La inteligencia de Türkiye anunció que coordinó un amplio intercambio de prisioneros entre Rusia y Occidente, que involucró a 26 personas que estaban en cárceles de siete países diferentes.
Como parte de la operación de intercambio, las personas fueron trasladadas a Türkiye en siete aviones, incluidos dos de Estados Unidos y uno de Alemania, Polonia, Eslovenia, Noruega y Rusia.
De estos prisioneros, 10 —entre los que hay dos menores— fueron trasladados a Rusia, 13 a Alemania y tres a Estados Unidos.
Entre las personas del intercambio se encontraban Evan Gershkovich, periodista del diario The Wall Street Journal, y Paul Whelan, marine estadounidense, que llevaban presos en Rusia varios años, según informó la Presidencia de Türkiye en un comunicado.
Además, la declaración detalló que otros prisioneros también procedían de cárceles de Alemania, Polonia, Eslovenia, Noruega y Bielorrusia.
Gershkovich, de 32 años, fue detenido en marzo de 2023 y condenado en julio por cargos de espionaje en un juicio rápido que Estados Unidos denunció como una farsa.
Entre las personas que se espera sean enviadas a Rusia están Vadim Krasikov, ciudadano ruso encarcelado en Alemania por matar a un excomandante checheno.
"Operación histórica"
Este es uno de los mayores intercambios de prisioneros Oriente-Occidente desde la Guerra Fría, según los medios estadounidenses.
"El establecimiento de canales de diálogo para esta operación histórica fue facilitado por el MIT", afirmó el comunicado de la agencia de inteligencia turca.
"Desde el comienzo del proceso de negociación hasta el momento final de los intercambios en Ankara, esta operación entre siete países la dirigió el MIT".
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, felicitó el exitoso intercambio. "Hoy se llevó a cabo en Ankara una operación histórica de intercambio de prisioneros. Felicito de todo corazón al personal de la Organización Nacional de Inteligencia que participó en esta operación", dijo en un comunicado en X.
Türkiye seguirá siendo "el centro de la diplomacia pacífica en línea con la visión de nuestro estimado presidente Erdogan", agregó Fidan.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye también elogió "la operación de intercambio más extensa de los últimos tiempos".
"Türkiye seguirá haciendo todo lo posible para garantizar la paz y la estabilidad en el escenario internacional", dijo el ministerio en un comunicado este jueves.
Por su parte, el embajador de EE.UU. en Ankara, Jeffrey Flake, expresó su gratitud a Türkiye por facilitar un intercambio de prisioneros.
"Estoy muy emocionado con que los estadounidenses detenidos injustamente ahora estén libres y se reúnan con sus familias, y estoy agradecido al Gobierno de Türkiye por el extraordinario respaldo que hizo posible este día", dijo Flake en un mensaje publicado en X.
Erdogan y Biden hablan por teléfono tras el intercambio
Poco después de que Türkiye anunciara la histórica operación de intercambio, el presidente Erdogan tuvo una llamada con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, quien le agradeció por sus esfuerzos diplomáticos.
Previamente, en una publicación en X, Biden había dicho: "Estoy agradecido a nuestros aliados que nos apoyaron durante las difíciles y complejas negociaciones para lograr este resultado, incluidos Alemania, Polonia, Eslovenia, Noruega y Türkiye", escribió Biden en X el jueves.
"Hoy, tres ciudadanos estadounidenses y una persona con residencia estadounidense que fueron encarcelados injustamente en Rusia finalmente regresan a casa: Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva y Vladimir Kara-Murza", añadió.
Erdogan también destacó en la conversación que Israel no quiere un alto el fuego en Gaza y que lo ha demostrado en "cada paso" que ha tomado. De hecho, enfatizó el mandatario turco, el Gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, busca extender el fuego y el conflicto en Medio Oriente.
También mencionó que el asesinato del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, representa un "gran golpe" para los esfuerzos de cese del fuego.
Intercambios anteriores
Este sería el primer intercambio de prisioneros entre Rusia y Occidente desde que la jugadora de baloncesto estadounidense Brittney Griner, detenida por Moscú, fue intercambiada por el traficante de armas ruso Viktor Bout en diciembre de 2022.
En 2010, otro acuerdo permitió liberar a 14 espías, entre ellos la rusa Anna Chapman, condenada en Estados Unidos, y Serguéi Skripal, un agente doble encarcelado en Rusia.
Hasta entonces, sólo durante la Guerra Fría hubo amplios intercambios que involucraban a más de una decena de personas. Las potencias soviéticas y occidentales los llevaron a cabo en 1985 y 1986.
Las señales de un inminente intercambio de prisioneros cobraron relevancia el jueves, en medio de reportes de que un avión utilizado en una operación similar anterior había aterrizado en el enclave ruso de Kaliningrado.
En medio de un contexto de escalada de tensiones globales, Türkiye, bajo el liderazgo del presidente Erdogan, sigue contribuyendo a la paz y la estabilidad internacionales.
Al utilizar la diplomacia y todas las herramientas de inteligencia, el MIT contribuye a la resolución de conflictos en el escenario internacional.