La inteligencia de Türkiye anunció que coordinó un amplio intercambio de prisioneros entre Rusia y Occidente, que involucró a 26 personas que estaban en cárceles de siete países diferentes.

Como parte de la operación de intercambio, las personas fueron trasladadas a Türkiye en siete aviones, incluidos dos de Estados Unidos y uno de Alemania, Polonia, Eslovenia, Noruega y Rusia.

De estos prisioneros, 10 —entre los que hay dos menores— fueron trasladados a Rusia, 13 a Alemania y tres a Estados Unidos.

Entre las personas del intercambio se encontraban Evan Gershkovich, periodista del diario The Wall Street Journal, y Paul Whelan, marine estadounidense, que llevaban presos en Rusia varios años, según informó la Presidencia de Türkiye en un comunicado.

Además, la declaración detalló que otros prisioneros también procedían de cárceles de Alemania, Polonia, Eslovenia, Noruega y Bielorrusia.

Gershkovich, de 32 años, fue detenido en marzo de 2023 y condenado en julio por cargos de espionaje en un juicio rápido que Estados Unidos denunció como una farsa.

Entre las personas que se espera sean enviadas a Rusia están Vadim Krasikov, ciudadano ruso encarcelado en Alemania por matar a un excomandante checheno.

"Operación histórica"

Este es uno de los mayores intercambios de prisioneros Oriente-Occidente desde la Guerra Fría, según los medios estadounidenses.

"El establecimiento de canales de diálogo para esta operación histórica fue facilitado por el MIT", afirmó el comunicado de la agencia de inteligencia turca.

"Desde el comienzo del proceso de negociación hasta el momento final de los intercambios en Ankara, esta operación entre siete países la dirigió el MIT".

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, felicitó el exitoso intercambio. "Hoy se llevó a cabo en Ankara una operación histórica de intercambio de prisioneros. Felicito de todo corazón al personal de la Organización Nacional de Inteligencia que participó en esta operación", dijo en un comunicado en X.

Türkiye seguirá siendo "el centro de la diplomacia pacífica en línea con la visión de nuestro estimado presidente Erdogan", agregó Fidan.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye también elogió "la operación de intercambio más extensa de los últimos tiempos".

"Türkiye seguirá haciendo todo lo posible para garantizar la paz y la estabilidad en el escenario internacional", dijo el ministerio en un comunicado este jueves.