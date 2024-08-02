La Autoridad de Tecnologías de Información y Comunicación de Türkiye (TKM) anunció que bloqueó el acceso a Instagram en el país.

Fuentes con conocimiento sobre el asunto le dijeron a TRT World que el acceso a Instagram se suspendió debido a la eliminación de contenido relacionado con la muerte del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, en un día nacional de luto, y citaron delitos detrás de la decisión.

La restricción se implementó este viernes después de que el director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, criticara a Instagram por impedir "activamente que las personas publiquen mensajes de condolencias por la muerte del líder de Hamás [Ismail] Haniyeh sin citar ninguna violación de la política".

Relacionado ¿Quién era Ismail Haniyeh, el líder de Hamás asesinado por Israel en Irán?

"Esto es censura, pura y simple", aseguró Altun en una publicación en X este miércoles después del asesinato de Haniyeh en Teherán a manos de Israel.

"Defenderemos la libertad de expresión contra estas plataformas que muchas veces han demostrado que están principalmente al servicio de un sistema global que explota la injusticia", agregó.