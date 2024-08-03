Tras el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, por Israel el miércoles por la mañana en Teherán, han surgido varios informes con diferentes versiones sobre el método de ataque utilizado por Tel Aviv.
Por un lado, El New York Times informó que murió tras la detonación de un dispositivo explosivo introducido por la agencia de espionaje israelí Mossad en la residencia de Haniyeh, al menos hace unos dos meses.
El diario afirmó que "el artefacto explosivo fue introducido clandestinamente en la casa de huéspedes de Teherán", administrada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), y escondido durante unos dos meses, según confirmaron varios funcionarios.
"La bomba fue detonada a distancia" después de confirmar la presencia de Haniyeh en su habitación, dijo NYT citando a cinco funcionarios.
La explosión causó graves daños al edificio, incluido el colapso parcial de una pared exterior y ventanas rotas, citaron dos funcionarios iraníes.
En la misma línea, el medio de comunicación estadounidense Axios corroboró que agentes del Mossad estaban detrás del asesinato, informando que se utilizó un dispositivo de alta tecnología que utiliza inteligencia artificial para matar a Haniyeh.
Se citaron dos fuentes con conocimiento del tema, quienes informaron que agentes israelíes supieron en qué instalación y en qué habitación exacta se alojaba Haniyeh durante sus visitas a Teherán.
Según el sitio web de noticias, la bomba fue colocada en la habitación con antelación y detonada a distancia por agentes del Mossad que estaban en suelo iraní después de recibir información de que Haniyeh estaba en la habitación
Sin embargo, un comunicado de la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que Haniye fue asesinado por un proyectil de corto alcance con una ojiva de unos 7 kilogramos.
También, la agencia de noticias iraní Fars News atribuyó el ataque a agentes israelíes, pero dijo que la residencia fue alcanzada por un proyectil.
El ataque, en el que también murió uno de los guardaespaldas de Haniyeh, tuvo como objetivo el apartamento del cuarto piso en la zona de Zafaranieh, agregó.
Las investigaciones iniciales confirmaron que la operación fue orquestada por el régimen israelí, informó la agencia de noticias Fars.
La Guardia Revolucionaria Iraní calificó el incidente como "un acto terrorista del régimen sionista".
Crece la tensión ante un genocidio en curso
Haniyeh fue asesinado en la capital iraní, Teherán, un día después de que el comandante de Hezbollah, Fuad Shukr, fuera asesinado por Israel en un suburbio del sur de Beirut.
La escalada se produce en el contexto del genocidio israelí en Gaza, donde Tel Aviv, apoyado con armas estadounidenses, ha matado a casi 39.500 palestinos desde octubre pasado, según funcionarios palestinos.
Sin embargo, unos 45 médicos, cirujanos y enfermeras estadounidenses que han trabajado como voluntarios en Gaza desde octubre pasado dicen que el probable número de muertos por la guerra genocida de Israel "sea superior a 92.000".
Por su parte, los efectos acumulativos de la guerra de Israel en Gaza podrían significar que el verdadero número de muertos podría llegar a más de 186.000 personas, según un estudio publicado en la revista Lancet.