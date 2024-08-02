En Doha, capital de Qatar, se han reunido multitudes para las honras fúnebres del líder político y negociador de paz de Hamás, Ismail Haniyeh, asesinado a manos de Israel en Irán esta semana. El ataque mortal contra Haniyeh ha sumido a Oriente Medio en tensiones que amenazan con escalar el conflicto.

Haniyeh, una de las figuras más destacadas del grupo de resistencia palestino, residía en Doha junto con otros miembros de la dirección política de Hamás.

Las autoridades de Qatar implementaron estrictas medidas de seguridad para garantizar la seguridad de las honras fúnebres de Haniyeh. De hecho, cerraron el tráfico en varias de las calles principales de Doha, y la Policía reforzó la vigilancia.

El ataúd llegó a Doha el jueves por la tarde, informó la cadena Al Jazeera, con sede en Qatar, transmitiendo imágenes de un convoy, que incluía vehículos de la fuerza de seguridad interna, que avanzaba por la carretera que bordea la costa del país.

Su funeral se llevó a cabo luego de las oraciones del viernes en la mezquita Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, la más grande de Qatar. Luego, se espera que sea enterrado en un cementerio de Lusail, en norte de Doha.

Los asistentes hicieron fila para pronunciar sus oraciones fúnebres dentro de la mezquita, mientras otros oraron al aire libre, a pesar de que la temperatura alcanzó los 44 grados de temperatura.

En las horas previas al funeral, se observaron filas en el Aeropuerto Internacional Hamad en Doha, a medida que la gente se reunía para asistir al funeral, entre ellos funcionarios de muchos países.

Por su parte, Türkiye y Pakistán declararon este viernes como día de luto en honor a Haniyeh y como muestra de su solidaridad con el pueblo palestino. Además, Hamás convocó un "día de furia" que coincide con el entierro.

El grupo ha informado que "dirigentes árabes e islámicos", así como representantes de otras facciones palestinas, asistirán a los eventos.

Tel Aviv asesinó a Haniyeh y a uno de sus guardaespaldas en un ataque de madrugada contra la residencia en la que se alojaban en Teherán este miércoles. El líder de Hamás había viajado a Irán para asistir a la toma de posesión del presidente Masoud Pezeshkian el martes.

Este jueves se celebró en Teherán una ceremonia fúnebre pública en honor a Haniyeh con una multitud de dolientes.