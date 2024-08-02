Al menos 60 cohetes se lanzaron desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel este jueves. Se trata del primer ataque luego de que Tel Aviv asesinara al alto comandante de Hezbollah, Fuad Shukr, a principios de esta semana en Beirut.

La Radio del Ejército de Israel confirmó los lanzamientos hacia la región de Galilea Occidental, mientras que las fuerzas armadas indicaron en un comunicado que cinco proyectiles cruzaron de Líbano a Israel, algunos de los cuales fueron interceptados. El resto cayó en áreas abiertas, añadió la declaración. Por su parte, la emisora pública israelí, KAN, aseguró que 15 de ellos se habían interceptados.

No se reportaron heridos en el ataque.

Hezbollah tampoco emitió comentarios sobre el incidente.

Este lanzamiento de cohetes desde el Líbano ocurre dos días después de que Israel asesinara a Shukr en Beirut. El Gobierno de Benjamín Netanyahu lo culpaba por las explosiones que el sábado 27 de julio mataron a 12 personas en la localidad drusa de Majdal Shams, en los Altos del Golán ocupados. Sin embargo, Hezbollah ha negado categóricamente tener relación con esta explosión.

Netanyahu mantiene su retórica agresiva

Horas antes de que los cohetes se lanzaran, el primer ministro Netanyahu había indicado que estaban preparados para cualquier "agresión" en respuesta a las amenazas de represalia por los asesinatos de Shukr y de Ismail Haniyeh, líder político de Hamás, que ejecutó Israel.