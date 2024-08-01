El grupo libanés Hezbollah confirmó que Israel asesinó a uno de sus altos comandantes, Fuad Shukr, en un ataque que realizó en Beirut este martes y que escaló la tensión en todo Oriente Medio.

El ataque, que se llevó a cabo en un barrio densamente poblado, ha matado al menos a dos niños y tres mujeres, y dejó más de 80 heridos.

Israel responsabilizó a Shukr de un ataque con un cohete que impactó una cancha de fútbol el sábado en Majdal Shams, una localidad de los Altos del Golán ocupados, que dejó doce niños muertos. Sin embargo, desde el grupo libanés negaron categóricamente tener relación con esta explosión.

La confirmación de la muerte de Shukr por parte de Hezbollah se produjo poco después de que otro ataque israelí, esta vez en Irán, asesinara al líder político de Hamás, Ismail Haniyeh. El grupo de resistencia palestino e Irán culparon a Israel por el asesinato, aunque Tel Aviv aún no ha confirmado ni negado su participación.

Relacionado ¿Cuál es el futuro de Hamás tras el asesinato de Haniyeh a manos de Israel?

Israel amenaza con invadir Líbano

Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, Herzi Halevi, amenazó con invadir Líbano y llevar a cabo más asesinatos en su capital.