Estambul ha sido testigo de una manifestación multitudinaria en la plaza Ayasofya en el evento "Último llamado del mártir Haniyeh", organizado por la Plataforma de Apoyo a Palestina.

Cientos de miles de personas se manifestaron el sábado, día que el difunto líder de Hamás, Ismail Haniyeh, pidió que se declarara “Día Internacional de Acción por Gaza”.

Tres días antes de que Israel lo asesinara durante una visita a la capital iraní, Teherán, Haniyeh llamó a todas las naciones árabes, musulmanas y del mundo a salir a las calles en solidaridad con el pueblo de Gaza, devastado por los bombardeos israelíes y por los palestinos cautivos en las cárceles israelíes.

Tras el asesinato de Haniyeh, activistas propalestinos tomaron su “último llamado” y organizaron protestas en todo el mundo.

Los manifestantes, llegados de todas las partes de la ciudad, se reunieron en la plaza Ayasofya y marcharon por Eminonu, el parque Gulhane y las calles que rodean Kucukayasofya.

La concentración se extendió rápidamente más allá de la plaza hacia las calles y callejones adyacentes.

Los manifestantes ondearon banderas turcas y palestinas, y mientras portaban kuffiyas (pañuelos palestinos) corearon consignas en solidaridad con el pueblo palestino.