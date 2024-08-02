El infierno que Israel ha desatado en Gaza continúa luego de 300 días de incesantes ataques que han matado a casi 40.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y que han dejado prácticamente en ruinas el enclave asediado.

Más de 90.000 personas en Gaza han sufrido heridas durante la ofensiva genocida que sigue perpetrando el Gobierno de Benjamín Netanyahu. Además, se estima que decenas de miles se encuentran sepultados bajo los escombros.

Los continuos ataques de Tel Aviv han matado a un promedio de 131 palestinos cada día. Una atrocidad de proporciones trágicas que se ejecuta a plena vista, aunque gran parte del mundo ha decidido ignorarla.

Israel lanzó su sangrienta ofensiva después de que miembros del grupo de resistencia palestino Hamás atacaran áreas en el sur de Israel, matando a 1.200 personas y tomando 250 rehenes, según cifras de Tel Aviv.

A pesar de la insistencia de la comunidad internacional por un alto el fuego, Netanyahu no ha dado tregua en su letal ofensiva.

A 300 días del comienzo de la masacre contra los palestinos, repasamos las atrocidades cometidas por el Ejército de Israel.

Aniquilar la cultura palestina

Más de la mitad de los edificios de Gaza, incluidos hospitales y hogares, y cientos de lugares con importancia cultural y religiosa, han sufrido daños o sido destruidos por los ataques que Israel realiza desde octubre.

Imágenes satelitales revelan que aproximadamente el 50% de las estructuras y el 62% de las viviendas del enclave fueron dañadas o destruidas.

El extenso daño, que alcanza niveles catastróficos, dejó a más de un millón de palestinos sin hogar y a casi 2.3 millones de residentes desplazados, que enfrentan uan escasez grave de alimentos, agua potable y servicios médicos.

Los bombardeos dirigidos a sitios de importancia religiosa y cultural desfiguraron lo que alguna vez fue Gaza, convirtiéndola en un recuerdo lejano para los palestinos que han luchado contra Israel para mantener la conexión con su tierra y su historia.

La Gran Mezquita Omari, la más grande y antigua del enclave, que se cree está ubicada sobre un antiguo templo filisteo, hace parte de los lugares destruidos. Lo mismo ocurrió con la iglesia bizantina de Jabalia del siglo V, que data del año 444 d.C. Los pisos de la iglesia, una de las más importantes de la región del Levante, llevaban tres años siendo restaurados antes de que toda la construcción quedara reducida a ruinas.

La destrucción del entorno y del patrimonio cultural es lo que el equipo legal de Sudáfrica argumentó como evidencia en su caso de genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El caso, que comenzó en enero, afirma que "Israel ha dañado y destruido numerosos centros de aprendizaje y cultura palestina", incluidos museos, bibliotecas, archivos, universidades y sitios religiosos y arqueológicos.

Relacionado Palestinos temen que masacre en Gaza se prolongue tras asesinato de Haniyeh

Fosas comunes

Israel además enfrenta acusaciones de perpetrar graves crímenes de guerra después de que se encontraran fosas comunes en los hospitales Nasser y al Shifa, en Gaza, donde había cuerpos de palestinos desnudos y con las manos atadas, según Naciones Unidas.

Asimismo, al menos 30 cuerpos se recuperaron de dos fosas comunes en el Hospital al Shifa, el más grande de Gaza, luego de que sufriera un asedio de 14 días del Ejército israelí en marzo. El hospital quedó en gran parte reducido a escombros después de que las fuerzas de Tel Aviv se retiraran el 1 de abril.

Otros 283 cadáveres fueron encontrados en una fosa común en el Hospital Nasser en Jan Yunis después de que el Ejército israelí saliera de esta zona el 7 de abril tras una invasión terrestre de cuatro meses.

El jefe de derechos humanos de la ONU afirmó estar "horrorizado" por estos sucesos. Estados Unidos también solicitó información al Gobierno de Netanyahu sobre los informes "increíblemente preocupantes".

Pero la inacción de la comunidad internacional solo ha envalentonado a Israel al punto de bombardear 63 veces en una semana el campo de refugiados de Nuseirat en Gaza, matando a más de 90 personas.