha matado al menos a 39.445 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y más de 91.000 han resultado heridos, según las autoridades de salud locales. Casi diez meses después del inicio de los ataques, grandes extensiones del enclave asediado se encuentran en ruinas y millones de palestinos fueron desplazados.

FUENTE:TRT Español y agencias
