El infierno que Israel ha desatado en Gaza continúa luego de 300 días de incesantes ataques que han matado a casi 40.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y que han dejado prácticamente en ruinas el enclave asediado.
Más de 90.000 personas en Gaza han sufrido heridas durante la ofensiva genocida que sigue perpetrando el Gobierno de Benjamín Netanyahu. Además, se estima que decenas de miles se encuentran sepultados bajo los escombros.
Los continuos ataques de Tel Aviv han matado a un promedio de 131 palestinos cada día. Una atrocidad de proporciones trágicas que se ejecuta a plena vista, aunque gran parte del mundo ha decidido ignorarla.
Israel lanzó su sangrienta ofensiva después de que miembros del grupo de resistencia palestino Hamás atacaran áreas en el sur de Israel, matando a 1.200 personas y tomando 250 rehenes, según cifras de Tel Aviv.
A pesar de la insistencia de la comunidad internacional por un alto el fuego, Netanyahu no ha dado tregua en su letal ofensiva.
A 300 días del comienzo de la masacre contra los palestinos, repasamos las atrocidades cometidas por el Ejército de Israel.
Aniquilar la cultura palestina
Más de la mitad de los edificios de Gaza, incluidos hospitales y hogares, y cientos de lugares con importancia cultural y religiosa, han sufrido daños o sido destruidos por los ataques que Israel realiza desde octubre.
Imágenes satelitales revelan que aproximadamente el 50% de las estructuras y el 62% de las viviendas del enclave fueron dañadas o destruidas.
El extenso daño, que alcanza niveles catastróficos, dejó a más de un millón de palestinos sin hogar y a casi 2.3 millones de residentes desplazados, que enfrentan uan escasez grave de alimentos, agua potable y servicios médicos.
Los bombardeos dirigidos a sitios de importancia religiosa y cultural desfiguraron lo que alguna vez fue Gaza, convirtiéndola en un recuerdo lejano para los palestinos que han luchado contra Israel para mantener la conexión con su tierra y su historia.
La Gran Mezquita Omari, la más grande y antigua del enclave, que se cree está ubicada sobre un antiguo templo filisteo, hace parte de los lugares destruidos. Lo mismo ocurrió con la iglesia bizantina de Jabalia del siglo V, que data del año 444 d.C. Los pisos de la iglesia, una de las más importantes de la región del Levante, llevaban tres años siendo restaurados antes de que toda la construcción quedara reducida a ruinas.
La destrucción del entorno y del patrimonio cultural es lo que el equipo legal de Sudáfrica argumentó como evidencia en su caso de genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El caso, que comenzó en enero, afirma que "Israel ha dañado y destruido numerosos centros de aprendizaje y cultura palestina", incluidos museos, bibliotecas, archivos, universidades y sitios religiosos y arqueológicos.
Fosas comunes
Israel además enfrenta acusaciones de perpetrar graves crímenes de guerra después de que se encontraran fosas comunes en los hospitales Nasser y al Shifa, en Gaza, donde había cuerpos de palestinos desnudos y con las manos atadas, según Naciones Unidas.
Asimismo, al menos 30 cuerpos se recuperaron de dos fosas comunes en el Hospital al Shifa, el más grande de Gaza, luego de que sufriera un asedio de 14 días del Ejército israelí en marzo. El hospital quedó en gran parte reducido a escombros después de que las fuerzas de Tel Aviv se retiraran el 1 de abril.
Otros 283 cadáveres fueron encontrados en una fosa común en el Hospital Nasser en Jan Yunis después de que el Ejército israelí saliera de esta zona el 7 de abril tras una invasión terrestre de cuatro meses.
El jefe de derechos humanos de la ONU afirmó estar "horrorizado" por estos sucesos. Estados Unidos también solicitó información al Gobierno de Netanyahu sobre los informes "increíblemente preocupantes".
Pero la inacción de la comunidad internacional solo ha envalentonado a Israel al punto de bombardear 63 veces en una semana el campo de refugiados de Nuseirat en Gaza, matando a más de 90 personas.
El campamento de Nuseirat, uno de los más densamente poblados de Gaza, albergaba a 250.000 palestinos. Después de los ataques, más del 75% de los alrededor de 250 heridos fueron hospitalizados por quemaduras. La Oficina de Medios del Gobierno de Gaza indicó que Israel utilizó armas térmicas y químicas.
Cortes de la ONU
A principios de mayo, la Corte Internacional de Justicia dictó nuevas medidas provisionales fuertes y legalmente vinculantes en el caso que presentó Sudáfrica contra Israel.
El tribunal le ordenó a Tel Aviv detener inmediatamente su ofensiva militar, asegurar el acceso sin dilaciones a cualquier organismo perteneciente la ONU para investigar las acusaciones de genocidio, y mantener abiertos los puntos de paso terrestre, incluido el cruce de Rafah en la frontera con Egipto, para la provisión sin obstáculos de servicios básicos esenciales y ayuda humanitaria.
Además, la corte le ordenó presentar un informe sobre todas las medidas tomadas en el plazo de un mes.
La sentencia se dictó a la luz de la crisis humanitaria sin precedentes y del deterioro en la situación humanitaria que padecen los palestinos en Gaza, mientras Israel intensifica su campaña militar genocida, que ya lleva casi 10 meses.
Sin embargo, Israel continúa desafiando las resoluciones de la ONU y las sentencias de la CIJ que piden un alto inmediato a los ataques y que aseguran el acceso a la ayuda humanitaria.
Asesinato de periodistas
La cantidad de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación asesinados desde el 7 de octubre en el enclave ha subido a 165, según la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza.
“Más periodistas han sido asesinados en las primeras 10 semanas de la guerra Israel-Gaza que en cualquier otro país en un año entero”, indicó en diciembre el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
Además, la organización afirma que está “investigando casi 350 casos adicionales de posibles asesinatos, arrestos y lesiones”.
El continuo ataque a periodistas contradice la afirmación de Israel de que sus fuerzas de seguridad no tienen como objetivo a los periodistas.
Obstaculizando los esfuerzos de alto el fuego
Pero Israel parece no tener intenciones de suspender el derramamiento de sangre: ha provocado y obstaculizado los esfuerzos por un alto el fuego.
El asesinato del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, perpetrado por Israel en Irán este miércoles, no solo aumentó la tensión en la región, sino que también podría retrasar un cese del fuego.
Haniyeh, jefe político de Hamás desde 2017 y primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina entre 2006 y 2014, era una figura moderada y ampliamente reconocida del grupo de resistencia. También fue clave en las negociaciones para un cese del fuego mediadas por Qatar y Egipto.
Al matar a Haniyeh y también a un alto comandante del grupo libanés Hezbollah en Beirut, el Gobierno de Netanyahu envía un mensaje de ofensiva a la región, poniéndola en un alto riesgo de un extenso conflicto.
Los residentes de Gaza, ansiosos y preocupados, expresan ahora su temor de que estos asesinatos solo prolonguen la letal ofensiva que está devastando el enclave.