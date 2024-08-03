ORIENTE MEDIO
4 MIN DE LECTURA
Surgen informes diferentes sobre cómo Israel asesinó a Ismail Haniyeh
Algunos medios sostienen que Haniye fue asesinado por explosivos colocados y detonados por el Mossad. Sin embargo, la Guardia Revolucionaria anunció que  Israel utilizó un proyectil de corto alcance.
Surgen informes diferentes sobre cómo Israel asesinó a Ismail Haniyeh
Una fotografía muestra un edificio dañado en el exclusivo norte de Teherán, con una lona verde cubriendo la habitación donde, según se informa, fue asesinado Ismail Haniyeh./ Foto: X / Others
3 de agosto de 2024

Tras el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, por Israel el miércoles por la mañana en Teherán, han surgido varios informes con diferentes versiones sobre el método de ataque utilizado por Tel Aviv.

Por un lado, El New York Times informó que murió tras la detonación de un dispositivo explosivo introducido por la agencia de espionaje israelí Mossad en la residencia de Haniyeh, al menos hace unos dos meses.

El diario afirmó que "el artefacto explosivo fue introducido clandestinamente en la casa de huéspedes de Teherán", administrada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), y escondido durante unos dos meses, según confirmaron varios funcionarios.

"La bomba fue detonada a distancia" después de confirmar la presencia de Haniyeh en su habitación, dijo NYT citando a cinco funcionarios.

La explosión causó graves daños al edificio, incluido el colapso parcial de una pared exterior y ventanas rotas, citaron dos funcionarios iraníes.

En la misma línea, el medio de comunicación estadounidense Axios corroboró que agentes del Mossad estaban detrás del asesinato, informando que se utilizó un dispositivo de alta tecnología que utiliza inteligencia artificial para matar a Haniyeh.

Se citaron dos fuentes con conocimiento del tema, quienes informaron que agentes israelíes supieron en qué instalación y en qué habitación exacta se alojaba Haniyeh durante sus visitas a Teherán.

Según el sitio web de noticias, la bomba fue colocada en la habitación con antelación y detonada a distancia por agentes del Mossad que estaban en suelo iraní después de recibir información de que Haniyeh estaba en la habitación

Sin embargo, un comunicado de la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que Haniye fue asesinado por un proyectil de corto alcance con una ojiva de unos 7 kilogramos.

Recomendados

También, la agencia de noticias iraní Fars News atribuyó el ataque a agentes israelíes, pero dijo que la residencia fue alcanzada por un proyectil.

El ataque, en el que también murió uno de los guardaespaldas de Haniyeh, tuvo como objetivo el apartamento del cuarto piso en la zona de Zafaranieh, agregó.

Las investigaciones iniciales confirmaron que la operación fue orquestada por el régimen israelí, informó la agencia de noticias Fars.

La Guardia Revolucionaria Iraní calificó el incidente como "un acto terrorista del régimen sionista".

Crece la tensión ante un genocidio en curso

Haniyeh fue asesinado en la capital iraní, Teherán, un día después de que el comandante de Hezbollah, Fuad Shukr, fuera asesinado por Israel en un suburbio del sur de Beirut.

La escalada se produce en el contexto del genocidio israelí en Gaza, donde Tel Aviv, apoyado con armas estadounidenses, ha matado a casi 39.500 palestinos desde octubre pasado, según funcionarios palestinos.

Sin embargo, unos 45 médicos, cirujanos y enfermeras estadounidenses que han trabajado como voluntarios en Gaza desde octubre pasado dicen que el probable número de muertos por la guerra genocida de Israel "sea superior a 92.000".

Por su parte, los efectos acumulativos de la guerra de Israel en Gaza podrían significar que el verdadero número de muertos podría llegar a más de 186.000 personas, según un estudio publicado en la revista Lancet.

FUENTE:TRT World
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar