México y Guatemala acordaron realizar operaciones de seguridad conjuntas en su frontera después de que cientos de mexicanos huyeran a Guatemala por temor a ser reclutados forzosamente por cárteles de la droga enfrentados.

El acuerdo se alcanzó el viernes después de reunirse los ministros de Relaciones Exteriores y las autoridades de seguridad e inmigración de ambos países.

"Los dos países acordaron realizar operaciones conjuntas, en tierra y aire, en ambos lados de la frontera", dijeron los gobiernos en una declaración conjunta, agregando que se volverían a reunir para conversaciones de seguridad de alto nivel a fines de mes.

La ministra de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, dijo más temprano ese mismo día que desde el 23 de julio, alrededor de 400 personas habían abandonado la ciudad de Amatenango en Chiapas, y aproximadamente la mitad aún se encontraba en el municipio guatemalteco de Cuilco.

"Lo que más preocupa a estas familias es que (los grupos criminales) han empezado a reclutar jóvenes... Por eso se han pasado al otro lado", dijo en rueda de prensa.

La zona fue escenario de "constantes enfrentamientos" entre dos bandas, añadió Bárcena.

Reforzar la seguridad