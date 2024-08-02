La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su "preocupación extrema" tras detectar el virus de la poliomielitis en las aguas residuales de Gaza y advirtió que es muy probable que los niños palestinos se contagien si no se toman medidas de prevención inmediatamente.

El acceso al agua en el enclave es extremadamente limitado y la situación empeora a medida que Israel bombardea depósitos de agua potable. Miles de palestinos viven en tiendas de campaña en el enclave devastado y cientos comparten los mismos baños. Esta situación hace más fácil la propagación de enfermedades, entre ellas, el virus del polio.

“Tener virus de polio en las aguas residuales significa muy probablemente que ya está presente en una parte de la población", indicó Christian Lindmeier, portavoz de la OMS.

Esfuerzos de vacunación

La poliomielitis, que se propaga principalmente por la vía fecal-oral, es un virus altamente infeccioso que puede invadir el sistema nervioso y causar parálisis y muerte en niños pequeños.

Los casos de esta enfermedad han disminuido en un 99% en todo el mundo desde 1988 gracias a las campañas de vacunación masiva y los esfuerzos para erradicarla.

La OMS enviará más de un millón de vacunas a Gaza para ser administradas en las próximas semanas y prevenir que los niños se infecten con la enfermedad, según informó su director general Tedros Adhanom Ghebreyesus.