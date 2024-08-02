La Autoridad de Tecnologías de Información y Comunicación de Türkiye (TKM) anunció que bloqueó el acceso a Instagram en el país.
Fuentes con conocimiento sobre el asunto le dijeron a TRT World que el acceso a Instagram se suspendió debido a la eliminación de contenido relacionado con la muerte del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, en un día nacional de luto, y citaron delitos detrás de la decisión.
La restricción se implementó este viernes después de que el director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, criticara a Instagram por impedir "activamente que las personas publiquen mensajes de condolencias por la muerte del líder de Hamás [Ismail] Haniyeh sin citar ninguna violación de la política".
"Esto es censura, pura y simple", aseguró Altun en una publicación en X este miércoles después del asesinato de Haniyeh en Teherán a manos de Israel.
"Defenderemos la libertad de expresión contra estas plataformas que muchas veces han demostrado que están principalmente al servicio de un sistema global que explota la injusticia", agregó.
Türkiye declaró un día de duelo nacional por el asesinato de Haniyeh, anunció el presidente Recep Tayyip Erdogan.
"Para mostrar nuestro apoyo a la causa palestina y nuestra solidaridad con nuestros hermanos palestinos, se ha declarado un día de duelo nacional mañana (viernes 2 de agosto) debido al sacrificio del jefe de la dirección política de Hamás, Ismail Haniyeh", dijo Erdogan en un comunicado el jueves.
"Recuerdo a Ismail Haniyeh y a todos los mártires palestinos con misericordia y extiendo mis condolencias al pueblo palestino en nombre mío y de mi nación", agregó Erdogan.
Haniyeh fue asesinado por Israel el miércoles.
Tel Aviv no ha confirmado ni negado su responsabilidad.