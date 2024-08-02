AMÉRICA LATINA
Colombia, México y Brasil piden a Venezuela verificar resultado electoral
A través de una declaración conjunta, los gobiernos de los tres países solicitaron a Venezuela una “verificación imparcial de resultados” y la divulgación expedita de las actas electorales.
Una manifestación de apoyo al presidente Nicolás Maduro el 30 de julio de 2024 en Caracas, Venezuela. / Foto: Getty Images.
2 de agosto de 2024

Una “verificación imparcial de los resultados”: este fue el pedido conjunto que le hicieron a Venezuela los gobiernos de Colombia, México y Brasil a través de un comunicado. Los países también enfatizaron en la necesidad de dar a conocer "de manera expedita” las actas electorales.

"Seguimos con mucha atención el proceso de escrutinio de los votos y hacemos un llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que avancen de forma expedita y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación", señalaron los gobiernos en una declaración conjunta.

"Las controversias sobre el proceso electoral deben dirimirse por la vía institucional. El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados", agregaron.

Desde las votaciones del pasado domingo, solo ha aumentado la presión internacional por un escrutinio transparente de los votos con los que el Consejo Nacional Electoral declaró ganador al presidente Nicolás Maduro. Ante este escenario, los gobiernos de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Andrés Manuel López Obrador en México y Gustavo Petro en Colombia arreciaron sus esfuerzos diplomáticos para buscar soluciones al difícil contexto diplomático.

El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, aseguró en un video que Petro se comunicó con el mandatario de Chile, Gabriel Boric, quien "coincidió con lo expresado por Colombia, Brasil y México".

Petro, Lula y López Obrador conversaron la tarde de este jueves, de acuerdo con el diplomático. La presidencia de Colombia divulgó en la red X fotografías de los tres mandatarios en una videoconferencia.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó como presidente reelecto a Nicolás Maduro para un tercer mandato con el 51% de los votos, pero aún no ha divulgado información detallada sobre los resultados ni ha publicado las actas electorales.

La oposición liderada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia ha denunciado un fraude y dice tener la prueba de que le ganaron a Maduro por más del 70%. Han convocado a fuertes protestas que han sacudido al país en los últimos días. Por su parte, el Gobierno denuncia un intento de golpe y ha arrestado a cientos de manifestantes.

"Hacemos un llamado a los actores políticos y sociales a ejercer la máxima cautela y contención en sus manifestaciones y eventos públicos con el fin de evitar una escalada de episodios violentos", pidieron los tres países en el comunicado.

Maduro, por su parte, pidió a la Corte Suprema del país pronunciarse sobre las elecciones y dijo tener la evidencia de su triunfo.

Una resolución para exigir transparencia sobre los comicios al gobierno de Venezuela fracasó este miércoles en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) al no alcanzar la mayoría absoluta de sus Estados miembros.

Brasil y Colombia se abstuvieron en esa votación, mientras que México ni siquiera acudió a la convocatoria a la reunión urgente.

FUENTE:AFP
